Cardano: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Cardano gewesen.
Cardano wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,6101 USD gehandelt. Bei einem ADA-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.390,18 Cardano in seinem Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1882 USD), wäre die Investition nun 3.084,40 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 69,16 Prozent.
Am 25.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Bei 0,5932 USD erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ADA/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ADA/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com