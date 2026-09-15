Bitcoin schwächelt vor der Zinsentscheidung, Ethereum springt nach Inflationsdaten über 2.600 Dollar

Coin Tuesday

15.09.26 14:00 Uhr

Kurz bevor der Senat heute über den Clarity Act und die Fed morgen über die Zinsen entscheidet, sorgte ein überraschend ruhiger Inflationsbericht in der vergangenen Woche für den stärksten Ethereum Sprung seit Monaten.

• Solana blieb nach einem Netzwerkupgrade stabil, während bedeutende politische und geldpolitische Entscheidungen in den USA, wie die Abstimmung zum Clarity Act und die Zinsentscheidung der Fed, den Markt weiterhin beeinflussen.

• Ethereum erreichte kurzzeitig über 2.600 US-Dollar nach einem positiven Inflationsbericht, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten und fiel wieder auf rund 2.510 US-Dollar.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Bitcoin Kurs gab nach, während die Bitcoin ETFs in den USA in der vergangenen Woche 463 Millionen US-Dollar verloren.

Ein ruhiger amerikanischer Inflationsbericht ließ Ethereum kurzzeitig über die Marke von 2.600 US-Dollar springen.

Solana hielt sich nach dem Netzwerkupgrade der Vorwoche stabil, während heute und morgen zwei politische Weichenstellungen anstehen.

Der Kryptomarkt steht am 15. September 2026 vor einem dichten Terminkalender. Am Nachmittag stimmt der amerikanische Senat über die Verfahrensfrage zum Clarity Act ab, am Mittwoch um 20 Uhr folgt die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank mitsamt dem ersten neuen Zinspfad von Notenbankchef Kevin Warsh. Vergangene Woche hatte bereits ein amerikanischer Inflationsbericht für Bewegung gesorgt und Ethereum kurzzeitig auf den höchsten Stand seit Januar getrieben, während Bitcoin unter Druck blieb.

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Bitcoin: ETF Abflüsse vor zwei Weichenstellungen

Die Bitcoin Spot ETFs in den USA verzeichneten in der vergangenen Woche Nettoabflüsse von 463 Millionen US-Dollar und kehrten damit die Zuflüsse der Vorwochen teilweise um. Das Investmentunternehmen Nasdaq Ventures investierte in dieser Woche 100 Millionen US-Dollar in Payward, die Muttergesellschaft der Handelsplattform Kraken, ein Signal für anhaltendes institutionelles Interesse an der Marktinfrastruktur, auch wenn der Bitcoin Kurs selbst nachgab. Das Unternehmen Strategy kaufte in dieser Woche dagegen erstmals seit Längerem kein Bitcoin und lenkte Kapital stattdessen in andere Bereiche. Belastend wirkte zudem ein Datenleck beim Zahlungsdienstleister Revolut, bei dem Angreifer nach eigenen Angaben ein Lösegeld von 10.000 Bitcoin forderten, nachdem Kundendaten und Transaktionshistorien kompromittiert worden waren. Im Senat steht am Nachmittag um 14:15 Uhr die Abstimmung darüber an, ob der Clarity Act in die volle Debatte überführt wird, wofür 60 der 100 Stimmen nötig sind. Bitcoin notierte am 15. September 2026 um 9:39 Uhr (MESZ) bei 77.060,17 US-Dollar, rund 1,55 Prozent unter dem Vortageswert von 78.270,18 US-Dollar. Wer langfristig in Bitcoin investieren möchte, kann dies auch über einen Sparplan tun: Passendes Sparplan-Produkt.

Ethereum: Inflationsdaten treiben den Kurs kurzzeitig über 2.600 Dollar

Am 11. September sprang Ethereum innerhalb weniger Stunden von rund 2.433 auf 2.665 US-Dollar, den höchsten Stand seit Januar 2026. Auslöser war der amerikanische Inflationsbericht für August, der mit einer Gesamtrate von 3,4 Prozent nahe an den Erwartungen lag und Risikoanlagen damit Auftrieb gab. Die Bewegung löste marktweit Positionen im Wert von rund 665 Millionen US-Dollar auf, davon etwa 400 Millionen US-Dollar auf Seiten der Leerverkäufer. Die Ethereum Spot ETFs in den USA verzeichneten am selben Tag Nettozuflüsse von 216,41 Millionen US-Dollar, ihr stärkstes Tagesergebnis seit Wochen, wobei der ETHA Fonds von BlackRock allein 148,8 Millionen US-Dollar beisteuerte und seine tägliche Zuflussserie auf 20 Handelstage ausbaute. Ethereum konnte die Marke von 2.600 US-Dollar allerdings nicht halten und fiel in den Tagen danach auf rund 2.510 US-Dollar zurück. Ethereum notierte am 15. September 2026 gegen 8:30 Uhr (MESZ) bei 2.488,42 US-Dollar, rund 1 Prozent unter dem Vortageswert.

Solana: Ruhige Woche nach dem Netzwerkupgrade

Solana blieb in der vergangenen Woche vergleichsweise ruhig. Das für den 9. September angekündigte Transaction V1 Upgrade ging plangemäß live, ohne den Kurs merklich zu bewegen. Am 11. September, dem Tag der starken Ethereum Zuflüsse, verzeichneten die Solana ETFs in den USA laut Marktbeobachtern dagegen Nettoabflüsse, ähnlich wie bei Bitcoin. Solana notierte am 15. September 2026 gegen 8:30 Uhr (MESZ) bei 101,01 US-Dollar, rund 0,5 Prozent unter dem Vortageswert.

Wie Anleger regulierten Zugang zu Bitcoin bekommen

Wer Bitcoin über die Börse handeln möchte, kann dafür auch auf börsengehandelte Kryptoprodukte zurückgreifen. Ein Beispiel ist der 21Shares Bitcoin Core ETP mit dem Kürzel CBTC (ISIN CH1199067674, WKN A3GZ2Z). Emittentin ist die Schweizer 21Shares AG, das Produkt bildet die Wertentwicklung von Bitcoin ab und weist laufende Kosten von 0,10 Prozent pro Jahr aus. Wie bei jedem Krypto ETP hängt der Wert unmittelbar von der Entwicklung des zugrunde liegenden Coins ab und unterliegt damit denselben Schwankungen wie der Bitcoin Kurs selbst.

Die kommenden Stunden dürften richtungsweisend werden: Die Abstimmung zum Clarity Act am Nachmittag entscheidet nicht über das Gesetz selbst, sondern nur darüber, ob der Senat überhaupt in die Debatte einsteigt. Am Mittwoch um 20 Uhr folgt dann die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank, die der Markt zu rund 87 Prozent mit einer Anhebung um 25 Basispunkte einpreist. Ergebnisse zu beidem lagen zum Zeitpunkt dieses Berichts noch nicht vor.

Autor: Dominik Teichgräber

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