Mark Cuban will US-Präsident werden - wenn Bitcoin auf 1 Millionen US-Dollar steigt

• Mark Cuban will US-Präsident werden, wenn Bitcoin die 1 Million US-Dollar erreicht • JPMorgan-Analysten rechnen mit Steigerung des Bitcoins auf 146.000 US-Dollar • Cuban zeigt sich kritisch gegenüber dem Bitcoin In einem Tweet hat Selfmade-Milliardär und Eigentümer des Profibasketball-Teams "Dallas Mavericks", Mark Cuban, angekündigt, dass er für das Amt des US-amerikanischen Präsidenten kandidieren werde, wenn der Bitcoin die 1 Millionen US-Dollar-Marke erreicht hat.

In der Vergangenheit hatte Cuban laut MSN schon einmal mit dem Gedanken gespielt, politisch aktiv zu werden: Damals hatte er wohl spaßeshalber überlegt, sich als Trumps Vizepräsidentschaftskandidat aufzustellen, nachdem er den US-Präsidenten in dem Podcast "Just B with Bethenny Frankel" öffentlich als "Idioten" bezeichnet hatte.

Weiterhin fordert er in seinem kürzlich veröffentlichtem Twitter-Post, dass für jedes Jahr seiner eventuellen Präsidentschaft 350 Bitcoins an das Finanzministerium der Vereinigten Staaten gespendet werden. Diese sollen anschließend auf alle US-Bürger aufgeteilt werden - damit erhält jeder Bürger pro Jahr einen Satoshi, der für zehn Jahre gehalten werden soll. Hundert Millionen Satoshis entsprechen dabei einem Bitcoin.

JPMorgan rechnet langfristig mit einer Wertsteigerung des Bitcoins auf 146.000 US-Dollar

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin ist zu Beginn des Jahres 2021 weiter stark gestiegen - aktuell liegt der Bitcoin knapp unter 38.000 US-Dollar. JPMorgan-Analysten rechnen jedoch damit, dass der Bitcoin langfristig auf ein Niveau von 146.000 US-Dollar steigen wird, da er als Anlagemöglichkeit mit Gold konkurriert. "Die Annahme von Bitcoin durch institutionelle Investoren hat erst begonnen, während die Annahme von Gold durch institutionelle Investoren schon sehr weit fortgeschritten ist", schreiben die JPMorgan-Strategen in einer Studie laut "Bloomberg".

Mark Cuban äußert sich kritisch gegenüber dem Bitcoin

Selfmade-Milliardär Cuban steht der Kryptowährung allerdings sehr kritisch gegenüber, wie zahlreiche Twitter-Posts und Interviews von ihm belegen. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Im September 2019 erklärte er in einem YouTube-Video von Wired spaßeshalber, dass er lieber eine Banane als einen Bitcoin hätte, weil man diese wenigstens essen könne. In einem Interview mit Forbes ergänzt er: "[Bitcoin] ist das, was es ist. Etwas, auf das sich genügend Menschen geeinigt haben, ist ein investierbarer Vermögenswert. [Aber] eine Banane hat mehr Nutzen, Kalium ist ein wertvoller Nährstoff für jeden Menschen auf dem Planeten".

Auch im Dezember 2020 betont er in einer E-Mail an Forbes, dass sich seine Meinung zum Bitcoin nicht geändert habe: Für ihn sei der Bitcoin nämlich, ähnlich wie auch Gold, lediglich ein Wertspeicher, der "mehr Religion als Lösung für jedes Problem ist".

Cuban warnt Anleger vor Kryptowährungen

"Egal wie sehr BTC-Fans so tun wollen, als wäre es eine Absicherung gegen Endzeit-Szenarien, das ist es nicht", warnt Cuban die Bitcoin-Anleger in einem Interview mit Forbes. So werden Länder laut dem US-Investor nicht zögern, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Währungen und Steuerpolitik zu schützen. "Je mehr Menschen glauben, dass [der Bitcoin] mehr als ein Wertspeicher ist, desto größer ist das Risiko staatlicher Eingriffe", betont Cuban gegenüber Forbes.

Das könnte Sie auch interessieren: JETZT NEU - Bitcoin & Co. über die finanzen.net App handeln - oder für Profis über die Börse Stuttgart Digital Exchange Und so schnell wird der US-Investor seine Meinung wohl auch nicht ändern. In einem Interview mit YouTuber und Investor Anthony Pompiano beantwortet er die Frage, was ihn im Bezug auf die Kryptowährungen umstimmen könnte: Laut Cuban müsse der Bitcoin so einfach zu bedienen sein wie ein Kinderspiel. Alles müsse völlig reibungslos und für alle verständlich sein, sodass selbst seine "Oma es schaffen könnte".

