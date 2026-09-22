Bitcoin trotzt Clarity Act Rückschlag und Zinserhöhung und steigt auf das höchste Niveau seit Jahresbeginn

Coin Tuesday

22.09.26 14:00 Uhr

Obwohl der Clarity Act im Senat scheiterte und die Fed die Zinsen anhob, hat sich der Kryptomarkt binnen weniger Tage berappelt und erlebt nun die breiteste Rally seit dem August-Hoch.

• Anleger können in Bitcoin auch über börsengehandelte Produkte wie den 21Shares Bitcoin Core ETP investieren, wobei die zukünftige Kursentwicklung von externen Faktoren wie US-Indizes und der Geldpolitik beeinflusst wird.

• Der Kryptomarkt hat sich nach den Rückschlägen durch das Scheitern des Clarity Acts und die Zinserhöhung der Fed erholt, wobei Bitcoin auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn stieg.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Bitcoin Kurs verkraftete das Scheitern des Clarity Act und die Zinserhöhung der Fed und stieg anschließend auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn.

Ethereum überwand erstmals seit dem Frühjahr wieder nachhaltig die Marke von 2.700 US-Dollar.

Solana legte rund 9 Prozent zu und die zugehörigen ETFs verlängerten ihre Zuflussserie auf zwölf Wochen in Folge.

Der Kryptomarkt hat eine ereignisreiche Woche hinter sich. Am 15. September scheiterte der amerikanische Senat mit 49 zu 50 Stimmen daran, den Clarity Act in die volle Debatte zu überführen, am Folgetag erhöhte die amerikanische Notenbank ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Beide Ereignisse belasteten die Kurse zunächst, wurden in den folgenden Tagen aber weitgehend verdaut. Bitcoin, Ethereum und Solana notieren am 22. September 2026 allesamt deutlich höher als vor einer Woche.

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Bitcoin: Rückschläge verdaut, höchster Stand seit Jahresbeginn

Der gescheiterte Clarity Act und die Zinserhöhung der Fed setzten den Bitcoin ETFs in den USA zunächst zu: Allein am 15. September flossen 450,3 Millionen US-Dollar ab, am 16. September folgten weitere rund 296 Millionen US-Dollar. Ein Zufluss von 159,45 Millionen US-Dollar am Donnerstag und ein starker Freitag mit 433,03 Millionen US-Dollar, angeführt von Fidelitys FBTC mit 310,72 Millionen US-Dollar, retteten die Woche bis zum 18. September noch knapp ins Plus: Unterm Strich blieb ein Nettozufluss von lediglich 6,21 Millionen US-Dollar, der kleinste Wochenwert seit dem Start der Bitcoin ETFs im Januar 2024. Seither hat sich das Bild deutlich aufgehellt. Nachrichten über mögliche diplomatische Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie sinkende Ölpreise stützten die Risikobereitschaft, während Bitcoin die weiterhin bei rund 5 Prozent liegende Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ignorierte. Der Kurs kletterte in der Nacht auf den 22. September zeitweise auf rund 87.250 US-Dollar, den höchsten Stand seit Jahresbeginn. Bitcoin notierte am 22. September 2026 um 12:20 Uhr (MESZ) bei 86.012,28 US-Dollar, rund 0,5 Prozent unter dem Vortageswert von 86.453,90 US-Dollar. Wer langfristig in Bitcoin investieren möchte, kann dies auch über einen Sparplan tun: Passendes Sparplan-Produkt.

Ethereum: Erstmals seit dem Frühjahr wieder über 2.700 Dollar

Die Ethereum Spot ETFs in den USA verzeichneten in der Woche bis zum 18. September einen Nettoabfluss von 140 Millionen US-Dollar und beendeten damit eine vierwöchige Zuflussserie, die zuvor rund 1,94 Milliarden US-Dollar eingebracht hatte. Ein kräftiger Freitag mit Zuflüssen von 143,8 Millionen US-Dollar, angeführt vom ETHA Fonds von BlackRock mit 114,32 Millionen US-Dollar, konnte die Wochenbilanz allein nicht mehr drehen. Seither hat sich der Kurs im Sog der breiten Erholung jedoch deutlich erholt und die Marke von 2.700 US-Dollar erstmals seit dem Frühjahr 2026 wieder nachhaltig überwunden. Ethereum notierte am 22. September 2026 um 12:20 Uhr (MESZ) bei rund 2.720 US-Dollar, ein Plus von rund 3,5 Prozent gegenüber dem Vortageswert von etwa 2.628 US-Dollar.

Solana: Zwölfte Zuflusswoche in Folge bei den ETFs

Solana entwickelte sich in der vergangenen Woche gegen den Bitcoin Trend: Während die Bitcoin ETFs um den Clarity Act und die Fed Entscheidung herum schwankten, verzeichneten die Solana ETFs in den USA in der Woche bis zum 18. September weitere 13,2 Millionen US-Dollar an Zuflüssen und bauten ihre Serie auf zwölf aufeinanderfolgende positive Wochen aus, getragen maßgeblich vom Staking ETF BSOL von Bitwise. Im Zuge der breiten Erholung legte der Kurs zuletzt rund 9 Prozent zu. Solana notierte am 22. September 2026 um 12:20 Uhr (MESZ) bei rund 118 US-Dollar, ein Plus von rund 9 Prozent gegenüber dem Vortageswert von etwa 108 US-Dollar.

Wie Anleger regulierten Zugang zu Bitcoin bekommen

Wer Bitcoin über die Börse handeln möchte, kann dafür auch auf börsengehandelte Kryptoprodukte zurückgreifen. Ein Beispiel ist der 21Shares Bitcoin Core ETP mit dem Kürzel CBTC (ISIN CH1199067674, WKN A3GZ2Z). Emittentin ist die Schweizer 21Shares AG, das Produkt bildet die Wertentwicklung von Bitcoin ab und weist laufende Kosten von 0,10 Prozent pro Jahr aus. Wie bei jedem Krypto ETP hängt der Wert unmittelbar von der Entwicklung des zugrunde liegenden Coins ab und unterliegt damit denselben Schwankungen wie der Bitcoin Kurs selbst.

Für die kommenden Tage rücken zwei externe Faktoren in den Blick: Die Bank of Japan beließ ihren Leitzins zuletzt unverändert, was den Yen schwächt, und am 22. September werden die ersten vorläufigen amerikanischen Einkaufsmanagerindizes für September veröffentlicht. Ob sich die aktuelle Rally über mehrere Handelstage hinweg bestätigt oder ob die Gewinne der vergangenen Tage wieder abgegeben werden, dürfte sich daran mitentscheiden.

Autor: Dominik Teichgräber

Risiko- und Transparenzhinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und bergen Risiken bis hin zum Totalverlust; einige Handelsplätze sind unreguliert. Dieser Artikel dient ausschließlich der journalistischen Einordnung und stellt keine Anlage-, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. finanzen.net kann für verlinkte Finanzprodukte eine Vergütung erhalten; die redaktionelle Auswahl erfolgt unabhängig von Werbepartnern.

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