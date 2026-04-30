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Krypto-Investition im Fokus

Chainlink: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

01.05.26 19:43 Uhr
Chainlink: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

Anleger, die vor Jahren in Chainlink investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
9,1997 USD 0,0928 USD 1,02%
Charts|News

Am 30.04.2025 war Chainlink 14,30 USD wert. Bei einer Investition von 10.000 USD in LINK vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 699,26 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 9,107 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.368,10 USD wert. Damit wäre die Investition 36,32 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,922 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com