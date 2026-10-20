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Krypto-Anlage im Blick

Cardano: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Cardano: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Vor Jahren in Cardano investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0.22 USD 0.00 USD 1.37 %
Charts | News

Gestern vor 3 Jahren war ein Cardano 0,2469 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ADA investiert, befänden sich nun 405,04 Cardano in seinem Depot. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0,2181 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,35 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,65 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 26.10.2025 bei 0,6818 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com

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