Coinbase-CEO zuversichtlich: Bitcoin dürfte seinen Boden bei 60'000 Dollar gefunden haben
25.06.26 03:23 Uhr
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Brian Armstrong, Chef der Kryptobörse Coinbase, geht davon aus, dass Bitcoin seinen Tiefpunkt bei rund 60'000 US-Dollar bereits hinter sich gelassen hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch