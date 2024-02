Chainlink Kurs steigt in einer Woche um 30 %: Ist Meme Moguls die bessere Investition?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit Anfang Februar hat der Preis für Chainlink (LINK) einen beeindruckenden Anstieg erlebt und den Markt angeführt. Der Preisanstieg hat viele überrascht, da sich der Rest des Marktes in einer Flaute befand. Kann Chainlink diesen Kursanstieg fortsetzen, wenn man bedenkt, dass es gegen Kryptowährungen wie Meme Moguls antritt? Die neue Kryptowährung Meme Moguls (MGLS) befindet sich jetzt in der 5. Phase ihres Presale, und viele Analysten sagen enorme Gewinne von 100x ROI voraus, sobald sie auf den Markt kommt. Aber wird Meme Moguls liefern? Und welche dieser beiden Kryptowährungen ist im Moment die beste Investition?

Kann der Preisanstieg bei Chainlink weitergehen?

Der Chainlink Kurs ist in letzter Zeit zur Überraschung vieler in die Höhe geschossen, aber was hat diesen Anstieg ausgelöst? Chainlink (LINK) ist ein dezentrales Orakelnetzwerk, das die Lücke zwischen Smart Contracts auf der Blockchain und realen Daten schließen soll.

Eines der Hauptmerkmale von Chainlink ist die Fähigkeit, fälschungssichere Daten für Smart Contracts bereitzustellen und damit die Zuverlässigkeit der Informationen in den Smart Contracts zu gewährleisten. Chainlink befindet sich in einem Wettbewerbsmarkt mit Anbietern wie BAND und API3, aber keiner von ihnen verzeichnete einen solchen Preisanstieg.

Da es in letzter Zeit keine Aktualisierungen gab, scheint es hier, dass der Preisanstieg von Chainlink eine Folge von Spekulation gewesen sein könnte. Der Bullenmarkt, der den Chainlink Kurs anheizt, könnte ein Indikator dafür sein, dass der gesamte Kryptomarkt wieder deutlich bullischer wird.

Neue Kryptowährung Meme Moguls (MGLS) geht an den Start

Die neue Kryptowährung Meme Moguls (MGLS) schafft die Voraussetzungen für die Integration des Marktes für Meme-Coins und Handelsplattformen. Das Projekt hat das ehrgeizige Ziel, in der Anfangsphase 100 Millionäre zu schaffen. Meme Moguls (MGLS) ist ein Meme Coin, um die Vermögensbildung im digitalen Zeitalter neu zu definieren.

Die Attraktivität von Meme Moguls (MGLS) liegt in der großen Auswahl an Meme-inspirierten Vermögenswerten, die es Anlegern ermöglichen, von den viralen Trends zu profitieren, die die Internetkultur heute prägen.

Über den Handel hinaus führt Meme Moguls (MGLS) ein robustes Ökosystem mit einem Staking-Pool für die $MGLS-Token ein, in dem Investoren ein passives Einkommen auf der Grundlage ihrer Beiträge und der Gesamtperformance des Pools erzielen können.

All dies und mehr steht den Inhabern des Meme Moguls-Tokens ($MGLS) offen, der während des Presale um 0,0036 $ erhältlich ist. Jetzt in der 5. Phase zieht der Presale große Investitionen an. Mit Analysten, die 100-fache Renditen für möglich halten, wenn der Bullenmarkt seinen Höhepunkt erreicht, sind die Aussichten für $MGLS bullisch.

Chainlink gegen Meme Moguls (MGLS)

Ein Vergleich zwischen einer alten und einer neuen Kryptowährung ist nie fair. Ältere Kryptowährungen bieten tendenziell weniger Volatilität, auch wenn der Chainlink Kurs in einer Woche um 30 Prozent gestiegen ist, während neue Kryptowährungen die größten Renditen und mehr Volatilität bieten.

Chainlink (LINK) sollte sich während der Bullensaison gut schlagen, vor allem, da mehrere neue Updates auf der Roadmap stehen. Meme Moguls (MGLS) dürfte dabei zweifellos die Meme-Coins und -Händler anziehen. Da der Presale fast abgeschlossen ist, könnten die exponentiellen Gewinne für diejenigen, die die günstigen Presale-Preis ausnutzen, kurz bevorstehen.

Anleger können hier am Meme Moguls Presale teilnehmen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.