Coin Tuesday

Eine Kaskade erzwungener Liquidationen hat Bitcoin am Wochenende auf den tiefsten Stand seit Monaten gedrückt, während heute Nacht Nvidia und morgen das Fed Protokoll über die Richtung der Risikoanlagen mitentscheiden.

• Aufgrund hoher Inflationszahlen wird eine Zinserhöhung der Fed im Dezember erwartet, während Strategiefirmen trotz Kursverlusten weitere Bitcoin im Ausverkauf kaufen, was auf unterschiedliche Anlageentscheidungen hinweist.

• Der Kryptomarkt erlebte eine Woche mit starkem Verkaufsdruck, Bitcoin fiel zeitweise auf 62.000 US-Dollar, und es kam zu Liquidationen im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar, was die sechste Verlustwoche in Folge markiert.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin fiel am Wochenende zeitweise auf rund 62.000 US-Dollar, den tiefsten Stand seit Juli, nachdem erzwungene Liquidationen von rund 2 Milliarden US-Dollar den Abverkauf beschleunigt hatten. Es war die sechste Verlustwoche in Folge.

Ethereum und Solana verloren binnen einer Woche rund 13 bis 14 Prozent. Die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA verzeichneten sieben Handelstage in Folge Nettoabflüsse.

Nach überraschend hohen Inflationsdaten rechnen Anleger mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. Das Unternehmen Strategy kaufte im Ausverkauf dennoch weitere 485 Bitcoin.

Der Kryptomarkt hat eine Woche mit hohem Verkaufsdruck hinter sich. Wie am 10. November veröffentlichte Daten zeigten, stiegen die US-Verbraucherpreise im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Erwartet worden waren 0,3 Prozent. Die Kerninflationsrate lag mit 0,3 Prozent ebenfalls über den erwarteten 0,2 Prozent. Laut CME FedWatch stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember auf 86,4 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte zuvor sogar einen Zinsschritt von 50 Basispunkten ins Gespräch gebracht, falls die monatliche Kerninflation mindestens 0,3 Prozent erreiche.

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Bitcoin: Liquidationskaskade nach dem Bruch der 200-Tage-Linie

Nachdem Bitcoin im Wochenverlauf unter die 200-Tage-Linie bei rund 73.000 US-Dollar gefallen war, wurden zahlreiche gehebelte Positionen zwangsliquidiert. Der Verkaufsdruck nahm insbesondere am Freitag und am Wochenende deutlich zu. Allein am Wochenende wurden am Kryptomarkt Positionen im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar liquidiert. Am Samstag und Sonntag fiel der Kurs zeitweise auf rund 62.000 US-Dollar, den tiefsten Stand seit Juli, bevor eine Erholung einsetzte. Die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA verzeichneten in der Woche bis zum 13. November Nettoabflüsse von rund 1,07 Milliarden US-Dollar. Damit verbuchten die Fonds sieben Handelstage in Folge Abflüsse. Seit Jahresbeginn liegen sie mit rund 2 Milliarden US-Dollar im Minus. Als möglicher zusätzlicher Belastungsfaktor gilt der bevorstehende Börsengang von Anthropic. Laut Marktbeobachtern könnten Anleger Mittel für den Aktienkauf durch den Verkauf anderer Vermögenswerte beschaffen. Wie viel Geld tatsächlich aus dem Kryptomarkt abfließt, ist allerdings unklar. Bitcoin notierte am 17. November 2026 um 09:41 Uhr (MEZ) bei 64.315,48 US-Dollar, rund 0,9 Prozent unter dem Vortageswert von 64.899,60 US-Dollar und etwa 13 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche. Als kurzfristige Unterstützung gilt der Bereich um 64.000 US-Dollar, darunter das Wochenendtief bei rund 62.000 US-Dollar. Als Widerstände gelten die Marke von 65.500 US-Dollar und darüber die 200-Wochen-Linie bei rund 67.900 US-Dollar. Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 12 Punkten im Bereich extremer Angst. Wer langfristig in Bitcoin investieren möchte, kann dies auch über einen Sparplan tun: Passendes Sparplan-Produkt.

Strategy: Zukauf trotz Buchverlust

Strategy erwarb in der Vorwoche weitere 485 Bitcoin und hält nun 850.849 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von rund 75.452 US-Dollar. Beim aktuellen Kurs liegt der Bitcoin-Bestand damit rund 15 Prozent unter dem durchschnittlichen Einstandspreis.

Ethereum: Tief bei 1.710 Dollar

Ethereum fiel am Wochenende zeitweise auf rund 1.710 US-Dollar und markierte damit wie Bitcoin den niedrigsten Stand seit Anfang Juli. Ethereum notierte am 17. November 2026 um 09:41 Uhr (MEZ) bei 1.819,56 US-Dollar, praktisch unverändert gegenüber dem Vortageswert von 1.819,82 US-Dollar und rund 13 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.

Solana: Stärkster Wochenverlust der drei großen Coins

Solana verlor binnen einer Woche rund 14 Prozent und damit mehr als Bitcoin und Ethereum. Das Alpenglow-Upgrade ist seit Oktober auf dem Mainnet aktiv und soll eine Transaktionsfinalität von rund 150 Millisekunden ermöglichen. Zudem hat das Netzwerk die Bezeichnung Mainnet Beta abgelegt und die Protokollversion Solana 1.0 eingeführt. Solana notierte am 17. November 2026 um 09:41 Uhr (MEZ) bei 72,28 US-Dollar, rund 1,2 Prozent über dem Vortageswert von 71,40 US-Dollar und etwa 14 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.

Wie Anleger regulierten Zugang zu Bitcoin bekommen

Wer Bitcoin über die Börse handeln möchte, kann dafür auch auf börsengehandelte Kryptoprodukte zurückgreifen. Ein Beispiel ist der 21Shares Bitcoin Core ETP mit dem Kürzel CBTC (ISIN CH1199067674, WKN A3GZ2Z). Emittentin ist die Schweizer 21Shares AG, das Produkt bildet die Wertentwicklung von Bitcoin ab und weist laufende Kosten von 0,10 Prozent pro Jahr aus. Wie bei jedem Krypto ETP hängt der Wert unmittelbar von der Entwicklung des zugrunde liegenden Coins ab und unterliegt damit denselben Schwankungen wie der Bitcoin Kurs selbst.

Der heutige Tag ist dicht getaktet: Um 14:30 Uhr erscheinen die US-Einzelhandelsumsätze, um 15:10 Uhr spricht Fed-Gouverneur Christopher Waller, um 22:20 Uhr legt Nvidia Quartalszahlen vor, die ersten seit der Ankündigung des Rücktritts von Konzernchef Jensen Huang. Am Mittwoch um 20:00 Uhr folgt das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober, bei der zwei Mitglieder für eine Zinserhöhung gestimmt hatten. Am 8. und 9. Dezember steht die nächste Zinsentscheidung an. Ergebnisse zu den heutigen Terminen lagen zum Zeitpunkt dieses Berichts noch nicht vor.