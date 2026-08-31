Bitcoin, Ethereum und Solana: Die Kryptowoche zwischen Rekordmonat und neuem Gegenwind

Coin Tuesday

01.09.26 14:00 Uhr

Nach dem stärksten August seit 2017 kämpft der Bitcoin Kurs an der Marke von 80.000 US-Dollar um seine Kraft zurück, während sich bei Ethereum und Solana im Hintergrund längst neue institutionelle Geldströme durch den Kryptomarkt bewegen.

• Ethereum-ETFs in den USA verzeichneten den längsten Zufluss seit Monaten und erreichten den höchsten Stand seit sieben Monaten, während Solana von Netzwerkrekorden und wachsendem institutionellem Interesse profitierte.

• Der Bitcoin-Kurs kämpfte nach dem stärksten August seit 2017 um die 80.000 US-Dollar, fiel zum Wochenschluss jedoch aufgrund geopolitischer Spannungen und Zinssorgen leicht zurück.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Bitcoin Kurs kämpfte nach dem stärksten August seit 2017 um die Marke von 80.000 US-Dollar, nachdem geopolitische Spannungen und Zinssorgen die Rally zum Wochenschluss ausbremsten.

Die Ethereum ETFs in den USA verbuchten die längste Zuflussserie seit Monaten und trieben den Kurs nahe an den höchsten Stand seit sieben Monaten.

Solana profitierte von einem Netzwerkrekord bei der Transaktionsaktivität und wachsendem institutionellem Interesse über neue ETF Produkte.

Der Kryptomarkt blickt auf eine ereignisreiche Woche zurück. Nachdem Bitcoin am vergangenen Dienstag erstmals seit Mitte Mai wieder die Marke von 80.000 US-Dollar übersprang, mussten Anleger zum Wochenschluss einen Teil der Gewinne wieder abgeben. Auslöser waren zunehmende Zinssorgen vor den anstehenden amerikanischen Arbeitsmarktdaten und ein kurzer Schreck an den Risikomärkten nach Angriffen der Vereinigten Staaten auf Ziele im Iran. Parallel dazu bauten institutionelle Anleger ihre Positionen in Ethereum und Solana weiter aus.

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Bitcoin zwischen Rekordmonat und Gegenwind

Bitcoin kletterte am 25. August 2026 im asiatischen Handel zeitweise auf 81.257 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit dem 15. Mai 2026, ehe ein Teil der Gewinne im US Handel wieder abgegeben wurde. Für den gesamten Monat August blieb ein Plus von rund 24 Prozent stehen, der stärkste Monatsgewinn seit 2017. Am 1. September 2026 notierte Bitcoin um 14:15 Uhr (MESZ) bei 77.909 US-Dollar, rund 1,7 Prozent unter dem Vortageswert von etwa 79.260 US-Dollar. Auf der Nachfrageseite kehrte das Unternehmen Strategy nach einer zehnwöchigen Verkaufspause zum Bitcoin Kauf zurück und erwarb zwischen dem 24. und 30. August 4.603 Bitcoin im Wert von rund 370 Millionen US-Dollar. Der Vermögensverwalter BlackRock kaufte im selben Zeitraum von acht Tagen Bitcoin und Ethereum im Volumen von zusammen fast 3 Milliarden US-Dollar. Gegenläufig verzeichneten die Bitcoin Spot ETFs in den USA am 28. August einen Tagesabfluss von 210 Millionen US-Dollar und beendeten damit eine neuntägige Zuflussserie. Belastend wirkten zum Wochenschluss zudem die Angriffe der Vereinigten Staaten auf Ziele im Iran am 1. September sowie die Erwartung einer möglichen Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank im September.

Ethereum ETFs auf Rekordkurs

Die Nachfrage nach Ethereum zog in der vergangenen Woche deutlich an. Die Ethereum ETFs in den USA verzeichneten bis zum 31. August zehn Handelstage in Folge mit Nettozuflüssen und sammelten allein in den ersten neun dieser Tage rund 1,4 Milliarden US-Dollar ein, den bislang stärksten Lauf seit zehn Monaten. Am 27. August meldeten die Fonds einen Tageszufluss von 226 Millionen US-Dollar und kamen damit nahe an das Volumen der Bitcoin ETFs am selben Tag heran. Ethereum notierte am 1. September 2026 um 14:15 Uhr (MESZ) bei rund 2.470 US-Dollar, knapp über dem Vortageswert von etwa 2.450 US-Dollar und nahe dem höchsten Stand seit sieben Monaten, der am 28. August erreicht wurde. Tom Lee, Analyst beim Marktbeobachter Fundstrat, bezifferte am 29. August ein Kursziel von 6.000 US-Dollar für Ethereum für den Fall, dass Bitcoin die Marke von 150.000 US-Dollar erreicht.

Solana: Netzwerkrekorde und wachsendes institutionelles Interesse

Auch Solana lieferte in der vergangenen Woche mehrere Duftmarken. Das Netzwerk erreichte am 30. August nach Angaben von Marktbeobachtern einen Rekord bei der Transaktionsaktivität. Der Bitwise Solana Staking ETF mit dem Kürzel BSOL überschritt in der vergangenen Woche nach rund zehn Monaten am Markt ein verwaltetes Vermögen von 1 Milliarde US-Dollar. Die Solana Validatoren stimmten am 29. August mit knapper Mehrheit für eine Verdopplung der geplanten Reduktion der Inflationsrate, nachdem mehrere große Validatoren ihre Stimme in letzter Minute änderten. Die Depotbank Charles Schwab kündigte zudem an, ihr Kryptoangebot über Bitcoin und Ethereum hinaus auf Solana sowie zwei weitere Netzwerke auszuweiten. Solana notierte am 1. September 2026 um 14:15 Uhr (MESZ) bei 103,89 US-Dollar, rund 2 Prozent unter dem Vortageswert von etwa 106 US-Dollar. Für den 9. September ist zudem eine technische Aktualisierung namens Transaction V1 geplant, die künftig auch anspruchsvollere kryptografische Verfahren unterstützen soll.

Die kommende Woche liefert gleich mehrere Anhaltspunkte für die weitere Richtung: Am 4. September steht der amerikanische Arbeitsmarktbericht für August an, der die Erwartungen an die nächste Zinsentscheidung prägen dürfte. Bei Solana rückt zudem das für den 9. September terminierte Transaction V1 Upgrade in den Fokus.

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Wer Bitcoin über die Börse handeln möchte, kann dafür auch auf börsengehandelte Kryptoprodukte zurückgreifen. Ein Beispiel ist der 21Shares Bitcoin Core ETP mit dem Kürzel CBTC (ISIN CH1199067674, WKN A3GZ2Z). Emittentin ist die Schweizer 21Shares AG, das Produkt bildet die Wertentwicklung von Bitcoin ab und weist laufende Kosten von 0,10 Prozent pro Jahr aus. Wie bei jedem Krypto ETP hängt der Wert unmittelbar von der Entwicklung des zugrunde liegenden Coins ab und unterliegt damit denselben Schwankungen wie der Bitcoin Kurs selbst.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist unreguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und keine Anlageberatung.

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