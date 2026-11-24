Coin Tuesday

Bitcoin fiel nach dem Ausverkauf an der Wall Street auf den tiefsten Stand seit September 2024. Die zwischenzeitliche Erholung ist bereits verpufft, während massive ETF-Abflüsse und die Aussicht auf eine weitere US-Zinserhöhung den Kryptomarkt belasten.

• Ethereum verlor innerhalb einer Woche rund 7 %, während Solana mit einem Minus von etwa 2 % vergleichsweise stabil blieb; der Kryptomarkt reagiert stark auf die Entwicklung an der Wall Street und Erwartungen zu Zinserhöhungen.

• Bitcoin fiel erstmals seit Juli unter 60.000 US-Dollar und erreichte am Samstag mit rund 55.100 US-Dollar den niedrigsten Stand seit September 2024, während der Nasdaq Composite um 5,3 % abstürzte.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin fiel am Freitag zum ersten Mal seit Juli unter 60.000 US-Dollar und am Samstag zeitweise auf rund 55.100 US-Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024. Der Nasdaq Composite war am Freitag um 5,3 Prozent eingebrochen.

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Nettoabflüsse von 569,7 Millionen US-Dollar. Die Abflüsse im November summieren sich inzwischen auf rund 4,7 Milliarden US-Dollar. Auch aus den Ethereum-ETFs floss Kapital ab.

Ethereum verlor binnen einer Woche rund 7 Prozent, während sich Solana mit einem Minus von rund 2 Prozent vergleichsweise stabil hielt.

Der Kryptomarkt orientiert sich derzeit stark an der Entwicklung der Wall Street. Der Nasdaq Composite verlor in der vergangenen Woche rund 10 Prozent und erlebte damit seine schlechteste Woche seit März 2020. Der S&P 500 fiel am Freitag um 3,7 Prozent und beendete damit den siebten Handelstag in Folge im Minus. Hinzu kommen die Sorgen vor einer weiteren Zinserhöhung der Fed bei ihrer Sitzung am 8. und 9. Dezember, die der Markt bereits weitgehend eingepreist hat.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Bitcoin: Tiefster Stand seit September 2024

Am Freitagnachmittag rutschte Bitcoin unter die Marke von 60.000 US-Dollar. Am frühen Samstagmorgen fiel der Kurs auf einzelnen Handelsplätzen bis auf 55.106 US-Dollar und lag damit rund 56 Prozent unter seinem Rekordhoch von etwa 126.000 US-Dollar vom Oktober 2025. Binnen 24 Stunden wurden am Kryptomarkt gehebelte Positionen im Wert von rund 2,4 Milliarden US-Dollar zwangsweise aufgelöst. Nach Angaben von Glassnode wurde dabei das größte in den vergangenen sechs Monaten erfasste Cluster potenzieller Long-Liquidationen zwischen 59.000 und 62.000 US-Dollar abgebaut. Anschließend erholte sich der Kurs bis auf rund 64.500 US-Dollar, fiel in der Nacht auf Dienstag aber erneut unter 60.000 US-Dollar. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Nettoabflüsse von 569,7 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 509,3 Millionen US-Dollar auf den IBIT von BlackRock. Bitcoin notierte am 24. November 2026 um 09:41 Uhr (MEZ) bei 60.141,89 US-Dollar, rund 1,6 Prozent unter dem Vortageswert von 61.149,89 US-Dollar und etwa 6 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche. Als wichtige Unterstützungen gelten die Marke von 60.000 US-Dollar und das Wochenendtief bei rund 55.100 US-Dollar. Ein Tagesschlusskurs über 62.000 US-Dollar könnte ein erstes Zeichen von Stärke sein. Wer langfristig in Bitcoin investieren möchte, kann dies auch über einen Sparplan auf ein börsengehandeltes Bitcoin-Produkt tun: Passendes Sparplan-Produkt.

Ethereum: Erholung nach Nvidia-Rallye wieder abgegeben

Ethereum stieg am Montag nach der Meldung über die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef zeitweise auf über 1.800 US-Dollar, gab die Gewinne bis Dienstagmorgen aber wieder ab. Die US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am Montag laut SoSoValue Nettoabflüsse von 84,96 Millionen US-Dollar. Damit setzte sich die seit mehreren Handelstagen anhaltende Abflussserie fort. Ethereum notierte am 24. November 2026 um 09:41 Uhr (MEZ) bei 1.692,91 US-Dollar, rund 0,9 Prozent unter dem Vortageswert von 1.707,49 US-Dollar und etwa 7 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.

Solana: Vergleichsweise robust

Solana hielt sich während des Ausverkaufs besser als Bitcoin und Ethereum und lag zuletzt nur rund 2 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche. Solana notierte am 24. November 2026 um 09:41 Uhr (MEZ) bei 71,14 US-Dollar, rund 1,0 Prozent unter dem Vortageswert von 71,84 US-Dollar.

Wie Anleger regulierten Zugang zu Bitcoin bekommen

Wer Bitcoin über die Börse handeln möchte, kann dafür auch auf börsengehandelte Kryptoprodukte zurückgreifen. Ein Beispiel ist der 21Shares Bitcoin Core ETP mit dem Kürzel CBTC (ISIN CH1199067674, WKN A3GZ2Z). Emittentin ist die Schweizer 21Shares AG. Das vollständig mit Bitcoin besicherte Produkt bildet die Wertentwicklung der Kryptowährung ab und weist derzeit eine jährliche Produktgebühr von 0,10 Prozent auf. Die reguläre Gebühr von 0,21 Prozent wurde vorübergehend bis zum 30. Juni 2027 reduziert. Wie bei anderen physisch besicherten Krypto-ETPs hängt die Wertentwicklung maßgeblich vom Kurs der zugrunde liegenden Kryptowährung ab. Anleger sind damit ähnlichen Kursschwankungen wie bei einem direkten Investment in Bitcoin ausgesetzt. Hinzu kommen produktspezifische Risiken, insbesondere das Emittentenrisiko.

Die kommenden Tage bringen mehrere Belastungsproben: Am Mittwoch erscheinen um 14:30 Uhr MEZ die US-Inflationsdaten zu den privaten Konsumausgaben (PCE-Preisindex) für Oktober. Am Donnerstag bleiben die US-Aktienbörsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag findet nur ein verkürzter Aktienhandel statt. Zudem verfallen am Freitag Bitcoin-Optionen im Milliardenwert. Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 11 Punkten im Bereich extremer Angst. Sollte Bitcoin unter das Wochenendtief von rund 55.100 US-Dollar fallen, könnte die psychologisch wichtige Marke von 50.000 US-Dollar in den Fokus rücken.