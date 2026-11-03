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Cardano: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Cardano: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Cardano gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0.19 USD 0.00 USD 0.92 %
Charts | News

Cardano wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,6101 USD gehandelt. Bei einem ADA-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.390,18 Cardano in seinem Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1882 USD), wäre die Investition nun 3.084,40 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 69,16 Prozent.

Am 25.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Bei 0,5932 USD erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com

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