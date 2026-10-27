Bitcoin fällt unter 80.000 Dollar, Strategy pausiert und die Fed tagt

Coin Tuesday

27.10.26 14:00 Uhr

Nach einem Monat in der Spanne zwischen 80.000 und 87.000 Dollar hat Bitcoin den Boden verlassen, während der größte Unternehmenskäufer pausiert und die Fed ihren Zinsentscheid vorbereitet.

• Die US-Notenbank entscheidet in ihrer Sitzung am Mittwoch über die Zinsen, während die Märkte auf mögliche weitere Straffungen im Dezember vorbereitet sind.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin fiel unter die Marke von 80.000 US-Dollar und damit aus der Handelsspanne der vergangenen vier Wochen, obwohl die Bitcoin ETFs in den USA in der Vorwoche netto rund 301 Millionen US-Dollar einsammelten.

Ethereum verbuchte bei den ETFs die vierte Verlustwoche in Folge, Solana rutschte unter 100 US-Dollar.

Das Unternehmen Strategy kaufte in der Vorwoche kein Bitcoin, die Fed entscheidet am Mittwoch über die Zinsen.

Der Kryptomarkt startet mit Gegenwind in den Dienstag. Die amerikanische Notenbank hat heute ihre zweitägige Sitzung begonnen, die Entscheidung fällt am Mittwoch um 19:00 Uhr, die Pressekonferenz folgt um 19:30 Uhr. Nach den Marktpreisen gilt es zu rund 90 Prozent als sicher, dass der Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent bleibt, das Risiko weiterer Straffung rückt auf die Dezember Sitzung.

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Bitcoin: Ausbruch nach unten trotz ETF Zuflüssen

Die Bitcoin Spot ETFs in den USA beendeten die Woche bis zum 23. Oktober mit Nettozuflüssen von rund 301 Millionen US-Dollar und kehrten damit zwei Verlustwochen um. Der Verlauf war allerdings holprig: Von Montag bis Mittwoch flossen 1,07 Milliarden US-Dollar zu, am Donnerstag und Freitag zogen Anleger zusammen 773,5 Millionen US-Dollar wieder ab. Zum Wochenstart folgte am 26. Oktober ein Zufluss von 110 Millionen US-Dollar. Strategy kaufte in der Woche vom 19. bis 25. Oktober kein Bitcoin und verkaufte auch keine Aktien zur Finanzierung weiterer Käufe. Das Unternehmen hält rund 848.517 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von rund 75.446 US-Dollar, am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA legt es Quartalszahlen vor. Bitcoin notierte am 27. Oktober 2026 um 12:30 Uhr (MEZ) bei 79.809,95 US-Dollar, rund 0,3 Prozent unter dem Vortageswert von 80.041,27 US-Dollar und etwa 2 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche. Als Unterstützung gilt die Zone um 79.400 bis 79.600 US-Dollar, als Widerstand der Bereich von 80.500 bis 80.800 US-Dollar. Wer langfristig in Bitcoin investieren möchte, kann dies auch über einen Sparplan tun: Passendes Sparplan-Produkt.

Ethereum: Vierte Verlustwoche bei den ETFs

Die Ethereum Spot ETFs in den USA verzeichneten in der Woche bis zum 23. Oktober Nettoabflüsse von rund 220,7 Millionen US-Dollar, die vierte Verlustwoche in Folge. Für den gesamten Oktober summieren sich die Abflüsse nach Berechnungen von Marktbeobachtern auf rund 1,18 Milliarden US-Dollar. Ethereum notierte am 27. Oktober 2026 um 12:30 Uhr (MEZ) bei 2.312,42 US-Dollar, rund 0,3 Prozent unter dem Vortageswert von 2.320,31 US-Dollar und etwa 3 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.

Solana: Unter der Marke von 100 Dollar

Bei den Solana ETFs endete im Oktober die lange Zuflussserie: In der Woche bis zum 23. Oktober verbuchten die Fonds Nettoabflüsse von rund 17 Millionen US-Dollar, für den Monat liegt das Minus bei etwa 68 Millionen US-Dollar. Der Kurs fiel am Morgen unter die psychologische Marke von 100 US-Dollar. Solana notierte am 27. Oktober 2026 um 12:30 Uhr (MEZ) bei 99,87 US-Dollar, rund 0,9 Prozent unter dem Vortageswert von 100,75 US-Dollar und knapp 4 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.

Wie Anleger regulierten Zugang zu Bitcoin bekommen

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Die kommenden Tage bringen gleich mehrere Weichenstellungen: Nach der Fed Entscheidung am Mittwoch folgen am Donnerstag das amerikanische Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal und der PCE Preisindex für September, am Freitag verfallen Bitcoin Optionen im Volumen von 11,1 Milliarden US-Dollar. Fällt Bitcoin unter die Unterstützungszone, nennen Marktbeobachter den Bereich um 77.600 US-Dollar als nächste Marke.

Autor: Dominik Teichgräber

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