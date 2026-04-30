Chainlink: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Krypto-Investition im Fokus

Anleger, die vor Jahren in Chainlink investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 30.04.2025 war Chainlink 14,30 USD wert. Bei einer Investition von 10.000 USD in LINK vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 699,26 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 9,107 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.368,10 USD wert. Damit wäre die Investition 36,32 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,922 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net