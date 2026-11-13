DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.126 -0,9%Bitcoin 62.627 -2,9%Euro 1,1024 -0,3%Öl 95,9 +0,1%Gold 3.877 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rentables Chainlink-Investment?

Chainlink: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Chainlink: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Chainlink verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
10.02 USD -0.10 USD -1.01 %
Charts | News

Am 12.11.2023 wurde Chainlink bei 16,00 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LINK investiert worden wären, hätte man nun 6,251 Chainlink im Portfolio. Die gehaltenen Chainlink wären gestern 63,24 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 10,12 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,76 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 7,185 USD. Bei 15,43 USD erreichte der Coin am 28.09.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.