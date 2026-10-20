Zinssorgen drücken Ethereum und Solana, Bitcoin hält sich über 81.000 Dollar

Coin Tuesday

20.10.26 14:00 Uhr

Ein heißer Inflationsbericht hat die Hoffnung auf ein ruhiges Zinstreffen der Fed zerstört, und während Bitcoin sich erstaunlich stabil hält, zahlen Ethereum und Solana den Preis für den Rückzug der ETF Anleger.

• Ethereum und Solana ETFs in den USA verzeichnen deutliche Verluste, mit Abflüssen von rund 320 Millionen US-Dollar bei Ethereum und zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen bei Solana.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin rutschte nach einem heißer als erwartet ausgefallenen amerikanischen Inflationsbericht zeitweise nahe an 80.000 US-Dollar, hält sich aber über 81.000 US-Dollar, gestützt von einem kräftigen ETF Zufluss am Montag.

Die Ethereum ETFs in den USA verloren in der Woche bis zum 16. Oktober rund 320 Millionen US-Dollar, Ethereum notiert rund 12 Prozent unter dem Stand von vor zwei Wochen.

Bei Solana flossen an zehn Handelstagen in Folge Gelder aus den ETFs ab.

Der Kryptomarkt blickt auf eine von Zinssorgen geprägte Woche zurück. Am 14. Oktober meldete das amerikanische Arbeitsministerium für September eine Inflationsrate von 3,7 Prozent nach 3,4 Prozent im August, erwartet worden waren 3,6 Prozent. Auch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel lag mit 2,6 Prozent über den erwarteten 2,5 Prozent. Die am Terminmarkt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Fed beim Treffen am 28. Oktober sprang kurzzeitig auf nahezu 50 Prozent und fiel anschließend wieder auf rund 30 Prozent zurück. An den Märkten herrschte Risikoscheu, der südkoreanische Leitindex KOSPI brach zeitweise um 8 Prozent ein.

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Bitcoin: Stabil trotz ETF Abflüssen und Inflationsschock

Die Bitcoin Spot ETFs in den USA verzeichneten in der Woche bis zum 16. Oktober Nettoabflüsse von rund 229 Millionen US-Dollar, allein am 14. Oktober zogen Anleger 150,5 Millionen US-Dollar ab. Zum Wochenstart drehte das Bild: Am 19. Oktober flossen den Fonds 526,6 Millionen US-Dollar zu, der stärkste Tag seit dem 22. September, wobei der gesamte Betrag auf den IBIT von BlackRock entfiel. Die Oktoberbilanz der Bitcoin ETFs verringerte sich dadurch auf ein Minus von rund 91 Millionen US-Dollar. Der Kurs hielt sich in einer engen Spanne: Bitcoin schloss die Vorwoche nahe 81.590 US-Dollar nach rund 82.337 US-Dollar sieben Tage zuvor. Bitcoin notierte am 20. Oktober 2026 um 12:31 Uhr (MESZ) bei 81.504,80 US-Dollar, rund 0,5 Prozent unter dem Vortageswert von 81.887,99 US-Dollar. Wer langfristig in Bitcoin investieren möchte, kann dies auch über einen Sparplan tun: Passendes Sparplan-Produkt.

Ethereum: Höchster Verkaufsdruck bei den ETFs

Die Ethereum Spot ETFs in den USA verloren in der Woche bis zum 16. Oktober rund 320 Millionen US-Dollar, das entspricht etwa 2,14 Prozent des verwalteten Vermögens von 14,95 Milliarden US-Dollar und damit dem rund Zehnfachen des relativen Abflusses bei den Bitcoin ETFs. Am 19. Oktober kamen weitere 103,28 Millionen US-Dollar an Abflüssen hinzu. Der Kurs liegt inzwischen deutlich unter dem Niveau vom 6. Oktober, als Ethereum bei rund 2.721 US-Dollar notiert hatte. Ethereum notierte am 20. Oktober 2026 um 12:31 Uhr (MESZ) bei 2.384,76 US-Dollar, rund 0,9 Prozent unter dem Vortageswert von 2.406,25 US-Dollar.

Solana: Zehn Abflusstage in Folge bei den ETFs

Die Solana ETFs in den USA verbuchten bis zum 16. Oktober zehn aufeinanderfolgende Handelstage mit Nettoabflüssen. Das verwaltete Vermögen sank auf 1,62 Milliarden US-Dollar, die Wochenabflüsse entsprachen rund 1,58 Prozent davon. Der Coin selbst verlor in dieser Woche etwa 4,6 Prozent. Am 19. Oktober setzten sich die Abflüsse mit 6,72 Millionen US-Dollar fort. Solana notierte am 20. Oktober 2026 um 12:31 Uhr (MESZ) bei 103,87 US-Dollar, rund 1,1 Prozent unter dem Vortageswert von 105,03 US-Dollar.

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Als Nächstes rückt für Bitcoin der Test des Septemberhochs bei 87.281 US-Dollar in den Fokus. Makroökonomisch stehen mit dem amerikanischen Inflationsbericht Mitte Oktober und dem Zinstreffen der Fed am 27. und 28. Oktober die nächsten Weichenstellungen an, bei denen nach aktuellem Datenstand keine Zinserhöhung erwartet wird.

Autor: Dominik Teichgräber

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