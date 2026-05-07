Chainlink: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

Langfristiges Investment

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Chainlink verlieren können.

Am 02.07.2025 notierte Chainlink bei 13,57 USD. Bei einer LINK-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 737,10 Chainlink in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 5.706,12 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 7,741 USD belief. Mit einer Performance von -42,94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 30.06.2026 fiel LINK auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,185 USD. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net