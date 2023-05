$Copium Kurs Prognose: Nur 200 Top-Wallets erhalten begehrte Einladung zum NFT Token AirDrop!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Einflussreiche Unterstützer der Kryptoszene wussten schon länger von dem neuen Meme oder besser gesagt Cope Meme Coin Copium. Zeit genug, eine starke Community aufzubauen und sich für die lediglich auf 200 Stück begrenzten Top-Wallets zu qualifizieren, die beim AirDrop berücksichtigt werden.

Die so motivierten Influencer sind inzwischen glühende Botschafter von Copium geworden und unterstützen das Wachstum dieses großartigen Projektes. Wir haben uns alle Details von Copium näher angesehen und eine Copium Kurs Prognose erstellt.

Maximaler Einsatz von $COPIUM im Wert von 1 ETH

NFT-AirDrop besonderes Merkmal von $Copium

Speziell für HODLer: langfristig immenses Wachstumspotenzial

$Copium: Humor, starke Community, innovative Tokenomics

Was ist $Copium?

Durch eine Mischung aus exklusiven NFT-Belohnungen, attraktiven finanziellen und nicht-finanziellen Anreizen sowie einer leidenschaftlichen Community möchte sich $COPIUM als führender Meme-Token im Krypto-Bereich etablieren. Anleger profitieren von einem hohen Unterhaltungswert sowie durch die zahlreichen lukrativen Möglichkeiten. Dafür haben die Entwickler von Copium ein dynamisches Ökosystem geschaffen, dass sich weiterentwickeln und wachsen kann.

Wie ist der Ablauf beim $Copium Airdrop?

Dieser Coin hat bereits im Vorfeld für den Aufbau einer starken Gemeinschaft gesorgt. Darunter nicht nur Influencer und Experten, sondern vor allem Anleger aus dem privaten Sektor. Kleinanleger können bei $Copium auch mitmachen, sollten sich aber bewusst sein, dass es eine Qualifizierung für den NFT-Airdrop von $Copium gibt. Das sind die Phasen der Pre-Qualifizierung:

Um sich für den NFT-AirDrop zu qualifizieren, müssen Sie zu den Top 200 $COPIUM Inhabern gehören. Dafür ist die Anzahl der Token in Ihrer Wallet relevant, die über die Adresse zugeordnet wird. Zwei Stunden nach der Veröffentlichung des Airdrops gibt es einen Snapshot. Das ist eine Art Echtzeit-Screenshot, bei dem ermittelt wird, welche Top 200 Anleger den NFT-AirDrop erhalten. Während der nächsten 2 Wochen füllt sich der Vorrat an $COPIUM über 20 Stufen zu je 5 % in Ihrem NFT. Über Echtzeit-Metadaten und visualisierte Analysen erhalten Sie jederzeit den aktuellen Stand über den Wert ihres NFTs. Beachten Sie bitte, dass sich dieser proportional zum Token Bestand in Ihrer Wallet entwickelt. Desto mehr $Copium Sie im Pre-Sales kaufen, umso höher steigt das NFT im AirDrop. Jetzt ist es an der Zeit, die $COPIUM Token aus dem AirDrop anzufordern. Das NFT bleibt weiterhin in ihrem Besitz. Die Größe des Airdrops richtig sich nach der Höhe des Tokenbestandes und wird mit der Dauer des Besitzes multipliziert.

Was sind die Vorteile von $Copium?

Der $Copium NFT Airdrop ist eine innovative Möglichkeit, bei der Anleger belohnt werden, die große Mengen des Meme Coins kaufen und in den ersten kritischen Stunden nach dem Launch behalten. Das stellt den Werterhalt des Utility-Token nach dem Übergang zum offiziellen Listing sicher und mindern Risiken der Volatilität. Die Entwickler haben sich dabei auf ein ausgesprochen cleveres System gestützt, bei dem die Top 200 Wallets mit den jeweils größten Mengen Token für die Kursstabilität sorgen.

Geht ein Token an die Exchanges zum offiziellen Handel, verkaufen häufig Frühinvestoren ihre Token, weil sie schnelle Kasse machen wollen. Um das zu verhindern und so jedem Anleger attraktive Vergütungen zu ermöglichen, wurde der $Copium NFT Airdrop ins Leben gerufen. Später werden weitere exklusive NFTs folgen, die dann an Marktplätzen auch handelbar sein werden.

Wie bekommen Sie eine der exklusiven Einladungen?

Schon vor dem ersten Handel können Influencer über eine Einladung am exklusiven Vorverkauf teilnehmen. Damit sollen besonders Investoren belohnt werden, die früh in ein Projekt investieren und die Token längerfristig halten.

Auch Sie können sich schon vor dem offiziellen Start $Copium Token sichern. Um die Chancen auf eine Einladung zu erhöhen, empfehlen wir Ihnen dringend, sich über Twitter oder Telegram an das Team von Copium zu wenden.

Want to win 100k $COPIUM?



1. Must follow @COPIUMDROP



2. Like, Retweet & Tag 3



3. Must be in the space pic.twitter.com/Lp7uVHRZnU — $COPIUM (@COPIUMDROP) May 20, 2023

Dafür ist jedoch zwingend notwendig, dass Sie bereits über eine aktive Community im Krypto- oder Meme-Sektor verfügen. Denn dies ist einer der Schlüsselfaktoren für eine Einladung zum Vorverkauf.

Hier die $Copium Prognose 2023: Dieser Meme Coin kann 1,00 $ erreichen!

Fazit: Das Internetphänomen Copium hat jetzt auch seinen eigenen Meme Coin bekommen. Copium steht für Cope Opium und bedeutet frei übersetzt etwa, dass sich jemand nach einem Misserfolg mit Galgenhumor selbst auf die Schippe nimmt, um sich so besser entspannen zu können. Copium wird über die Gasflasche eingeatmet und soll der Beruhigung dienen. Es geht darum, zu lachen und sich zu entspannen, obwohl man gerade eine unschöne Situation erlebt hat.

Die Entwickler von Copium haben einen interessanten AirDrop entwickelt, der die kritischen Stunden des ersten öffentlichen Handels dadurch stützt, dass die Top 200 Wallets mit den größten Token Bestanden in dieser Zeit gesperrt sind. Belohnt werden Anleger dafür aber mit zusätzlichen Token und NFTs. Eine sehr interessante Geschäftsidee, das muss man einfach neidlos anerkennen.

