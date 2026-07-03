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CryptoQuant-Analyse: 80 Prozent aller Bitcoin-Transaktionen sind Mikrotransaktionen

05.07.26 01:32 Uhr
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Die Zahl der Bitcoin-Transaktionen ist auf den höchsten Stand seit Jahren gestiegen, getragen fast ausschliesslich von Kleinstbeträgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch