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Investition unter der Lupe

Chainlink: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Chainlink: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Chainlink gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
12.33 USD -0.12 USD -0.92 %
Charts | News

Vor 1 Jahr notierte Chainlink bei 18,06 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in LINK investiert hätte, hätte er nun 553,78 Chainlink im Depot. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 15.10.2026 gerechnet (12,45 USD), wäre die Investition nun 6.893,27 USD wert. Damit wäre das Investment 31,07 Prozent weniger wert.

Am 30.06.2026 fiel LINK auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,185 USD. Bei 18,65 USD erreichte die Kryptowährung am 20.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

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