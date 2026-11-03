Cardano: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Performance der Investition

03.11.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Cardano gewesen.

Am 25.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Bei 0,5932 USD erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Cardano wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,6101 USD gehandelt. Bei einem ADA-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.390,18 Cardano in seinem Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1882 USD), wäre die Investition nun 3.084,40 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 69,16 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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