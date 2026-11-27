Anlage im Check

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Chainlink Anlegern gebracht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 7,185 USD. Am 28.09.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,43 USD.

Chainlink kostete am 26.11.2025 13,46 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 743,06 Chainlink. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (9,264 USD), wäre die Investition nun 6.883,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,16 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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