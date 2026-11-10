Bitcoin nach fünfter Verlustwoche in Folge unter Druck – Ethereum und Solana fallen stärker

Coin Tuesday

10.11.26 14:00 Uhr

Während die Wall Street ihren besten Handelstag seit April feierte, bleibt Bitcoin nach ETF Abflüssen von über zwei Milliarden Dollar zurück, und die heutigen Inflationsdaten entscheiden über die Zinsfantasie bis Dezember.

• Das Unternehmen Strategy kaufte weitere Bitcoin, liegt aber mit seinem Bestand unter dem durchschnittlichen Einstandspreis, während US-Inflationsdaten und die kommenden Zinssitzungen die Marktentwicklung beeinflussen.

• Bitcoin erreichte den tiefsten Stand seit August, mit Nettoabflüssen von über 2,1 Milliarden US-Dollar in den letzten sieben Tagen, und fiel kurzzeitig auf 73.477 US-Dollar.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin fiel in der Nacht auf Montag auf den tiefsten Stand seit August und hat bereits die fünfte Verlustwoche in Folge abgeschlossen. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 6. November Nettoabflüsse von 1,28 Milliarden US-Dollar.

Ethereum und Solana büßten binnen einer Woche rund 7 bis 8 Prozent ein und damit deutlich mehr als Bitcoin.

Das Unternehmen Strategy kaufte weitere Bitcoin, liegt mit seinem Bestand beim aktuellen Kurs jedoch unter dem durchschnittlichen Einstandspreis. Heute um 14:30 Uhr MEZ werden die US-Verbraucherpreise für Oktober veröffentlicht.

Der Kryptomarkt steht vor den US-Inflationsdaten weiter unter Druck. Am Freitag hatte ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht die Zinssorgen verstärkt: Die US-Wirtschaft schuf im Oktober 165.000 neue Stellen statt der erwarteten rund 65.000, während die Arbeitslosenquote von 4,2 auf 4,1 Prozent sank. Die vom CME FedWatch Tool ermittelte Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember stieg daraufhin auf rund 80 Prozent nach knapp 67 Prozent am Vortag. Am Montag feierte die Wall Street dagegen den stärksten Handelstag seit April. Der Nasdaq Composite legte um 2,74 Prozent zu, während der Kryptomarkt nicht im gleichen Maße von der Erholung profitierte.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Bitcoin: Tiefster Stand seit August

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten vom 2. bis 6. November Nettoabflüsse von 1,28 Milliarden US-Dollar, das höchste wöchentliche Minus seit Ende Juni. Davon entfielen rund 1,21 Milliarden US-Dollar auf den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock. Am 9. November kamen weitere 201 Millionen US-Dollar an Abflüssen hinzu. Über die vergangenen sieben Handelstage summierten sich die Nettoabflüsse auf rund 2,13 Milliarden US-Dollar. Am späten Sonntag brach der Bitcoin-Kurs binnen rund 15 Minuten von 75.690 auf 73.477 US-Dollar ein und erreichte damit den tiefsten Stand seit August. Innerhalb von 24 Stunden wurden Krypto-Positionen im Wert von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar zwangsweise liquidiert, überwiegend Long-Positionen. Bitcoin notierte am 10. November 2026 um 12:31 Uhr (MEZ) bei 74.138,86 US-Dollar, rund 1,4 Prozent unter dem Vortageswert von 75.201,61 US-Dollar und etwa 3 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche. Seit dem 1. November summiert sich das Minus auf gut 8 Prozent. Als kurzfristiger Widerstand gilt der Bereich um 75.500 US-Dollar, als Unterstützung die Zone zwischen 73.500 und 73.600 US-Dollar. Darunter verläuft die 200-Tage-Linie bei rund 73.200 US-Dollar. Wer langfristig in Bitcoin investieren möchte, kann dies je nach Broker auch über einen Sparplan auf ein börsengehandeltes Kryptoprodukt tun: Passendes Sparplan-Produkt.

Strategy: Bestand unter Einstandskurs

Strategy erwarb in der Vorwoche weitere 1.036 Bitcoin für 81,9 Millionen US-Dollar und hält nun 850.364 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von 75.456 US-Dollar je Coin. Beim aktuellen Kurs liegt der Bestand damit unter dem durchschnittlichen Kaufpreis. Rechnerisch ergibt sich ein nicht realisierter Verlust von rund 1,12 Milliarden US-Dollar gegenüber den gesamten Anschaffungskosten. Zusätzliche Unsicherheit schafft der Indexanbieter MSCI: Dieser hat neue Regeln für die Aufnahme nicht operativ tätiger Unternehmen in seine Aktienindizes beschlossen. Strategy droht deshalb der Ausschluss aus wichtigen Indizes. Die endgültige Liste der betroffenen Unternehmen soll am 11. November veröffentlicht werden.

Ethereum: ETFs und Kurs unter Druck

Die US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten in den vergangenen sieben Handelstagen Nettoabflüsse von rund 706 Millionen US-Dollar. Allein am Montag flossen rund 185 Millionen US-Dollar ab. Der institutionelle Großinvestor Bitmine stockte seinen Bestand zuletzt um weitere 9.587 Ether auf, konnte den Kursrückgang damit jedoch nicht aufhalten. Ethereum notierte am 10. November 2026 um 12:31 Uhr (MEZ) bei 2.090,93 US-Dollar, rund 1,9 Prozent unter dem Vortageswert von 2.131,12 US-Dollar und etwa 7 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.

Solana: Kurs fällt unter 85 US-Dollar

Solana rutschte am Dienstag unter die Marke von 85 US-Dollar und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit rund einem Monat. Die US-Spot-Solana-ETFs verbuchten am Montag nach zunächst gemeldeten Daten Nettoabflüsse von rund 7,68 Millionen US-Dollar. Solana notierte am 10. November 2026 um 12:31 Uhr (MEZ) bei 84,39 US-Dollar, rund 2,4 Prozent unter dem Vortageswert von 86,50 US-Dollar und etwa 8 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.

Wie Anleger über die Börse Zugang zu Bitcoin bekommen

Wer Bitcoin über die Börse handeln möchte, kann dafür auf börsengehandelte Kryptoprodukte zurückgreifen. Ein Beispiel ist der 21Shares Bitcoin Core ETP mit dem Kürzel CBTC (ISIN CH1199067674, WKN A3GZ2Z). Emittentin ist die Schweizer 21Shares AG. Das physisch mit Bitcoin besicherte Produkt bildet dessen Wertentwicklung ab und weist derzeit laufende Kosten von 0,10 Prozent pro Jahr aus. Die reduzierte Gebühr gilt nach aktuellem Stand bis zum 30. Juni 2027. Wie bei anderen Bitcoin-ETPs hängt die Wertentwicklung maßgeblich vom Kurs der Kryptowährung ab. Neben den erheblichen Kursschwankungen bestehen produktspezifische Risiken, darunter ein Emittentenrisiko. Anleger sollten zudem mögliche Handelskosten und Spreads berücksichtigen.

Heute um 14:30 Uhr MEZ wird der US-Verbraucherpreisindex für Oktober veröffentlicht. Erwartet wird ein Anstieg um 0,3 Prozent im Monatsvergleich nach 0,6 Prozent im September. Bei der Kernrate ohne Energie und Lebensmittel rechnen Ökonomen mit einem Plus von 0,2 Prozent nach 0,3 Prozent im Vormonat. Für die meisten Preisindizes entfällt die Jahresveränderungsrate, weil aufgrund des Regierungsstillstands im Oktober 2025 die notwendigen Vergleichsdaten fehlen. Am Freitag folgt der Erzeugerpreisindex, am 8. und 9. Dezember steht die nächste Zinssitzung der Fed an. Ein Tagesschluss über 76.000 US-Dollar wäre für Bitcoin ein erstes positives technisches Signal, würde aber noch keinen nachhaltigen Trendwechsel bestätigen. Ergebnisse zu den Verbraucherpreisen lagen zum Zeitpunkt dieses Berichts noch nicht vor.