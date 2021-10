Chart des Tages: BITCOIN (15.10.2021)

Bitcoin erholte sich über Nacht und testete zum ersten Mal seit Mitte April 2021 die 60.000-Dollar-Marke. Die wichtigste Kryptowährung wird weniger als 10% unter ihrem Allzeithoch gehandelt, und angesichts der Volatilität digitaler Vermögenswerte könnte innerhalb weniger Tage ein neuer Rekordwert erreicht werden. Obwohl die Kryptowährungen schon seit einiger Zeit im Aufwind sind, war die Bewegung während der asiatischen Sitzung sehr schnell und es gibt einen starken fundamentalen Grund dafür.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge wird die US-Börsenaufsichtsbehörde US Securities and Exchange Commission Anträge für börsengehandelte Fonds, die hauptsächlich in Bitcoin-Futures investieren, nicht ablehnen oder blockieren. Dies ist eine große Neuigkeit, da die Aufsichtsbehörde nach US-Recht keine ausdrückliche Genehmigung erteilen muss, sondern einfach die Frist zum Handeln verstreichen lassen kann. Ohne den Emittenten aufzufordern, Änderungen an der Einreichung vorzunehmen, kommt dies einer Genehmigung gleich. Es heißt, dass rund 40 Bitcoin-ETF-Anträge bei der SEC vorliegen und die Frist zur Prüfung einiger von ihnen, wie die des ETF-Anbieters ProShares, nächste Woche abläuft.

Der Bloomberg-Bericht scheint auch durch diesen Tweet der SEC von gestern bestätigt zu werden. Quelle: SEC Investor Ed Twitter

ETFs sind passive Anlagevehikel, die bei den Anlegern dank ihrer einfachen Handhabung und ihrer langfristigen Outperformance gegenüber aktiven Fonds großen Anklang gefunden haben. Es wird erwartet, dass das von passiven Fonds verwaltete Vermögen das von aktiven Fonds verwaltete Vermögen übertreffen wird. Die Einführung von Bitcoin-ETFs öffnet daher vielen Anlegern den Weg in die Welt der Kryptowährungen, die zuvor nicht von den Risiken überzeugt waren, die mit Investitionen in Kryptowährungen verbunden sind (fehlende Regulierung, Risiko eines Wallet-Hacks usw.)

BITCOIN hat sich über Nacht erholt, aber die Aufwärtsbewegung wurde an einem wichtigen psychologischen Niveau - der $60.000-Marke - gestoppt. Abgesehen von der psychologischen Bedeutung liegt in diesem Bereich auch das 161,8%-Retracement der Abwärtskorrektur vom September. Der erste Versuch, die $60.000-Marke zu überschreiten, schlug fehl, und sollte sich der anhaltende Pullback fortsetzen, wäre die erste wichtige Unterstützung an der unteren Grenze der Marktgeometrie in der Nähe des 50%-Retracements des großen Abwärtsimpulses zu finden, der im April 2021 gestartet wurde (Bereich $46.600). Quelle: xStation 5



