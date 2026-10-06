Bitcoin durchbricht die Verkaufsmauer bei 85.000 Dollar, während die Zinsangst schwindet

Coin Tuesday

06.10.26 14:00 Uhr

Schwächere Konjunkturdaten, ein fallender Ölpreis und anhaltende ETF Zuflüsse haben dem Bitcoin Kurs den Sprung über eine hartnäckige Hürde ermöglicht, während Solana mit einem Auftritt im Bankensektor Schlagzeilen macht.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin durchbrach am Dienstag die Verkaufsmauer bei 85.000 US-Dollar und nähert sich dem Hoch vom September, gestützt von schwindenden Zinssorgen und dem dritten Wochenplus bei den ETFs in Folge.

Ethereum hält sich über 2.700 US-Dollar, obwohl die Ethereum ETFs in den USA nach starken Vorwochen erstmals wieder Abflüsse verbuchten.

Auf Solana ging eine Plattform des Zahlungsdienstleisters Fiserv für Banken live, bewegte den Kurs aber nur moderat.

Der Kryptomarkt startet mit Rückenwind in die neue Woche. Ein schwächerer amerikanischer Arbeitsmarktbericht für September am 2. Oktober und eine unter den Erwartungen liegende Inflationskennzahl der Fed haben die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung beim Treffen der Notenbank am 27. und 28. Oktober deutlich gedämpft. Hinzu kommt ein Ölpreis, der erstmals seit Wochen wieder unter die Marke von 100 US-Dollar je Barrel gefallen ist und den inflationären Gegenwind mildert.

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Bitcoin: ETF Zuflüsse kühlen ab, der Kurs bricht trotzdem aus

Die Bitcoin Spot ETFs in den USA verzeichneten in der Woche bis zum 2. Oktober Nettozuflüsse von 241,08 Millionen US-Dollar und damit die dritte Zuflusswoche in Folge, allerdings rund 90 Prozent weniger als in der Rekordwoche zuvor mit 2,39 Milliarden US-Dollar. Am 30. September endete eine neuntägige Zuflussserie, schon am Donnerstag kehrten die Fonds mit 102,67 Millionen US-Dollar wieder in die Gewinnzone zurück, angeführt vom IBIT von BlackRock mit 195,57 Millionen US-Dollar. Der Kernindex der Konsumausgabenpreise (PCE), die bevorzugte Inflationskennzahl der Fed, lag am 30. September bei 3,0 Prozent und damit unter der erwarteten Rate von 3,3 Prozent. Im Monat September hatte Bitcoin nach Berechnungen von finanzen.net um 8,59 Prozent zugelegt. Bitcoin notierte am 6. Oktober 2026 gegen 10:15 Uhr (MESZ) bei rund 86.000 US-Dollar, etwa 0,6 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs von 85.508 US-Dollar. Damit liegt der Kurs nur noch knapp unter dem Hoch vom September bei 87.281 US-Dollar. Wer langfristig in Bitcoin investieren möchte, kann dies auch über einen Sparplan tun: Passendes Sparplan-Produkt.

Ethereum: Abflüsse bei den ETFs, Kurs hält sich

Die Ethereum Spot ETFs in den USA verbuchten in der Woche bis zum 2. Oktober Nettoabflüsse von rund 138 Millionen US-Dollar, ihre schwächste Wochenbilanz seit mehreren Wochen, nachdem in der Vorwoche noch 689,9 Millionen US-Dollar zugeflossen waren. Der Kurs ließ sich davon kaum beeindrucken: Ethereum hatte im September um 10,88 Prozent zugelegt und notierte am 6. Oktober 2026 gegen 10:15 Uhr (MESZ) bei rund 2.721 US-Dollar, rund 0,7 Prozent über dem Vortageswert von 2.702 US-Dollar. Als nächster Protokollschritt gilt das Glamsterdam Upgrade, das für das vierte Quartal 2026 erwartet wird.

Solana: Fiserv bringt eine Bankenplattform auf das Netzwerk

Der Zahlungsdienstleister Fiserv schaltete am 1. Oktober seine Plattform für digitale Vermögenswerte frei. Erster Anwendungsfall ist der Roughrider Coin, ein an den US-Dollar gebundener Stablecoin der Bank of North Dakota, den mehr als 90 Banken und Kreditgenossenschaften für Zahlungen untereinander nutzen können. Abgewickelt werden die Transaktionen auf Solana. Ein direkter Nachfrageschub für den Coin SOL lässt sich daraus nicht ableiten, als Signal für die Nutzung des Netzwerks im Bankenalltag gilt der Start dennoch. Die Solana ETFs in den USA verbuchten in der Woche bis zum 2. Oktober trotz mehrerer negativer Handelstage Nettozuflüsse von 2,43 Millionen US-Dollar, nach 188,21 Millionen US-Dollar in der Vorwoche. Solana hatte im September um 14,6 Prozent zugelegt und notierte am 6. Oktober 2026 gegen 10:15 Uhr (MESZ) bei rund 120 bis 121 US-Dollar, leicht über dem Vortageswert von 119,64 US-Dollar.

Wie Anleger regulierten Zugang zu Bitcoin bekommen

Wer Bitcoin über die Börse handeln möchte, kann dafür auch auf börsengehandelte Kryptoprodukte zurückgreifen. Ein Beispiel ist der 21Shares Bitcoin Core ETP mit dem Kürzel CBTC (ISIN CH1199067674, WKN A3GZ2Z). Emittentin ist die Schweizer 21Shares AG, das Produkt bildet die Wertentwicklung von Bitcoin ab und weist laufende Kosten von 0,10 Prozent pro Jahr aus. Wie bei jedem Krypto ETP hängt der Wert unmittelbar von der Entwicklung des zugrunde liegenden Coins ab und unterliegt damit denselben Schwankungen wie der Bitcoin Kurs selbst.

Als Nächstes rückt für Bitcoin der Test des Septemberhochs bei 87.281 US-Dollar in den Fokus. Makroökonomisch stehen mit dem amerikanischen Inflationsbericht Mitte Oktober und dem Zinstreffen der Fed am 27. und 28. Oktober die nächsten Weichenstellungen an, bei denen nach aktuellem Datenstand keine Zinserhöhung erwartet wird.

Autor: Dominik Teichgräber

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