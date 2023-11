Chimpzee sammelt 1,97 Millionen $ ein: Investoren stürzen sich auf passives Einkommen mit philanthropischem Design - letzte Chance im Presale

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Investoren strömen weiterhin zum Vorverkauf von Chimpzee ($CHMPZ) und treiben das Fundraising in der Endphase auf über 1,97 Millionen US-Dollar.

Händler sind begierig darauf, sich frühzeitig am neuen philanthropischen Meme-Coin zu beteiligen, der Gelder für wohltätige Zwecke sammelt und gleichzeitig den Teilnehmern des Ökosystems ein passives Einkommen verschafft.

Da sich das Ende des Vorverkaufs nähert, hat Chimpzee ein Giveaway zum Ende des Vorverkaufs angekündigt, um den Anlegern die Möglichkeit zu geben, zusätzliche Belohnungen zu verdienen.

Chimpzee sammelt 1,97 Millionen US-Dollar ein, da Investoren sich auf das gesunde Projekt stürzen

Chimpzee sorgt weiterhin für Aufsehen, da sich die Investoren beeilen, um zu den aktuellen Vorverkaufspreisen einzusteigen, und so die Fundraising-Marke von 1,97 Millionen US-Dollar überschreiten.

Chimpzee hat sich zum Ziel gesetzt, der Welt zu zeigen, dass Web3- und Meme-Token sinnvoll für das Allgemeinwohl eingesetzt werden können, indem sie dazu beitragen, Gelder für wohltätige Organisationen zu sammeln, die sich für die Rettung bedrohter Arten und den Schutz der Umwelt einsetzen.

Während des Vorverkaufs hat das Projekt bereits eine Reihe bemerkenswerter Spenden erhalten, die zum Schutz von Elefanten und schwarzen Jaguaren beitragen – beide sind vom Aussterben bedroht.

Das übergeordnete Ziel hinter dem Projekt ist es, das Bewusstsein für unsere zerbrechliche Welt durch Krypto-Initiativen zu schärfen und es Web3-Liebhabern zu ermöglichen, Geld zu verdienen und gleichzeitig ihren Teil zur Rettung der Natur und zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen.

In Anbetracht des schnellen Anstiegs auf 1,9 Millionen US-Dollar ist es klar, dass die Händler von diesem revolutionären Token enorme 50-fache Renditen erwarten.

Ökosystem zur Beschaffung von Spendengeldern hat bereits begonnen

Das Chimpzee-Ökosystem wurde entwickelt, um wohltätige Spenden zu sammeln und gleichzeitig ein passives Einkommen für die Teilnehmer zu erzielen.

Das Ökosystem besteht aus drei Komponenten, die dazu beitragen, dies zu erreichen: Shop-to-Earn, Trade-to-Earn und Play-to-Earn.

Zusätzlich gibt es NFT Pässe, die helfen, diese Komponenten miteinander zu verbinden, was für das Erzielen des größten passiven Einkommens im Ökosystem entscheidend ist.

Die NFT-Pässe werden allen Vorverkaufsteilnehmern nach dem Vorverkauf zur Verfügung gestellt, die die NFTs mit ihren $CHMPZ-Tokens kaufen und prägen können.

Alle $CHMPZ-Token, die für den Kauf der NFTs verwendet werden, werden verbrannt, was dazu beiträgt, den Gesamtbestand an $CHMPZ zu reduzieren.

Die Chimpzee NFT-Pässe werden in drei Stufen angeboten, die unter anderem folgende Vorteile bieten:

Höhere APY-Renditen in $CHMPZ für das Staking von NFT-Pässen auf der Plattform.

Erhöhte Belohnungen für Einkäufe im Chimp Store, wo man Geld verdienen kann.

Ein exklusiver Rabatt im Chimp Shop.

Ein erhöhter Anteil an den Trade-to-Earn-Handelsgebühren auf dem Marktplatz.

Höhere Belohnungen im Zero Tolerance Spiel zum Sammeln.

VIP-Zugang zu Events, Airdrops und Sonderaktionen im Ökosystem.

Das Beste daran, sich heute zu positionieren, ist, dass Chimpzee seine Mission durch eine Reihe bemerkenswerter Spenden an Organisationen, die einen Unterschied in der Welt machen, bewiesen hat.

Darüber hinaus sind alle Spenden vollständig verifizierbar, da sie über The Giving Block abgewickelt werden – eine Organisation, die kryptobasierte Spenden an verifizierte Wohltätigkeitsorganisationen sendet.

Chimpzee begann seine Spendenpraxis mit einer Spende von 15.000 Dollar an die WILD Foundation, um die Ranger dabei zu unterstützen, die letzte Herde von Wüstenelefanten zu schützen. Da es nur noch 150 Exemplare dieser Art gibt, wird die Spende den Rangern helfen, ihre Mission fortzusetzen;

Chimpzee Makes the News and Appears on CoinTelegraph!https://t.co/PpNr0ffR8s — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) May 25, 2023

Außerdem spendeten sie weitere 20.000 Dollar an die WILD Stiftung, um das Volk der Yawanawa beim Schutz der 600 verbliebenen schwarzen Jaguare im brasilianischen Regenwald zu unterstützen:

Hey #ChimpzeeArmy!



We have just made a $20,000 donation to the @wildfoundation to support their remarkable efforts in saving and protecting the majestic black jaguar!



Join our #Presale and help us achieve our next donation! https://t.co/Geog3EVuMC#EcoCrypto — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) July 14, 2023

Kürzlich spendete Chimpzee auch an Forgotten Animals, um kastrierte Katzen und Hunde zu unterstützen, die während des Ukraine-Krieges ausgesetzt wurden.

CHIMPZEE MAKES DONATION TO THE FORGETTON ANIMALS ORGANIZATION!



The Chimpzee Army has done it again and this time we have help fund the neutering of 250 cats or 180 dogs, abandoned during war in Ukraine, raising their chances of re-homing.



The funding could also help… pic.twitter.com/VrNii47Hwl — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) October 24, 2023

Das ist noch nicht alles. Chimpzee hat an One Tree Planted gespendet, um mehr als 20.000 Bäume zu pflanzen, und damit an dem Projekt Rainforest Rescue zum Schutz des australischen Regenwaldes beigetragen.

Eine vollständige Liste der Spenden ist auf der Spenden-Seite zu finden.

Ende des Vorverkaufs – Jetzt investieren, bevor es zu spät ist

Chimpzee End of Presale Giveaway



Are you ready for some exciting news? As we approach our 2 million softcap, we're thrilled to introduce our Chimpzee End of Presale Giveaway! Your chance to win a treasure trove of CHMPZ tokens is here, and it's as thrilling as it gets! … pic.twitter.com/B8HqUQxIRj — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) November 1, 2023

Chimpzee hat vor kurzem eine Verlosung zum Ende des Vorverkaufs angekündigt, bei der die Teilnehmer fantastische Preise gewinnen können.

Für jeden $50.000 Meilenstein hat ein glücklicher Unterstützer, der $150 oder mehr $CHMPZ gekauft hat, die Chance, zusätzliche 500.000 $CHMPZ Token zu gewinnen.

Darüber hinaus gewinnt die Person, die vor dem nächsten 50.000-Dollar-Meilenstein die höchste Menge an $CHMPZ kauft, satte 1.000.000 $CHMPZ-Token.

Die Verlosung endet, wenn das 2,2-Millionen-Ziel erreicht ist – nachdem $CHMPZ diese Woche 1,97 Millionen $ überschritten hat.

Der Vorverkauf befindet sich derzeit in der fünfzehnten Phase und verkauft den Token zu einem Preis von 0,0014 $.

Bei einem erwarteten Notierungspreis von$0,00185 $ profitieren diejenigen, die heute kaufen, immer noch von beträchtlichen Buchgewinnen, wenn der Token auf den Markt kommt.

Die meisten Investoren prognostizieren bis zu 50-fache Renditen für $CHMPZ Early Adopters.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.