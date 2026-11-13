Chainlink: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Rentables Chainlink-Investment?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Chainlink verlieren können.

Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 7,185 USD. Bei 15,43 USD erreichte der Coin am 28.09.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Am 12.11.2023 wurde Chainlink bei 16,00 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LINK investiert worden wären, hätte man nun 6,251 Chainlink im Portfolio. Die gehaltenen Chainlink wären gestern 63,24 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 10,12 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,76 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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