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CryptoQuant: Rekord-Bitcoin-Bestände täuschen über schwache Nachfrage hinweg

06.06.26 02:17 Uhr
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Ein Rekordbestand an langfristig gehaltenen Bitcoin gilt gewöhnlich als bullishes Signal. CryptoQuant deutet ihn anders und sieht darin vor allem das Fehlen neuer Käufer.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch