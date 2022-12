Darum legt der Eurokurs zu - US-Dollar-Schwäche sorgt für Auftrieb

Werbung EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0656 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Freitag vor Weihnachten auf 1,0622 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte von einer Dollarschwäche. Die US-Währung stand am Morgen im Handel mit allen anderen Währungen wichtiger Industriestaaten unter Druck. Marktbeobachter verwiesen auf weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen in China, die an den Finanzmärkten für mehr Risikofreude sorgten. Dies habe den amerikanischen Dollar, der als sichere Anlage gilt, unter Druck gesetzt, während der Euro im Gegenzug Auftrieb erhielt.

China hatte am Vortag ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik angekündigt. Demnach müssen Einreisende ab dem 8. Januar nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen. Im weiteren Handelsverlauf wird am Devisenmarkt nicht mit stärkeren Impulsen gerechnet. Es stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag werden Daten zur Entwicklung des US-Immobilienmarktes erwartet, die etwas Einfluss haben könnten.

