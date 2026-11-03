Binance Hack und ETF Abflüsse drücken Bitcoin auf 76.000 Dollar

Coin Tuesday

03.11.26 14:00 Uhr

Ein Milliarden Hack bei Binance, hohe ETF Abflüsse und schwache Technologiewerte haben Bitcoin binnen einer Woche um rund 4 Prozent gedrückt, während Anleger auf die US Wahl und den Arbeitsmarktbericht blicken.

• Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von etwa 74 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember ein, während wichtige US-Wirtschaftsdaten und Wahlen die Stimmung weiterhin beeinflussen.

• Binance trägt die Verluste des größten Krypto-Diebstahls der Geschichte selbst und hat nach dem Hack wieder mit Auszahlungen begonnen, während Ethereum- und Solana-ETFs in den USA mehrere Tage in Folge Abflüsse aufweisen.

• Der Kryptowert Bitcoin ist nach einem Hackerangriff auf Binance, bei dem rund 6,3 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden, auf etwa 76.000 US-Dollar gefallen, während US-ETFs in Bitcoin und Ethereum erhebliche Abflüsse verzeichnen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin fiel nach dem Hackerangriff auf die Börse Binance, bei dem rund 6,3 Milliarden US-Dollar abgezogen wurden, auf rund 76.000 US-Dollar, die Bitcoin ETFs in den USA verloren am 30. Oktober 643 Millionen US-Dollar.

Ethereum ETFs verzeichneten am 30. Oktober den fünften Handelstag mit Nettoabflüssen in Folge. Am 2. November verlängerte sich die Serie auf sechs Handelstage. Solana verlor binnen einer Woche rund 8 Prozent.

Die Märkte preisen eine Zinserhöhung im Dezember derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 74 Prozent ein.

Der Kryptomarkt hat eine Woche der Sicherheits- und Zinssorgen hinter sich. Die amerikanische Notenbank ließ den Leitzins am 28. Oktober mit 10 zu 2 Stimmen unverändert, zwei Mitglieder hatten für eine weitere Anhebung gestimmt. Bitcoin blieb daraufhin zunächst bei rund 81.000 US-Dollar, ehe der Hack bei Binance am Abend des 29. Oktober und ein Kursrutsch an der Nasdaq am Freitag die Stimmung drehten.

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Bitcoin: ETF Abflüsse und Sicherheitsschock

Die Bitcoin Spot ETFs in den USA hatten von Montag bis Donnerstag der Vorwoche 440,7 Millionen US-Dollar eingesammelt, ehe am Freitag, dem 30. Oktober, 643,3 Millionen US-Dollar abflossen, der größte Tagesabfluss seit Ende Juni. Damit schloss die Woche bis zum 30. Oktober mit einem Minus von rund 202 Millionen US-Dollar. Am Montag folgten weitere 399 Millionen US-Dollar an Abflüssen, die Jahresbilanz der Zuflüsse liegt nur noch knapp im Plus. Zusätzliche Unruhe brachte am Sonntagabend eine Sicherheitswarnung des Zahlungsdienstes BTCPay Server: Betreiber von Installationen der Version 2.4.1 oder älter sollten ihre Server abschalten, nachdem Angreifer Bitcoin aus Hot Wallets abgezogen hatten. Bitcoin notierte am 3. November 2026 um 09:40 Uhr (MEZ) bei 76.379,31 US-Dollar, rund 0,4 Prozent unter dem Vortageswert von 76.702,15 US-Dollar und rund 4 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche. Als erste Unterstützung gilt die 100 Tage Linie bei rund 76.000 US-Dollar, darunter die 200 Tage Linie bei rund 73.200 US-Dollar. Wer langfristig in Bitcoin investieren möchte, kann dies auch über einen Sparplan tun: Passendes Sparplan-Produkt.

Binance: Der größte Krypto Diebstahl der Geschichte

Angreifer entwendeten am 29. Oktober Kryptowerte im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar aus den Hot Wallets der weltweit größten Kryptobörse, rund 3 Milliarden US-Dollar wurden nach Angaben von Binance eingefroren. Die Börse erklärte, sämtliche Verluste selbst zu tragen und dafür mehr als 6,3 Milliarden US-Dollar zurückgelegt zu haben. Nach der Wiederaufnahme der Auszahlungen am 1. November zogen Kunden bis Montag netto rund 4,72 Milliarden US-Dollar ab. Das entsprach nach Angaben von Binance etwa drei Prozent der Plattformbestände. Als mutmaßliche Urheber nannten Ermittler die nordkoreanische Gruppe TraderTraitor, die erste Untersuchung von Binance deutet auf einen kompromittierten Laptop eines Entwicklers hin.

Ethereum: Elf Abflusstage in Folge

Die Ethereum Spot ETFs in den USA verloren am 30. Oktober weitere 156 Millionen US-Dollar und verzeichneten damit den elften Abflusstag in Folge. Im Oktober summieren sich die Abflüsse auf rund 1,61 Milliarden US-Dollar. Ethereum notierte am 3. November 2026 um 09:40 Uhr (MEZ) bei 2.246,99 US-Dollar, rund 0,1 Prozent unter dem Vortageswert von 2.249,71 US-Dollar und rund 3 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.

Solana: Stärkster Wochenverlust der drei großen Coins

Die Solana ETFs in den USA verbuchten in der Woche bis zum 30. Oktober Abflüsse von rund 71,5 Millionen US-Dollar, im Oktober insgesamt rund 143,7 Millionen US-Dollar. Solana notierte am 3. November 2026 um 09:40 Uhr (MEZ) bei 91,51 US-Dollar, rund 0,3 Prozent unter dem Vortageswert von 91,82 US-Dollar und rund 8 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.

Wie Anleger regulierten Zugang zu Bitcoin bekommen

Wer Bitcoin über die Börse handeln möchte, kann dafür auch auf börsengehandelte Kryptoprodukte zurückgreifen. Ein Beispiel ist der 21Shares Bitcoin Core ETP mit dem Kürzel CBTC (ISIN CH1199067674, WKN A3GZ2Z). Emittentin ist die Schweizer 21Shares AG, das Produkt bildet die Wertentwicklung von Bitcoin ab und weist laufende Kosten von 0,10 Prozent pro Jahr aus. Wie bei jedem Krypto ETP hängt der Wert unmittelbar von der Entwicklung des zugrunde liegenden Coins ab und unterliegt damit denselben Schwankungen wie der Bitcoin Kurs selbst.

Die kommenden Tage sind dicht getaktet: Heute stehen die Wahlen zum amerikanischen Kongress an, die auch über einen neuen Anlauf für ein Krypto Gesetz mitentscheiden. Am Mittwoch folgt der ISM Index für den Dienstleistungssektor, am Freitag um 14:30 Uhr der amerikanische Arbeitsmarktbericht für Oktober und am 10. November die Verbraucherpreise. Zurück über 80.000 US-Dollar müsste Bitcoin, um das Chartbild aufzuhellen.

Autor: Dominik Teichgräber

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