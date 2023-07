Chainlink (LINK) Kurs Prognose 2023 - Geht 16,41 % Pump von heute weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In dieser tiefgehenden Chainlink Kurs Prognose analysieren wir den aktuellen Pump von 16,41 % und beleuchten, wie sich Chainlink in dem Jahr 2023 entwickeln könnte. Erfahren Sie jetzt alles Wichtige über die Aufsehen erregende Kryptowährung in der Chainlink Kurs Prognose 2023.

Was ist Chainlink (LINK)?

Chainlink (LINK) ist ein dezentrales Orakel-Netzwerk, das 2017 von Sergey Nazarov und Steve Ellis gegründet wurde, um Echtzeitdaten zu liefern, die mit Blockchaintechnologien interagieren. LINK ist der native ERC20-Token von Chainlink, der auf der Ethereum-Blockchain läuft. Seine dezentrale Natur macht das Netzwerk widerstandsfähig gegen Manipulationen, was es für zahlreiche Anwendungen attraktiv macht.

Die Technologie von Chainlink hat ein breites Anwendungsspektrum. Es ermöglicht eine reibungslose Kommunikation zwischen blockchainspezifischen sowie anderen Systemen und Diensten, einschließlich APIs und traditionellen Bankdienstleistungen. Dies erhöht die Verbreitung von Chainlink in einer Vielzahl von Sektoren, von DeFi bis hin zu Versicherungen und Wettervorhersagen, und macht es zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Krypto-Ökosysteme.

In der Mitte dieser Funktionalität stehen LINK Token, die als Zahlungsmittel im Netzwerk verwendet werden. Sie belohnen Knotenbetreiber, die zuverlässige Echtzeitdaten bereitstellen. Die Knotenbetreiber setzen LINK ein, um ihre Verpflichtungen gegenüber dem Netzwerk zu demonstrieren und einen hohen Service-Standard zu erbringen. Dabei riskieren sie den Verlust ihrer eingesetzten Token, sollten sie ungenaue oder unzuverlässige Daten bereitstellen.

Was hat den Chainlink Kurs in letzter Zeit bewegt?

Der Kurs von LINK hat in letzter Zeit signifikante Bewegungen erfahren, die von einer Vielzahl von Faktoren getrieben wurden. Sie werden nun im Folgenden einmal näher vorgestellt:

Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP)

1/ Chainlink CCIP is now available to all developers on 5 testnets



∙ Arbitrum Goerli

∙ Avalanche Fuji

∙ Ethereum Sepolia

∙ Optimism Goerli

∙ Polygon Mumbai#LinkTheWorld pic.twitter.com/IoxdRdVUjT — Chainlink (@chainlink) July 20, 2023

Eines der Hauptmerkmale, das den jüngsten Aufschwung im Chainlink Kurs antreibt, ist das neu eingeführte Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Dieses bahnbrechende Protokoll steht im Zentrum der Vision von Chainlink, die Brücken zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken zu schlagen und so die Tokenisierung und Übertragung von Vermögenswerten über verschiedene Blockchains hinweg zu ermöglichen. In der Welt der getrennten und voneinander isolierten Blockchains markiert das CCIP einen wichtigen Schritt nach vorn, da es die Interoperabilität verbessert.

Verschiedene Finanzinstitutionen, darunter das globale Interbank-Messaging-Netzwerk Swift, haben das Protokoll getestet. Dieses Engagement von etablierten Finanzinstitutionen in einem noch jungen Protokoll unterstreicht nicht nur das Vertrauen in die Technologie von Chainlink, sondern auch das Potenzial, das sie in der Finanzwelt sieht.

Zukunftsvision: Banken investieren in Blockchain

Die Vision von Chainlink, die von Sergey Nazarov, dem CEO des Unternehmens, skizziert wurde, ist eine weitere treibende Kraft hinter dem Anstieg des LINK-Preises. Nazarov prognostiziert eine Welt, in der Banken Billionen von Dollar in die Blockchaintechnologie investieren werden, um ihre eigenen Blockchain-basierten Systeme zu entwickeln. Mit anderen Worten, Banken werden nicht nur Nutzer von Blockchaintechnologie sein, sondern aktive Teilnehmer und Entwickler.

Wal-Aktivität nimmt zu

2 whales (probably the same person) bought a total of 788,877 $LINK ($6 million) for $7.62 just now.



The whale swapped all 3,074 $stETH ($5.87M) and 71 $ETH ($136K) for 788,877 $LINK.



This purchase increased the price of $LINK by 6.5%. pic.twitter.com/ajLBP8Vesz — Lookonchain (@lookonchain) July 20, 2023

Große Investoren, bekannt als „Wale“, haben kürzlich erhebliche Mengen an Chainlink (LINK) gekauft und dabei den Marktpreis erheblich beeinflusst. Daten von Lookonchain und Santiment zeigen, dass zwei Wale insgesamt 788.877 LINK für etwa 6 Millionen US-Dollar gekauft haben, was den LINK-Preis um 6,5 % erhöhte. In der gleichen Stunde erwarben zwei weitere Wale insgesamt 227.281 LINK im Wert von 1,82 Millionen US-Dollar. Ein weiterer Wal kaufte 186.956 LINK im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar, nachdem der Preis von LINK vor zwei Tagen gestiegen war

Diese Aktivitäten veranschaulichen deutlich, wie die Aktionen dieser Wale den Kurs von LINK erheblich beeinflussen können. Mit der Fähigkeit, solche großen Mengen an LINK zu kaufen, können sie den Marktpreis durch ihre Aktionen erheblich beeinflussen. Die Daten von Lookonchain und Santiment bestätigen die wachsende Rolle von Walen in der LINK-Ökonomie und deuten darauf hin, dass diese großen Investoren immer mehr Vertrauen in Chainlink haben.

Chainlink Kurs Prognose 2023

Momentan befindet sich Chainlink (LINK) auf Platz 21 der größten Kryptowährungen, mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 4,38 Mrd. $. Von den insgesamt 1 Mrd. LINK Token befinden sich allerdings erst 54 % im Umlauf, so dass Investoren noch eine Inflation bei ihrer Chainlink Kurs Prognose berücksichtigen müssen. Dabei betrug die Inflationsrate innerhalb der vergangenen 12 Monate 15,20 %.

Seit Chainlink am 10. Juni ein neues Jahrestief bei 4,926 $ ausgebildet hat, konnte der LINK Token innerhalb nur eines Monats um fast 70 % ansteigen. Dabei hat der Chainlink Kurs temporär den diagonalen Widerstand getestet, woraufhin eine kleine Korrektur einsetzte. Noch konnte das Jahreshoch vom 18. April bei 8,80 $ nicht übertroffen werden. Derzeit notiert der Kurs mit 8,37 $ noch 4,89 % darunter. In diesem Zusammenhang konnte Chainlink das 61,8er-Fibonacci-Level bei 7,88 $ überschreiten und das Niveau bisher halten, wobei zumindest temporäre Rücksetzer bis in diesen Bereich sehr wahrscheinlich sind. Denn auch der RSI ist überkauft.

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung des Handelsvolumens. Denn während dies noch vor einem Monat bei nur 160 Mio. $ lag, befindet es sich am heutigen Tage mit 1,2 Mrd. $ beeindruckende 650 % darüber. Das Handelsvolumen fing schon seit dem 13. Juni an zu steigen, wobei am heutigen Tage noch einmal ein massiver Anstieg von weiteren 386 % zu verzeichnen war. Dies deutet auf eine Zunahme des Interesses hin, jedoch muss sich noch herausstellen, ob die Anleger auch jetzt noch bereit sind in einem großen Umfang nachzukaufen. Allerdings nimmt gerade das Handelsvolumen sogar noch weiter zu, was darauf hindeutet.

Die Bullen müssen noch einige wichtige Widerstände überwinden, bevor massive Kursanstiege wahrscheinlicher werden. So befinden sich die nächsten entscheidenden Widerstände bei 8,68 $, 9,33 $ und 9,70 $. Sollte es noch einmal zu einer Korrektur kommen, liegen die nächsten Unterstützungen bei 7,88 $, 7,32 $, 6,75 $ und 6,28 $.

