Chainlink: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Chainlink verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Am 12.11.2023 wurde Chainlink bei 16,00 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LINK investiert worden wären, hätte man nun 6,251 Chainlink im Portfolio. Die gehaltenen Chainlink wären gestern 63,24 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 10,12 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,76 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 7,185 USD. Bei 15,43 USD erreichte der Coin am 28.09.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf LINK/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LINK/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com