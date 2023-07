Compound Kurs Prognose 2023 - Kaufen, verkaufen oder halten nach 180 %?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Fragen Sie sich, wie die Compound Kurs Prognose nach der beeindruckenden Rallye von 180 % für die nächsten Zeit aussieht? Dann hilft Ihnen unsere detaillierte Compound Kurs Prognose, diese Frage zu beantworten. Machen Sie sich ein Bild von den Hintergründen der aktuellen Preisbewegungen von Compound und treffen Sie fundiertere Entscheidungen. Lesen Sie jetzt die folgenden Beitrag, um keine Chance zu verpassen!

Was ist Compound?

Compound (COMP) ist ein dezentrales Finanz-Kreditprotokoll, das Benutzern ermöglicht, Zinsen auf ihre Kryptowährungen zu verdienen, indem sie diese in einen der von der Plattform unterstützten Pools einzahlen. Es wurde 2017 von Robert Leshner und Geoffrey Hayes gegründet, die beide zuvor hochkarätige Rollen bei Postmates, einem Online-Lieferservice für Lebensmittel, innehatten. Veröffentlicht wurde das Compound-Protokoll im September 2018 und hat seitdem an Beliebtheit gewonnen.

Nach einer Einzahlung in einen Compound-Pool erhalten die Benutzer sogenannte cTokens. Diese repräsentieren den Anteil des Benutzers am Pool und können jederzeit verwendet werden, um die ursprünglich eingezahlte Kryptowährung einzulösen. Im Laufe der Zeit steigt der Wechselkurs dieser cTokens zur zugrunde liegenden Kryptowährung, sodass sie für mehr von der ursprünglichen Kryptowährung eingelöst werden können, als ursprünglich eingezahlt wurde – das ist die Art und Weise, wie die Zinsen verteilt werden.

Ebenso können Kreditnehmer mit Hilfe von Sicherheiten einen Kredit aus jedem Compound-Pool aufnehmen. Die Höchstverhältnisse zwischen Kredit- und Eigenkapital variieren je nach Sicherheit, liegen derzeit jedoch zwischen 50 und 75 %. Die zu zahlenden Zinsen variieren je nach geliehenem Vermögenswert. Wenn die Sicherheiten unter einen bestimmten Schwellenwert fallen, wird eine automatische Liquidation eingeleitet.

Im Gegensatz zu anderen ähnlichen Protokollen zeichnet sich Compound durch seine Community-Steuerung aus. Inhaber des nativen Governance-Tokens der Plattform, COMP, können Änderungen am Protokoll vorschlagen, diskutieren und abstimmen, ob von anderen vorgeschlagene Änderungen umgesetzt werden sollen – ohne jegliche Beteiligung des Compound-Teams.

Die Plattform wird durch Smart Contracts gesichert, die alles automatisch handhaben. Sie sorgen für die Mints der cTokens, nachdem Ethereum und ERC20-Assets eingezahlt wurden, und ermöglichen es Compound-Nutzern, ihre Anteile mit ihren cTokens einzulösen.

Was hat den Compound Preis in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden findet sich ein Auflistung mit den Faktoren, welche den Compound Preis in der vergangenen Zeit beeinflusst haben:

Wal-Aktivitäten

The whale/institution withdrew another 120K $COMP ($5.53M) from #Binance just now.



So the rise in the price of $COMP may have something to do with this whale/institution.https://t.co/6LfmjMxaRZ pic.twitter.com/Deh4v260qt — Lookonchain (@lookonchain) June 29, 2023

Eine der Hauptursachen für den jüngsten Preisanstieg von Compound (COMP) ist die Aktivität großer Investoren, auch Wale genannt. Die Blockchain-Analysefirma Lookonchain identifizierte eine mögliche Walaktivität, bei der erhebliche COMP-Transaktionen durchgeführt wurden. Zurückzuführen sollen sie auf die Hochfrequenz-Tradingfirma Jump Crypto sein.

Dabei wurde festgestellt, dass das Wallet ‚0x0D5‘ 3 Millionen USDT an Binance übertrug und 50.000 COMP entnahm, was etwa 2,26 Millionen US-Dollar entspricht. Daraufhin zog dieselbe Entität weitere 120.000 COMP im Wert von etwa 5,53 Millionen US-Dollar von Binance ab. Überdies haben sich noch weitere Wale angeschlossen.

Solche beträchtlichen Transfers deuten oft auf bullisches Verhalten hin und könnten zur Preiserhöhung von COMP beitragen, da sie das Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht des Tokens beeinflussen könnten.

Die Einführung von Superstate durch den Gründer von Compound

I'm joined by @rmcuming @HiltnerJim, and @Dean_Swennumson who built & led the Compound Treasury product with me.



Thank you to our investors @paraficapital @1kxnetwork @CumberlandSays @coinfund_io @DistributedG for believing in our vision, and leading our Seed round. — Robert Leshner (@rleshner) June 28, 2023

Eine signifikante Entwicklung, die maßgeblich zur Preiserhöhung von Compound (COMP) beigetragen hat, ist der Antrag für die Einführung einer neuen Initiative namens Superstate durch Robert Leshner.

Superstate repräsentiert ein ambitioniertes Vorhaben, das traditionelle Finanzmärkte und DeFi miteinander verbinden möchte. Mit dieser Mission strebt Superstate danach, regulierte Finanzprodukte zu schaffen, die in der Lage sind, den enormen Pool an Offline-Vermögenswerten auf Blockchains zu überführen.

Leshner prognostiziert, dass Hunderte von Billionen dieser Offline-Vermögenswerte in absehbarer Zeit ihren Weg auf Blockchains finden werden. Mit Superstate möchte er diesen Übergang aktiv vorantreiben und damit die Grenzen der dezentralisierten Finanzwelt erweitern.

Um diesen ehrgeizigen Plan in die Realität umzusetzen, hat Superstate einen vorläufigen Prospekt bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Ziel ist es, den Superstate Short-Term Government Bond Fund zu etablieren.

Dieser Fonds soll in Ultra-Kurzlaufzeit-Staatsanleihen investieren, einschließlich US-Treasury-Anleihen, staatlichen Agenturpapieren und anderen staatlich garantierten Instrumenten. Überdies wird dieser Fonds auf der Ethereum-Blockchain eine sekundäre Aufzeichnung der Besitzverhältnisse führen.

Dies könnte weitere Liquidität und Stabilität in den DeFi-Markt bringen. Eine solche Neuentwicklung könnte das Vertrauen der Investoren in Compound und seinen Governance-Token COMP gestärkt und dadurch eine Preiserhöhung bei COMP ausgelöst haben.

Denn die Aussicht auf eine stärkere Integration der Blockchaintechnologie in traditionelle Finanzprodukte und -märkte, gepaart mit der Möglichkeit, dass Offline-Vermögenswerte zunehmend auf Blockchains migrieren, kann als Signal interpretiert werden, dass Compound und ähnliche Projekte eine wichtige Rolle in dieser sich entwickelnden Finanzlandschaft spielen könnten.

Compound Kurs Prognose 2023

Aktuell befindet sich Compound auf Platz 80 der größten Token auf CoinMarketCap, mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 487 Mio. US-Dollar. Von den insgesamt 10 Mio. Token wurden bereits 77 % des Gesamtangebot in den Umlauf gebracht. Die durchschnittliche Inflationsrate liegt bei 55,6 % pro Jahr, jedoch ist sie seit einem Jahr mit 0 % unverändert geblieben. Dennoch müssen Anleger eine gewisse Inflation berücksichtigen, während es bisher keinerlei Burnings gibt. Die Emission erfolgt dabei wie folgt.

Etwa 4,2 Millionen der COMP-Token werden über einen Zeitraum von vier Jahren an Compound-Nutzer verteilt. Die zweitgrößte Zuteilung (fast 2,4 Millionen COMP) geht an die Aktionäre von Compound Labs, Inc, während 2,2 Millionen Token mit einer vierjährigen Laufzeit an die Gründer und das aktuelle Team von Compound verteilt werden. Überdies sind 775.000 COMP für Gemeinschaftsanreize reserviert und die verbleibenden 332.000 Token werden an zukünftige Teammitglieder verteilt.

Nach anfänglichen Abverkäufen bis auf das Allzeittief vom 10. Juni bei 23,23 US-Dollar konnte sich Compound schrittweise erholen. Seitdem steig der Token innerhalb von 22 Tagen um beeindruckende 180 % an. Dabei wurde am heutigen Tage auch der diagonale Widerstand übertroffen. Dennoch stellt sich Compound in dem Bereich von 63,43 bis 76,05 US-Dollar vorerst eine Widerstandszone.

Sollte diese überwunden werden, befinden sich die nächsten Widerstände bei 81,40, 94,49 und 110,19 US-Dollar. Allerdings ist Compound laut dem RSI auch schon sehr überkauft und könnte an der Widerstandszone erst mal korrigieren. Die nächsten Unterstützungen liegen dann bei 55,29, 47,41 und 39,26 US-Dollar.

Das tägliche Handelsvolumen ist in den vergangenen Token enorm gestiegen. Während es zuvor im Bereich von 10 Mio. US-Dollar rangierte, liegt es aktuell mit über 181 Mio. 1,710 % darüber. Jedoch war es vor 3 Tagen, am 30. Juni, mit über 287 Mio. US-Dollar auch schon wesentlich höher. Somit nimmt das Interesse aktuell wieder etwas ab, was ein Anzeichen auf eine mögliche Abkühlung ist.

