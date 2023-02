Chancen und Risiken für Anleger in schwierigem Marktumfeld

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das extrem schwierige Marktumfeld dürfte anhalten. Im Spannungsfeld von anhaltend hoher Inflationswerte im Euroraum, beginnender Rezession und einer Flaute bei den Kapitalerhöhungen ist von einem schwachen Anlegermarkt 2023 auszugehen. Derzeit wagt sich kaum ein Unternehmen an die Börse.

Auch Investoren halten sich mit Blick auf das schwierige Marktumfeld zurück. Der Mix an Unsicherheitsfaktoren macht sich überall bemerkbar. Dennoch setzen sich einige Trends fort und Anlagen aus dem Bereich ESG werden immer beliebter. Wo sind die Chancen und Risiken am deutschen Markt für Anleger?

Fokus der Anleger auf ESG, Krypto und langfristige Investments

Tech-Aktien wieder quicklebendig und mit spektakulären Kursgewinnen

Megatrends sind große Treiber des Wandels

Nicht mit einer kurzfristigen Trendwende am Aktienmarkt rechnen

Die Bilanz für den ersten Monat des neuen Jahres fällt besser als erwartet aus, denn in fast allen Märkten gibt es positive Ausreißer. Auch die Tech-Aktien legen mit Kursgewinnen den Weg fest, den das Wirtschaftswachstum trotz Inflation und Krisen nehmen könnte. Besonders hoch sind die Risiken für Anleger derzeit in Europa. Das liegt an den schwierigen strukturellen Herausforderungen und der hohen Abhängigkeit von russischer Energie.

Das Wachstum einiger Sektoren dürfte auch weiterhin unter Druck geraten, während sich einige Megatrends am Markt etablieren, die zwar nicht automatisch für Gewinne sorgen, aber doch aussichtsreich sind für Anlagestrategien mit soliden Fundamentals.

Megatrends sind vielschichtige globale Trends

Megatrends erzeugen ihre eigene Dynamik und ihre Auswirkungen zeigen sich in allen gesellschaftlichen Bereichen. Einige davon sind stärker ausgeprägt als andere, doch sie lassen sich früher oder später überall auf der Welt beobachten und bieten deshalb großartige Chancen für Anleger in den derzeitigen Krisen.

Mobilität

Mobilität steht mehr denn je im Zentrum des Wandels und durch die neue Vernetzung aller Leistungen entsteht eine neue Bedeutung für Fortbewegung als Ganzes. Das Fahrzeug verliert nicht an Bedeutung, sondern verlagert sich vom Statussymbol zum praktischen Nice-to-have.

Viele Bürger lehnen Autos grundsätzlich ab und nutzen nur bei Bedarf die verfügbaren Sharing-Angebote. Im Sharing-Sektor ist deshalb auch gerade eine Marktsättigung festzustellen, das Angebot an neuen Lösungen ist stark zurückgegangen, nur noch wenige neue Anbieter gelangen auf den Markt.

Anders sieht es bei der E-Mobilität aus. Sie wird zum integralen Bestandteil in einem nahtlosen System und erlaubt die Umwandlung von verkehrs- und lärmgeplagten Innenstädten in gemeinsam genutzte Mobilitätssysteme. Verkehrsräume werden von dem Bedürfnis nach urbaner Lebensqualität konzipiert und die Transformation beim Übergang vom fossilen zum grünen Zeitalter der Stromgewinnung wird durch E-Autos gestärkt.

Neben den elektrisch betriebenen Fahrzeugen ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur ein wesentlicher Treiber des Megatrends. Von der lauten zur leisten Stadt werden Ladepunkte benötigt, die die technischen Ungewissheiten der Bürger beseitigen. Denn bisher ist die Leistung von E-Autos nicht zufriedenstellend gelöst und die Unzulänglichkeiten stehen dem Ausbau der Infrastruktur entgegen.

Ein Projekt des Megatrends Mobilität ist C+Charge. Das Blockchain-basierte Projekt bietet ein einheitliches Bezahlsystem für angeschlossene Ladepunkte im öffentlichen Raum und investiert überdiese einen Teil der Transaktionsgebühren in den dringend benötigten Ausbau der vorhandenen Ladepunkte. Denn deren Anzahl ist bisher weit hinter den Forderungen von Politikern und Experten hinterher, was dem stärkeren Ausbau der E-Mobility entgegenwirkt.

Bei C+Charge gibt es überdies für jede Aufladung des E-Autos Belohnungen in Form von Emissionszertifikaten in Form von NFT. Damit ist C+Charge eines der ersten Projekte, das es geschafft hat, Krypto-Trading in den Bereich von Impact Investing zu integrieren. Anleger können jetzt den Utility-Token $CCHG im Pre-Sales günstig erwerben und als Frühinvestor von Anfang an von Gewinnchancen profitieren.

Konnektivität

Unter Konnektivität versteht das Zukunftsinstitut den Megatrend der Vernetzung digitaler Infrastrukturen und Kommunikationstechnologien. Dieser Trend bringt uns neue Verhaltensmuster und Geschäftsmodelle und verändert die Rahmenbedingungen für Investments und Handelsoptionen. Im Kern geht es weniger um technologische Veränderungen, sondern um ein systemisches Verständnis für soziale und kulturelle Aspekte.

Wir befinden uns noch immer in einer Frühphase der Digitalisierung und oftmals scheitern Veränderungen an dem fehlenden Verständnis der Notwendigkeit dieser Transformation. Daten bergen dabei scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten und erzeugen ein neues Maß an Komplexität, dem wir im unternehmerischen Kontext mit Analysen auf Basis von Künstlicher Intelligenz begegnen.

Globalisierung

Ideen, Talente und Warten lassen sich durch die Digitalisierung und dem Megatrend Globalisierung weltweit zunehmend freier austauschen. Die Globalisierung bezeichnet dabei die internationalen Wirtschaftsbeziehungen und die schwankenden Interessenslagen der einzelnen Staaten. Mit der Offenheit und Akzeptanz neuer egoistisch erscheinender Strategien gehen die Länder zunehmend mit der grenzüberschreitenden Zusammengehörigkeit um, die die weltweite Vernetzung mit sich bringt.

Dabei ist Globalisierung aber nicht nur die Akzeptanz von kulturellen Unterschieden, sondern auch der Anspruch auf den Verzicht auf weltweites Lohndumping und dem bisherigen starken westlichen Führungsanspruch. Im Zentrum neuer Bewegungen unter dem Megatrend der Globalisierung steht auch die Vielfalt der Lebensweisen und Perspektiven, sowie ein neues Verständnis der Begegnungen zwischen Eigenem und Fremden.

Gesundheit

Gesundheit ist als Synonym für hohe Lebensqualität geworden und gilt als zentrales Lebensziel, so das Zukunftsinstitut. Der Megatrend Gesundheit ist vor allem seit der Pandemie von hoher Bedeutung für globale Kapitalmärkte, hat Corona doch gezeigt, welche neue Wertschätzung mit dem Thema jetzt einhergeht.

Zugleich steht das mentale Befinden der Gesellschaft als neuer Fokus im Zentrum einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Zukünftig geht es beim Thema Gesundheit nicht nur um die kleinteilige Betrachtung der individuellen Gesundheit, sondern um die ganzheitliche Betrachtung einer Versorgung der gesamten Bevölkerung.

Die weltweite Inflation und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dürften in den nächsten Jahren die reale Vermögensbildung beeinträchtigen. Dennoch wird erwartet, dass das globale Vermögen in nominalen US-Dollar bis 2026 um 169 Billionen USD ansteigen wird, was einem Zuwachs von 36 % entspricht. Credit Suisse.

Zu den Megatrends aus dem Bereich Gesundheit gehören folglich Technologien und Lösungen, die dem Lebensstil, den Gewohnheiten, der sozialen Eingebundenheit, der Arbeitsumgebung und der Umwelt zuträglich sind.

Ein Beispiel für eine dieser Anlageoptionen ist Fight Out. Die Fitness-App ist bietet das Trainieren unabhängig von lokalen Fitness-Studios und ohne Verträge, an die Benutzer gebunden sind. Jederzeit und überall lässt sich mit Fight Out trainieren und über den individuellen Avatar die Daten ins Metaverse übertragen. Das Projekt ist in einer Frühphase der Entwicklung und bietet seine Utility-Token im Pre-Sales günstig für Anleger an.

Risken für Anleger nicht vernachlässigen

Veränderungsprozesse sind gut, um die aktuellen Megatrends zu stärken. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass speziell Anleger unter zentralen Risiken der dynamischen Märkte leiden und ihre Auswirkungen stärker als sonst spüren. Der Wandel ist geprägt von Megatrends auf der einen Seite, anderseits sind disruptive Entwicklungen auch immer mit Risiken verbunden. Nicht jeder Megatrend durchströmt die Gesellschaft in der dafür notwendigen Tiefe und kann schnell nur noch ein Phänomen sein.

Anleger müssen in diesem Jahr besonders auf ihr Risikomanagement achten und durch Beobachtungen der Märkte, aktueller Ereignisse sowie kleiner Innovation das Portfolio stärken. Start-ups entwickeln sich allmählich und sind oft Auslöser für eine gesamtheitlichen Wandelt. Aber ihre Lösungen sind dementsprechend auch von einem größeren Risiko gekennzeichnet.

Für Aktionäre wird 2023 von hoher Volatilität gekennzeichnet sein, meint auch Jens Rabe, Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe. Der größte Stolperstein für Anfänger, die im Jahr 2023 am Aktienmarkt durchstarten möchten, wird wohl die hohe Volatilität sein. Auch wird es aufgrund der hohen Inflation nicht mehr reichen, einfach breite Indizes zu kaufen, denn durch die hohe Gewichtung der Tech-Riesen werden diese Indizes weiterhin unter Druck stehen. Etliche Unternehmen werden in diesem Jahr Probleme haben, ihre Gewinnmargen hochzuhalten. Auf der anderen Seite wird es aber auch Unternehmen in anderen Sektoren geben, die ihre Gewinne erhöhen werden, so Rabe in einem Bericht.

Krypto Pre-Sales wie die von C+Charge und Fight Out bedienen nicht nur ausgewählte Megatrends der Zukunft, sondern bieten auch genau solche Chancen, ihre Gewinne zu erhöhen und sind damit eine mögliche Alternative oder Ergänzung im Portfolio.

