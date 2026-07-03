CryptoQuant-Analyse: 80 Prozent aller Bitcoin-Transaktionen sind Mikrotransaktionen
05.07.26 01:32 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
50.698,0638 CHF 474,6813 CHF 0,95%
55.199,6763 EUR 540,7191 EUR 0,99%
47.278,8634 GBP 454,9251 GBP 0,97%
10.186.833,3499 JPY 94.375,6245 JPY 0,94%
63.129,1380 USD 591,0724 USD 0,95%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,93%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,01%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,98%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,83%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,93%
Die Zahl der Bitcoin-Transaktionen ist auf den höchsten Stand seit Jahren gestiegen, getragen fast ausschliesslich von Kleinstbeträgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch