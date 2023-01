[Crypto News Rückblick]: Das war diese Woche wichtig

Die zweite Woche des Jahres 2023 ist vorbei. Trotz aktuell leicht roter Vorzeichen und Gewinnmitnahmen nach starker Jahresanfangsrallye lässt sich ein positives Resümee ziehen. Der Bitcoin überwand erst gestern die psychologisch wichtige Grenze von 20.000 $, Ethereum notiert wieder über 1500 $. Da scheint es einige positive News gegeben zu haben, die Anleger in dieser Woche bewegten. 10 spannende Crypto News im Rückblick, die Krypto-Kenner nicht verpassen sollten.

1. Neue Gaming-Gilde startet: Massive Buchgewinne mit Meta Masters Presale möglich

Fortlaufend werden neue Krypto-Projekte entwickelt und mitunter kommt auch ein weiterer vielversprechender Presale auf den Markt. Mit dem Meta Masters Guild Presale startete nun in der vergangenen Woche eine Online-Gaming-Gilde, die den Fokus auf das attraktive Play-2-Earn-Segment legt. Zugleich wählte man einen mobilen Fokus – man möchte die omnipräsente Verfügbarkeit der Smartphones im alltäglichen Leben nutzen, um mehr Gamer aus dem Massenmarkt zu erreichen. Bereits jetzt befinden sich drei Games in Entwicklung, alles wird im Ökosystem auf der nativen Kryptowährung MEMAG basieren. Wer in der ersten Presale-Phase einsteigt, kann bis zum ICO Buchgewinne von über 220 % erzielen.

2. Bitcoin Kurs erreicht erstmals wieder 21.000 $

Die massive Erholungsbewegung setzt sich im laufenden Jahr fort. Am gestrigen Januar gab es ein starkes Comeback der Bitcoin-Bullen. Denn erstmals seit Anfang November sprang der Bitcoin Kurs auf über 21.000 $ – zwar gab es im Anschluss kleinere Gewinnmitnahmen. BTC bleibt zum Wochenende jedoch oberhalb der psychologisch wichtigen Grenze von 20.000 $. Bullen orientieren sich zunehmend an ambitionierteren Kurszielen.

3. Crypto.com treibt Stellenabbau voran: 20 % der Belegschaft sollen gehen

Kris Marszalek, seines Zeichens Gründer und CEO von Crypto.com, kündigte in der laufenden Woche weitere Entlassungen an, um die Belegschaft der führenden Krypto-Börse um weitere 20 % zu reduzieren. Der Grund: die andauernde schlechte Marktlage und die jüngsten Entwicklungen in der Branche. Global möchte man somit erneut 20 % der Belegschaft entlassen. Mit dieser Personalpolitik befindet sich Crypto.com in illustrer Gesellschaft, wenn man die Tech- und Krypto-Welt 2023 betrachtet.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%. — Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023

4. SEC mit neuen Klagen gegen Krypto-Dienstleister: Gemini und Genesis im Fokus

Die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC reichte am 12. Januar Klage gegen den Krypto-Dienstleister Genesis Global Capital und die Krypto-Börse Gemini ein, da diese über das „Earn“-Programm von Gemini unregistrierte Wertpapiere angeboten haben sollen. Das Produkt der beiden Unternehmen gab es seit Februar 2021. Kunden von Gemini konnten dann ihre Kryptowährungen weiter an Genesis geben, im Gegenzug gab es die Kryptos inklusive Zinsen zurück. Genesis konnte dann frei entscheiden, wie die Kryptowährungen eingesetzt werden, um die maximale Rendite zu erzielen, um den Kunden das Geld zurückzahlen zu können.

BREAKING: SEC charges Gemini and Genesis with unregistered securities offering https://t.co/mFr4LN9p5l — The Block (@TheBlock__) January 12, 2023

5. XRP pumpt und Ripple-Urteil naht: Anwalt hält Vergleich vor Urteil für ausgeschlossen

In dem Verfahren von Ripple gegen die US-Börsenaufsicht SEC naht das Urteil. Am 31. März 2023 soll die zuständige US-Bezirksrichterin endlich über die Einstufung von XRP als Wertpapier entscheiden. Dennoch hält der Anwalt John Deaton eine Fortsetzung des Verfahrens für wahrscheinlich, da sich möglicherweise beide Seiten nicht mit dem ersten Urteil zufriedengeben werden – anschließend sei jedoch auch ein Vergleich möglich, beide Parteien zeigen sich grundsätzlich offen. Aktuell spekulieren die Verfahrensbeteiligten jedoch eher auf eine positive Entscheidung von Richterin Annalisa Torres.

6. Nur noch rund 10 % der Token verfügbar: Calvaria Presale nähert sich dem Ende

Etwas über zwei Wochen wird der Presale von Calvaria noch dauern. Dabei stehen nur noch rund 10 % der Token zur Verfügung, weniger als 300.000 $ können noch investiert werden. Früh-Investoren haben somit aktuell die letzte Chance, günstig in den RIA Token zu investieren, der im Zentrum des neuen Play2Earn-Games stehen wird. Die Beteiligung von Krypto-Wale im Presale und die zukunftsorientierte Ausrichtung mit Blick auf den Massenmarkt zeugen von grundsätzlichem Potenzial bei Calvaria. Zugleich dürfte P2E auch weiterhin eines der Segmente bleiben, das für eine Outperformance des breiten Markts gut ist.

7. FTX holt 5 Milliarden $ zurück: SBF beteuert Unschuld

Der Anwalt der insolventen Krypto-Börse FTX verkündete kürzlich, dass man rund 5 Milliarden $ in bar und liquiden Kryptowährungen zurückholen konnte. Die Plattform arbeitet weiterhin den Transaktionsverlauf nach und möchte sukzessive an der Rückzahlung der Schulden arbeiten. Die Verbindlichkeiten dürften sich auf fast 9 Milliarden $ belaufen.

JUST IN: FTX has recovered over $5 billion in cash and #cryptocurrencies, attorney says. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) January 11, 2023

Derweil beteuert SBF weiterhin seine Unschuld. Erstmals seit der Erhebung der Anklage vor dem zuständigen US-Gericht verweist SBF in einem Blogpost auf seine Unschuld. Er habe keine Gelder gestohlen, vielmehr sei der Untergang der Krypto-Börse FTX der monatelangen PR-Kampagne von Binance gegen FTX geschuldet.

8. Fight Out Presale kurz vor 3 Mio. $ Meilenstein: Innovativer M2E-Coin mit Momentum

Der Fight Out Presale steht unmittelbar vor dem Erreichen des 3 Millionen $ Meilensteins. Nur noch weniger als 100.000 $ müssen dafür investiert werden. Wer sich am laufenden Vorverkauf beteiligt, bekommt nicht nur einen zukunftsträchtigen Move-2-Earn-Coin, sondern in Abhängigkeit von Investitionssumme und Sperrfrist auch einen Bonus von bis zu 50 %. Fight Out geht mit seinem Konzept einen Schritt weiter als andere Move2Earn-Kryptos. Denn man möchte eine physische Fitnessstudiokette aufbauen, die direkt mit einem Fitness-Metaverse, Web3-App und digitalem Avatar verbunden ist. In den letzten Wochen meldeten die Verantwortlichen bereits Kooperationen mit namhaften Profi-Sportlern.

9. Coinbase zieht sich aus Asien zurück: Kosteneffizienz im Bärenmarkt

Während Crypto.com weitere Entlassungen ankündigt, entscheidet sich Coinbase für einen Rückzug aus dem asiatischen Markt. Alle Tätigkeiten sollen eingestellt werden, nur wenige Mitarbeiter werden in Japan verbleiben, um die Abwicklung der Kundenkonten sicher zu gewährleisten. Auch Coinbase setzt somit auf eine steigende Kosteneffizienz, um den Bärenmarkt zu überstehen. Augenscheinlich traut man der kurzfristigen Erholungsbewegung noch nicht und möchte keinerlei Risiko bezüglich der eigenen Existenz eingehen.

Coinbase Global is considering a withdrawal from Japan as part of its response to the sharp decline in cryptocurrency trading following the collapse of FTX.https://t.co/Qixbv5U6yZ — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) January 12, 2023

10. Polygon treibt Delhi Hard Fork voran: Mehr Skalierung für Polygon

Die führende Layer-2-Skalierungslösung möchte ihren Platz bei der Web3-Adoption festigen. Mit zahlreichen neuen Partnerschaften gehört das Marketing-Team zweifelsfrei zu den Besten, die der digitale Währungsmarkt zu bieten hat. Doch auch auf technischer Ebene gibt es kontinuierlich Entwicklungen. In der kommenden Woche wird es nun die Delhi Fork geben, um die Kosten im Polygon-Netzwerk insbesondere bei den Gas Spikes zu drücken und die Blockfinalität zu optimieren.

Everstake has upgraded @0xPolygon Bor nodes to v0.3.3



This version includes a hardfork named Delhi fork. It will be expected on 17th Jan.



Specific changes:

> Decrease sprint length from 64 to 16

> Increase baseFeeChangeDenominator from 8 to 16



https://t.co/dC3h9gr7A1 pic.twitter.com/c62fMM2ITi — Masha | Everstake (@Everstake_Masha) January 11, 2023

