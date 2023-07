ChatGPT: Was kann KI über Krypto Pre-Sales und ICOs sagen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt ist bekanntermaßen sehr volatil und dementsprechend ist es schwer, die Kurse und ihren weiteren Verlauf vorherzusagen. Anleger sind aber auf Informationen angewiesen, um Entscheidungen zu treffen und Assets auszuwählen. Dazu macht das Tempo der Innovationen und neuen Entwicklungen es schwierig, qualitativ hochwertige Projekte zu identifizieren, die in den kommenden Monaten explodieren könnten.

Die meisten Prognosen basieren daher auf den bewährten Methoden am klassischen Finanzmarkt. Künstliche Intelligenz macht jetzt aber die On-Chain-Analyse einfacher und gewährt damit auch Anfängern tiefe Einblicke in relevante Metriken.

KI von ChatGPT ergänzt bestehende Fundamentalanalysen

Die Analysen mit Künstlicher Intelligenz führen zu besseren Handelsentscheidungen

Die Auswahl geeigneter Krypto Pre-Sales und ICOs erfolgt datengesteuert

On-Chain-Daten erzielen für Händler entscheidende Wettbewerbsvorteile

So ist sichergestellt, dass Anleger die richtigen Token mit Potenzial kaufen

Potenzial könnten haben: $YPRED und $EVILPEPE sowie BTC20

Was sagen On-Chain-Daten aus?

On-Chain-Analysen sind ein entscheidender Faktor für erfolgreiche Handelsentscheidungen im Kryptosektor. Blockchains funktionieren mit der Distributed-Ledger-Technologie. Bei jedem verteilten Ledger, was als Hauptbuch oder Kontobuch bezeichnet werden kann, sendet das Netzwerk jede einzelne Transaktion und jeder Teilnehmer, auch als Knoten oder Nodes bezeichnet, eine vollständige Aufzeichnung aller vorherigen Transaktionen an das Hauptbuch. So soll vermieden werden, dass es zu Ausfällen oder Manipulationen kommt.

Dieses unveränderliche Hauptbuch kann von Außenstehenden überprüft werden und gewährt damit Händlern und Analysen im Vergleich zum herkömmlichen Finanzmarkt einen beispiellosen Zugang zu Informationen. So lassen sich jede Handelsaktivität, jede Einzahlung und jede Interaktion zwischen den einzelnen Einheiten verfolgen. Mit der korrekten Verwendung von On-Chain-Analysen erhalten sie damit einen erheblichen Vorteil gegenüber regulären Tradern und Marktteilnehmern.

Die Daten, die die On-Chain-Analysen zur Verfügung haben, sind immens groß. Die einzigartige Einsicht basiert auf der Auswertung der großen Datenmengen und wird häufig von Künstlicher Intelligenz unterstützt. Auch yPredict nutzt die KI-Prognosemodelle für das verbesserte Handelserlebnis seiner Nutzer. Der native Utility-Token $YPRED ermöglicht es Anlegern, Zugang zur intelligenten Plattform zu erhalten. Dort stehen fertig entwickelte KI-Prognosemodelle von führenden Entwicklern zur Verfügung, die für deutliche Vorteile gegenüber anderen Händlern führen können.

Mit den Echtzeit-Prognosen und tiefgehenden Analysen verstehen Sie den Markt noch besser. Der Zugang ist einfach, die Tokenpreise im Vorverkauf bewusst niedrig gesetzt, um so viele Anfänger und Kleinanleger in das Projekt von yPredict zu holen. Der Preis für 1 $YPRED liegt derzeit bei nur 0,10 $.

Die Transparenz ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des Kryptosektors, der den Markt von allen anderen Finanzmärkten rund um den Globus unterscheidet. Jede Transaktion ist im öffentlich zugänglichen, dezentralisierten und verteilten Hauptbuch unveränderlich aufgezeichnet. On-Chain-Daten können Informationen enthalten wie:

Die Wallet-Adressen des Absenders und Empfängers der Transaktionen

Den Betrag einer Transaktion

Die übertragenen Token

Die vom Absender gezahlten Transaktionsgebühren (Gas)

Wenn beispielsweise ein Team einen neuen Token auf den Markt bringt und angibt, dass im Rahmen der Tokenomics 30 % aller Token in einer Multi-Signatur-Wallet (Multisig) gespeichert sind, lassen sich diese Angaben mit der On-Chain-Analyse leicht überprüfen. Anleger müssen also nicht blind vertrauen, sondern haben sichere Daten zur Verfügung, die die Aussagen bestätigen oder nicht.

Mit sogenannten Explorern, wie beispielsweise Etherscan für die Ethereum-Blockchain oder Polygon Scan für die Polygon-Blockchain leicht On-Chain-Daten abfragen oder die Analysen von yPredict nutzen. Die Plattform aggregiert, visualisiert und reichert die Ergebnisse auch für Anfänger verständlich an.

Das Aktivitätsniveau ist eine der beliebtesten Metriken für die On-Chain-Analyse. Damit lässt sich beispielsweise abfragen, wie stark die Nachfrage nach der Nutzung einer bestimmten Blockchain ist. Diese wirkt sich häufig auf den Preis eines nativen Token aus und dient als Indikator für mögliche Preisbewegungen. Weitere Analysen, die sich mit den On-Chain-Daten durchführen lassen sind:

Inhaberverteilung einer Kryptowährung: Die Analyse zeigt, wie die Kryptowährung auf Inhaberbasis verteilt ist und welche größeren Wallets (auch als Wale bezeichnet) Einfluss auf die natürliche Preisentwicklung eines Token haben könnten. Im Meme Markt verhindert gerade Evil Pepe, dass Wale massiv eingreifen können. Üblicherweise führen Transaktionen von großen Wallets zu Preisschocks und viele Kleinanleger verlieren Kapital. Neben der Verteilung lässt sich durch die Analyse auch erkennen, wie lange jedes Wallet einen Token aufbewahrt hat. Die On-Chain-Analyse lässt auch zu, zu erkennen, welche Anleger in der Regel über gute Informationsquellen und viel Erfahrung mit Krypto-Investitionen verfügen. Sie werden als Smart Money Wallets bezeichnet und tätigen in der Regel mit viel Kapital ihre Geschäfte. Die Ergebnisse der Analysen zeigen, ob Smart Money Wallets in eine bestimmte Kryptowährung investiert sind oder nicht. Lässt sich feststellen, dass in eine bestimmte Kryptowährung viele Smart Money Wallets investiert sind, handelt es sich möglicherweise um eine gute Investitionsidee. Der Total Value Locke (TVL) ist ebenfalls ein beliebter und sehr hilfreicher Indikator aus On-Chain-Daten. Das Ergebnis sagt Ihnen, wie viel Wert in einem bestimmten Vertrag eingesetzt oder gesperrt ist. Das kann ein Indikator für die Stimmung rund um einen Token sein. Ein hoher TVL für eine bestimmte Kryptowährung kann auch darauf hindeuten, dass viele Anleger ihre Bestände im Staking des Netzwerks gesperrt haben. Das wiederum steht für ein hohes Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Coins.

Bisher wird für den Kryptomarkt vor allem die traditionelle Fundamentalanalyse herangezogen. Doch gerade für neue Pre-Sales wie beispielsweise von Wall Street Memes oder BTC20 verfügen die entsprechenden Analysten dafür noch nicht über ausreichend große Datenmengen. Hier können nur Künstliche Intelligenz und professionelle Entwickler helfen.

Andere möglicherweise gute Investments lassen sich gerade auch hier finden:

Wall Street Memes ist ein Meme-Coin der neuesten Generation, auch als Meme 2.0 bezeichnet. Dabei spielt zwar der Unterhaltungsfaktor eine große Rolle, doch es gibt auch ein höheres Ziel, und zwar der erste Meme Coin zu werden, der eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde US-Dollar schafft. Nachdem das zwar bereits Pepe gelungen war, musste der Frosch über 50 % dieser Marktkapitalisierung inzwischen einbüßen. Außerdem verlor der Pepe Coin rund 5 % in den letzten Stunden.

Auch sonst hat PEPE ordentlich Druck von neuen Projekten bekommen. Mit Evil Pepe gibt es einen neuen Meme-Coin, der die teuflische Seite der Anleger anspricht. Mit vorgehaltener Hand wird die Liquidität aus den bewährten Meme-Coins wie PEPE oder DOGE abgezogen und in den Vorverkauf von Evil Pepe gesteckt. Die Freude ist natürlich riesengroß, aber auch die Schadenfreude.

Der teuflische PEPE-Gegner hat schon über 1,76 Millionen US-Dollar eingebracht, der Token kostet in der einzigen Pre-Sales-Phase nur 0,000333 $. Diese läuft nur noch 4 Tage, Anleger müssen sich also beeilen.

Bei BT20 geht es zurück zu den Ursprüngen von Bitcoin und ins Jahr 2011. Im April 2011 lag der Preis für 1 Bitcoin bei genau 1 US-Dollar. Daher haben die Entwickler von BTC20 diesen symbolischen Preis übernommen und gegen so vielen enttäuschten Anlegern die Möglichkeit, auch jetzt in ein Projekt zu investieren, das über ausgezeichnete Wachstumschancen verfügt. Wer damals nicht in Bitcoin investiert hat, hat jetzt eine großartige neue Chance bekommen.

Discover the Potential of #BTC20 Staking!



Learn how staking your $BTC20 #Tokens can generate passive income.



— BTC20 (@BTC20Token) July 28, 2023

Es sind schon über 4,77 Millionen US-Dollar in BTC20 investiert worden und die Token werden rasch leergekauft. Steigen Sie auch schnell ein, wenn Sie noch einen Token für einen Dollar kaufen wollen. Auch bei BTC20 ist der Pre-Sales begrenzt. Sobald die Hard Cap von 6,05 Millionen US-Dollar erreicht wurden, ist der Vorverkauf beendet.

Fazit: On-Chain-Daten wie diese können Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob es ein guter Zeitpunkt zum Kauf ist oder nicht. Allerdings ist zu beachten, dass kein einzelner Datenpunkt in der Lage ist, Ihnen hundertprozentig die richtigen Signale für den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswertes zu liefern. Alle Metriken sind stets im Zusammenhang zu betrachten und dienen lediglich als mögliche Indikatoren.

Die Kennzahlen sind im Einklang mit weiteren Daten zu sehen, die nicht auf der Blockchain eines Netzwerkes abgelesen werden können. Zu ihnen gehören unter anderem die Teamerfahrung, die aktuellen Nachrichten, die Tokenomics, das Whitepaper, die Roadmap und die sozialen Kanäle des Projektes.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/