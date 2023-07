🔶Clever traden mit System und dieser KI-Plattform!🔶

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Jeder Anleger wĂŒnscht sich, professionell und gewinnbringend zu traden. Das bedeutet, auch an fallenden Kursen zu partizipieren und profitable Tradingsysteme zu nutzen. KĂŒnstliche Intelligenz hat schon lĂ€nger Einzug an den internationalen FinanzmĂ€rkten gehalten, war aber bisher vor allem den institutionellen Anlegern und großen Beraterfirmen vorbehalten.

WĂ€hrend sich als Vermögensverwalter ĂŒber aussagekrĂ€ftige Echtzeit-Analysen und technische Indikatoren freuen konnten, blieb dem privaten Anleger nur seine Intuition und gutgemeinte RatschlĂ€ge der Familie oder von Freunden. Doch mit yPredict ist dies jetzt anders, denn hier geht es allein um das Weiterbilden von AnfĂ€ngern und Kleinanlegern im Krypto Trading.

Software von yPredict speziell fĂŒr AnfĂ€nger und Kleinanleger

Mit KĂŒnstlicher Intelligenz und Big Data lassen sich Entscheidungen am Finanzmarkt verĂ€ndern. Die Empfehlungen, die Anleger von Trading Terminals wie yPredict erhalten, machen die Strategien und Entscheidungen deutlich effizienter. Die Entwickler der intelligenten Plattform haben sich gezielt fĂŒr die Ausrichtung der Software-Algorithmen auf die Zielgruppe der AnfĂ€nger und Kleinanleger entschieden.

Genau dieser Zielgruppe fehlt es bisher an zuverlÀssigen und innovativen Mechanismen, um ihre Effizienz bei Finanzentscheidungen zu verbessern. Mit selbstlernenden Algorithmen lÀsst sich Geld an den MÀrkten verdienen, das beweisen die Global Player tagtÀglich an den MÀrkten.

Jetzt brauchen Sie als AnfĂ€nger aber nicht mehr eine Strategie vorgeben, sondern die Software von yPredict gruppiert Sie anhand verschiedener Aspekte und Abfragen in ein Risikoportfolio ein und ĂŒbernimmt dann die Steuerung der Entscheidungen.

Moderne KI-Systeme von yPredict erkennen Muster

Entsprechend der Daten, die yPredict verwendet, ĂŒbrigens dieselben KI-Modell, die auch ChatGPT fĂŒr seine Entwicklung verwendet hat, werden Muster erkannt, aus denen sich anschließend Handelssignale ableiten lassen.

Die Analyse der großen Datenmengen erfolgt mithilfe von Big Data, bei der sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten verwendet werden. Doch zur Optimierung Ihrer Handelsstrategie setzt yPredict auf weitere Technologien.

Mit dem Aufkommen von Maschine Learning ist die Software in der Lage Markttrends und Bewegungen besser zu verstehen und darauf zu reagieren. Das ermöglicht Ihnen, Ihre Handelsstrategie regelmĂ€ĂŸig anzupassen und zu optimieren. Mit dem algorithmischen Handel lĂ€sst sich aus frĂŒheren Erfolgen und Fehlern lernen. Das liegt daran, dass inzwischen ausreichend historische Daten aus den KryptomĂ€rkten vorliegen, die fĂŒr das Trainieren der KI verwendet werden können. yPredict verhindert emotionale Verzerrungen. Das bedeutet, Sie können sich entspannt zurĂŒcklehnen und reagieren nicht emotional auf Marktbewegungen oder aktuelle Verschiebungen. Mit dem Orientieren an den reinen Fakten verhindern Sie zukĂŒnftig Fehlentscheidungen aufgrund Ihrer Intuition. Algorithmen, die gute Ergebnisse liefern, lernen hinzu und stĂ€rken das gesamte Netzwerk der Plattform von yPredict. Prognosemodelle, die sich als nicht wertvoll fĂŒr Benutzer erwiesen haben, werden aussortiert. Auf dem Marktplatz bieten fĂŒhrende KI-Entwickler ihre Prognosemodelle zum Kauf an. Ein zusĂ€tzlicher Mehrwert fĂŒr Benutzer und Token Inhaber.

Welche Vorteile bietet yPredict seinen Benutzern?

Es gibt mehrere AnsĂ€tze an den FinanzmĂ€rkten, KĂŒnstliche Intelligenz beim Trading einzusetzen. Die Ergebnisse sind jedoch genauso unterschiedlich, wie ihre LösungsansĂ€tze. WĂ€hrend KI-Bots nicht auf die Blockchain setzen, fehlt es den klassischen Angeboten von Trading Software an DezentralitĂ€t und Staking-Optionen.

yPredict KI-Bots Trading

Software All-in-One Toolsammlung Mit Token spekulieren FĂŒr Entwickler, Trader, Analysten Blockchain-basiert Sentiment Analyse Echtzeit Trading Signale Technische Indikatoren mit KI Patent angemeldet: Bullish Flat Pattern Staking Rewards Mit Krypto bezahlen Umfassendes Trading Terminal Marktplatz fĂŒr KI Prognosemodelle Auch fĂŒr institutionelle Anleger 10-100x Potenzial Tool zur Content Erstellung Weiterbildung

Außerdem ist der angesprochene Marktplatz fĂŒr Vorhersagemodelle derzeit einzigartig am Markt. Diese Angebote sind weder bei defytrends, noch Dash2Trade oder Lunarcrush enthalten.

Weitere Vorteile von yPredict im Überblick

Basiert auf der innovativen Polygon Blockchain

Token kann mit ETH, USDT, MATIC oder BNB gekauft werden

Das Bitmart Listing fĂŒr den Token Launch wurde schon angekĂŒndigt

$YPRED ist an den Stablecoin von Tether gekoppelt

Umfassendes All-in-One Ökosystem

Sentiment Analyse fĂŒr Marktstimmung

25- Chartanalysen

Backlink estimator live

yPredict editor in der Entwicklung

Attraktive Staking-Belohnungen bis zu 45 % pro Quartal

Die Datenmodelle, auf denen die Entwicklung von yPredict im Bereich der KI-Prognosen basiert, nutzt ĂŒber eine Milliarde DatensĂ€tze. Diese große Menge erlaubt einen tiefen Einblick in den Markt und setzt darĂŒber hinaus Informationen frei, die sonst nur institutionelle Anleger haben. Mit der Analyse von Tausenden von Vermögenswerten stehen großartige Analysen bereit, Ihnen bei den Trading-Entscheidungen zu helfen.

Außerdem arbeiten im Hintergrund an dem weiteren Ausbau der Plattform nur die fĂŒhrenden Experten auf ihrem Gebiet. Sie stellen intelligente Analysen und Vorhersagen fĂŒr ihre Lieblings-Coins bereit.

Wie funktioniert der Pre-Sales von yPredict?

Derzeit kostet der $YPRED-Token nur 0,09 $. Zum Listing auf den öffentlichen HandelsplĂ€tzen wird sein Preis mit 0,12 $ von den Entwicklern angegeben. Dies bedeutet schon jetzt eine automatische Wertsteigerung fĂŒr Anleger, ohne dass Sie dafĂŒr etwas tun mĂŒssen. Die Token aus dem Pre-Sales sind zunĂ€chst jedoch gesperrt, damit die Preise sich stabil nach dem Launch entwickeln können.

Mit dem Kauf des Token erhalten Sie zunĂ€chst Zugang zur Plattform. Wir empfehlen den Einsatz von mindestens 500 $ in Token, damit sie von den lebenslangen kostenlosen Vorhersagen der Plattform profitieren können. Diese Vorhersagemodelle betreffen vor allem die fĂŒhrenden Coins im Ranking nach Marktkapitalisierung wie Bitcoin, Ethereum, Dogecoin oder Shiba Inu.

Sie erhalten außerdem Rabatte bei der Freischaltung weiterer Funktionen, wie Analysen, Trading Terminal oder KI-Marktplatz. Besonders hoch wird das Potenzial von yPredict mit den ĂŒberdurchschnittlich hohen Staking Rewards, die bei bis zu 45 % pro Quartal liegen. Dazu hat das Entwicklerteam entschlossen, einen Teil der EinzahlungsgebĂŒhren in die Liquidity des Staking-Pools zu legen. Damit sind die extrem hohen Rewards möglich, denn normalerweise zahlt die Branche lediglich Staking-Belohnungen in Höhe von ca. 5 bis 10 % aus.

Dazu gibt es einen großen Wissensbereich bei yPredict, der neue Trader ausfĂŒhrlich schult und weiterbildet. Die Qualifizierung der Trader ist ein großes Anliegen der Betreiber von yPredict.

Fazit: Clever traden wird mit yPredict fĂŒr AnfĂ€nger, Kleinanleger und Investoren aus dem Privatsektor einfach wie nie. Die All-in-one-Plattform von yPredict ist einzigartig am Markt und bietet fortschrittliche KI-Technologie wie keine andere Lösung derzeit. Die Tokenomics prĂ€gt das Erfolgsmodell der Staking-Rewards, die zusĂ€tzlich zum spekulativen Charakter des $YPRED-Coins fĂŒr lukrative finanzielle Anreize fĂŒr Anleger sorgen.

Noch ist der Token der Plattform im Pre-Sales zu gĂŒnstigen Preisen von nur 0,09 $ erhĂ€ltlich. Diese Chance sollten Sie sich nicht entgehen lassen, wenn Sie Ihre Trading-FĂ€higkeiten nachhaltig verbessern wollen.

Unter UmstĂ€nden ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht fĂŒr die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulĂ€ssige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht fĂŒr den Anlegerschutz geeignet. FĂŒhren Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur VerfĂŒgung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in KryptowĂ€hrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/