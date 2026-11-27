Chainlink: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Chainlink Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Chainlink kostete am 26.11.2025 13,46 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 743,06 Chainlink. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (9,264 USD), wäre die Investition nun 6.883,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,16 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 7,185 USD. Am 28.09.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,43 USD.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf LINK/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LINK/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com