[Crypto News Rückblick] Das war diese Woche wichtig

Auch die dritte Woche des laufenden Jahres endet positiv für alle Krypto-Anleger. Erst am gestrigen Freitag konnte der Bitcoin Kurs die 22.500 $ überwinden. Heute gab es einen weiteren Kurssprung und der Bitcoin notiert aktuell oberhalb der 23.200 $. Weiteres Kurspotenzial scheint vorhanden, Krypto-Anleger werden zunehmend bullisch. Doch auch in der vergangenen Woche gab es eine bunte Mischung aus positiv und negativen News, obgleich nur die Erstgenannten die Märkte dank hoher Resilienz wirklich bewegten. Hier kommt unser „Crypto News Rückblick“ – 10 Nachrichten, die jeder Krypto-Anleger kennen sollte.

1. Bitcoin Kurs klettert über 23.000 $: Höchster Stand seit über fünf Monaten

Am heutigen Samstag gelang dem Bitcoin Kurs der Sprung über die 23.000 $. Nachdem bereits am Freitagabend starker Kaufdruck aufkam und der globale Kryptomarkt deutlich an Marktkapitalisierung gewann, blieben die Bullen zum Ende der Woche in der Überzahl. Nunmehr deutet alles auf weitere Kursgewinne hin. Mit Kursen oberhalb der 23.000 $ hat sich der Bitcoin in 2023 massiv erholt und mittlerweile einen Kurs erreicht, den es seit August 2022 nicht mehr gab. Charttechnisch stellt sich die aktuelle Kursbewegung beeindruckend stark dar, obgleich das Handelsvolumen aus langfristiger Perspektive noch überschaubar ist. Dennoch wird der seit über 400 Tagen andauernde Abwärtstrend aktuell getestet.

2. Meta Masters Guild Presale schließt erste Phase ab und gewinnt an Momemtum: Letzte Chance auf 120 % Buchgewinne

In der vergangenen Woche konnte der Meta Masters Guild Presale, der den nativen Token eines modernen Gaming-Ökosystems verkauft, erfolgreich die erste Phase abschließen. Mit der ersten Preisanhebung stieg auch die Dynamik. Wenige Tage später hat der Vorverkauf bereits fast 900.000 $ eingesammelt. Bereits morgen könnte die erste Million $ im Presale fallen. Damit scheint auch das Erreichen der nächsten Vorverkaufsphase Anfang nächste Woche wahrscheinlich, obgleich eigentlich noch über eine Woche Zeit anberaumt wurde. Durch die fixen Preisanhebungen können Investoren über 120 % Buchgewinne vor ICO erzielen, wenn sie jetzt noch in Phase 2 investieren.

Das neue Krypto-Projekt Meta Masters Guild schickt sich an, die größte, dezentrale Web3 Gaming-Gilde zu werden, die auf mobile Spiele setzt. Damit konkurriert man bewusst nicht mit Spieleentwicklern für AAA-Games und Konsolen. Das erste P2E-Game ist in der Entwicklung weit fortgeschritten, auch nach dem ICO dürfte es an Kurstreibern nicht mangeln.

Jetzt zum Meta Masters Guild Presale

3. Früherer Chef von FTX US sammelt 5 Millionen $ ein: Neues Projekt geplant

Nicht alle Führungskräfte der FTX Group befinden sich jenseits des Kryptomarkts und müssen sich vor Gericht wie SBF verantworten. Der frühere Präsident der Unternehmenstochter FTX US schaut mittlerweile nach vorne und möchte ein neues Angebot lancieren. Für sein Startup „Architect“ konnte Brett Harrison mittlerweile Kapital von Coinbase und vielen VC-Geldgebern einsammeln. Nun möchte er eine Trading-Software für institutionelle Investoren launchen, damit Investoren das Vertrauen in Kryptowährungen zurückgewinnen.

1/ I’m very happy to announce the founding of @Architect_xyz and the closing of our $5m seed round! https://t.co/NCMdWwwbA1 — Brett Harrison (@BrettHarrison88) January 20, 2023

4. Fight Out Presale über 3 Millionen $: Phase 1 endet in nur zwei Tagen

Rund zwei Tage dauert die erste Vorverkaufsphase des innovativen M2E-Coins Fight Out noch an. Mit fast 3,2 Millionen $ Raising Capital im ersten Schritt dürften die Verantwortlichen den Vorverkauf bereits als Erfolg einstufen. Im Anschluss wird der Preis (aktuell 0,0166 $) linear ansteigen, bis dieser bei den ersten Listings im April 0,0333 $ beträgt. Dies ist zugleich der finale Presale-Preis, der Vorverkauf dauert bis zum 05. April.

Fight Out zielt auf den attraktiven Fitnessmarkt ab und möchte Move-2-Earn endlich salonfähig machen. Im Gegensatz zu konkurrierenden M2E-Kryptos der ersten Generation a la STEPN trackt Fight Out nicht nur Schritte, sondern jede Art sportlicher Aktivität. Zugleich verbindet man reale Fitnessstudios mit einem Sport-Metaverse. Die Web3-App wirbt mit einem virtuellen Avatar, der sich entsprechend der realen Trainingserfolge entwickeln wird. Namhafte Markenbotschafter aus dem Profisport unterstützen Fight Out – es bleibt spannend für Move2Earn als potenziellen Krypto-Trend des Jahres.

Jetzt zum Fight Out Presale

5. Krypto-Sparplattform Nexo akzeptiert 45 Millionen $ Strafzahlung an SEC

Die bekannte Krypto-Sparplattform Nexo muss 45 Millionen $ an die SEC zahlen, da man ein unregistriertes Krypto-Sparprodukt betrieben hat. Damit räumt Nexo Capital eigene Fehler ein. Neben der Strafzahlung, die insgesamt 45 Millionen $ beträgt, wird man den Weiterbetrieb von EIP in den USA einstellen. Zugleich konnte man mit der Einigung jedoch ähnliche Klagen in den USA abwehren, die auf Landesebene vor den zuständigen Gerichten statthaft waren.

JUST IN: #Nexo Settles with SEC



Will Pay $45 Million and Kill Crypto Lending Product — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) January 20, 2023

6. Aktueller Proof of Reserves von OKX: Reserven decken Kundeneinlagen vollständig

Die Major-Exchange OKX hat nun einen neuen Proof-of-Reserve veröffentlicht. Nach dem spektakulären Crash der FTX-Exchange kommt dem Nachweis der eigenen Reserven immer größere Bedeutung zu. Dementsprechend soll OKX nach Angaben der Analysefirma CryptoQuant saubere Reserven haben, ergo nicht nur eigene Token nutzen, sondern hoch kapitalisierte Kryptos verwenden. Die Deckung des gesamten Kundenvermögens gelinge zu 101 Prozent mit Tether (USDT), 105 % für Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).

Don't trust, verify.



Head to our latest #ProofOfReserves audit to see for yourself & learn more about our ongoing commitment to transparency: https://t.co/dTwSpy6wCB



(5/5) — OKX (@okx) January 21, 2023

7. Calvaria Presale kurz vor Sold-out: Weniger als 6 % der Token, 10 Tage bis zum Presale-Ende

Mittlerweile läuft der Countdown auf der offiziellen Website von Calvaria. Weniger als 10 Tage wird der Vorverkauf noch dauern – Investoren haben aktuell die letzte Chance, den nativen Gaming-Token RIA im Vorverkauf zu erwerben. Weniger als 6 % der Coins sind verfügbar. Das NFT-Sammelkartenspiel Calvaria: Duels of Eternity zielt dabei auf den Massenmarkt ab und möchte mit einer Kombination aus kostenloser Smartphone-App (Web2) und Play-2-Earn-Version (Web3) Gamer jedweden Couleur für das Spiel gewinnen. 3D-Charaktere, reibungslose Transaktionen über Polygon oder ein Story-Modus sollen das Konzept abrunden.

Jetzt zum Calvaria Presale

8. Neustart von FTX Krypto-Börse möglich: Neuer CEO prüft alle Optionen

Der FTT Token springt an – der Grund: Ein Neustart der Krypto-Börse FTX scheint nicht mehr ausgeschlossen. Zumindest hat der Interims-CEO der insolventen Krypto-Exchange eine Kommission beauftragt, die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Alltagsgeschäft zu prüfen. Dabei will sich John Ray bewusst alle Optionen offenhalten, um den Kunden die maximale Entschädigung zu ermöglichen.

New FTX boss John Ray could bring back bankrupt crypto firm https://t.co/S2TyCQQoKf — BBC News (UK) (@BBCNews) January 19, 2023

9. Coinbase neuer Premium-Partner von Borussia Dortmund: Mehr Präsenz in der Bundesliga

Die erste börsennotierte Krypto-Exchange der Welt intensiviert die Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund. Coinbase möchte in Zukunft noch präsenter in der Bundesliga werben und wird somit zum Premium-Partner des BVB. Während Coinbase aktuell den Rückzug aus Japan umsetzt, wird das Marketing augenscheinlich weiterhin ausgebaut.

10. Layer-2-Update Shibarium treibt Shiba Inu an: Wandel zur ernsthaften Kryptowährung schreitet voran

Mit einem Kursplus von rund 17 % in den letzten sieben Tagen ist Shiba Inu der beste Top 20 Coin. Ursächlich für die aktuelle Erholungsbewegung ist die Ankündigung der Entwickler, die Layer-2-Skalierungslösung Shibarium bald einzuführen. Der Start des Beta-Mainnets solle zeitnah erfolgen. Mit Shibarium möchte Shiba Inu skalierbarer, schneller und günstiger werden. Zugleich erhalten die Entwickler noch mehr Möglichkeiten, um ein dezentralisiertes Metaverse- und Gaming-Ökosystem zu etablieren. Shibarium ist ein weiterer Schritt bei der Fundierung von Shiba Inu – weitere Upgrades sind jedoch erforderlich, um die 6,5 Milliarden $ Marktkapitalisierung zu rechtfertigen.

#Shibarium is set to shake up the crypto space. If you're feeling confident, say it with a hashtag. #shibarmy pic.twitter.com/2ie1yFej1c — Shibburn (@shibburn) January 15, 2023

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.