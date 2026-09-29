Bitcoin ETFs verzeichnen Rekordwoche, doch der Kurs bewegt sich kaum von der Stelle

Coin Tuesday

29.09.26 14:00 Uhr

Während die Bitcoin ETFs in den USA in der vergangenen Woche so viel Geld einsammelten wie seit einem Jahr nicht mehr, tat sich beim Kurs selbst überraschend wenig, und ausgerechnet Solana stahl mit einer Rekordwoche die Show.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Bitcoin ETFs in den USA verzeichneten die stärkste Woche seit Oktober 2025, während der Kurs selbst kaum vom Fleck kam.

Ethereum zog binnen einer Woche rund 690 Millionen US-Dollar an ETF Zuflüssen an und nähert sich der Marke von 2.800 US-Dollar.

Solana verbuchte mit 188,21 Millionen US-Dollar die bislang stärkste ETF Woche seit dem Marktstart und stieg auf ein Mehrmonatshoch.

Der Kryptomarkt zeigte in der vergangenen Woche ein ungewöhnliches Bild: Während institutionelles Kapital in Rekordtempo in Krypto ETFs floss, hielt sich die Kursbewegung bei Bitcoin in engen Grenzen. Solana und Ethereum profitierten dagegen sichtbarer von der neuen Nachfrage und markierten mehrmonatige Höchststände.

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Bitcoin: Rekordzuflüsse, aber kaum Kursbewegung

Die Bitcoin Spot ETFs in den USA verzeichneten in der Woche bis zum 25. September Nettozuflüsse von 2,39 Milliarden US-Dollar, die stärkste Woche seit Oktober 2025 und der höchste Wochenwert des laufenden Jahres. Den Auftakt bildete ein Zufluss von 998,95 Millionen US-Dollar allein am 21. September, nachdem der Bitcoin Kurs zuvor an einem Tag um 6,7 Prozent gesprungen war und dabei Positionen auf der Short Seite im Wert von rund 262 Millionen US-Dollar zwangsweise aufgelöst wurden. In den folgenden Tagen gingen die täglichen Zuflüsse deutlich zurück und lagen am Freitag nur noch bei 134,47 Millionen US-Dollar. Insgesamt drehte die Serie die Jahresbilanz 2026 der Bitcoin ETFs erstmals von einem Minus in ein Plus von rund 934 Millionen US-Dollar. Am Kurs selbst ging die massive Nachfrage weitgehend spurlos vorüber: Bitcoin scheiterte erneut am Widerstand bei rund 85.000 US-Dollar und pendelte die Woche über zwischen 83.000 und 84.000 US-Dollar, nachdem der Kurs sich bereits vom Hoch der Vorwoche bei rund 87.000 US-Dollar zurückgezogen hatte. Bitcoin notierte am 29. September 2026 um 9:41 Uhr (MESZ) bei 84.079,99 US-Dollar, ein Plus von rund 0,7 Prozent gegenüber dem Vortageswert von 83.499,26 US-Dollar. Wer langfristig in Bitcoin investieren möchte, kann dies auch über einen Sparplan tun: Passendes Sparplan-Produkt.

Ethereum: ETF Zuflüsse treiben den Kurs Richtung 2.800 Dollar

Die Ethereum Spot ETFs in den USA zogen in der Woche bis zum 25. September rund 689,9 Millionen US-Dollar an frischem Kapital an. Allein am Freitag kamen 86,95 Millionen US-Dollar hinzu, angeführt vom ETHA Fonds von BlackRock mit 50,37 Millionen US-Dollar. Getragen von dieser Nachfrage rückte der Kurs näher an die Marke von 2.800 US-Dollar heran. Ethereum notierte am 29. September 2026 um 9:41 Uhr (MESZ) bei 2.713,72 US-Dollar, ein Plus von rund 0,9 Prozent gegenüber dem Vortageswert von 2.688,80 US-Dollar.

Solana: Stärkste ETF Woche seit dem Marktstart

Solana war der eigentliche Gewinner der Woche. Die sieben in den USA gelisteten Solana ETFs verzeichneten zusammen Nettozuflüsse von 188,21 Millionen US-Dollar, die stärkste Woche seit ihrem Marktstart im Oktober 2025, wobei ausnahmslos alle sieben Fonds positiv abschlossen. Auf den Staking ETF BSOL von Bitwise entfielen davon 128,46 Millionen US-Dollar, rund 68 Prozent der gesamten Zuflüsse, gefolgt vom GSOL von Grayscale mit 28,06 Millionen US-Dollar. Der Kurs überstieg am 26. September erstmals seit dem 29. Januar die Marke von 120 US-Dollar und erreichte im Tagesverlauf ein Hoch von 122,33 US-Dollar. Auf dem öffentlichen Testnetz startete zudem das Alpenglow Upgrade, das künftig eine Finalität von rund 150 Millisekunden anstreben soll. Solana notierte am 29. September 2026 gegen Mittag bei rund 117 US-Dollar (laut CoinMarketCap), leicht unter dem Vortageswert von etwa 119 US-Dollar.

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Für die kommenden Tage bleibt die zentrale Frage, ob die ETF Nachfrage anhält, sollte sich der Bitcoin Kurs weiter seitwärts bewegen, oder ob die zuletzt fallende Tagesdynamik bereits ein Vorbote nachlassenden Interesses ist. Bei Solana rückt der weitere Fortschritt des Alpenglow Upgrades auf dem öffentlichen Testnetz in den Fokus.

Autor: Dominik Teichgräber

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