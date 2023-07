🟢 Darum haben Krypto-Insider gerade diese Presale-Coins im Blick!🟢

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verf├╝gung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erh├Ąlt CryptoPR unter Umst├Ąnden eine Provision ÔÇô ohne dass f├╝r Sie Kosten entstehen. F├╝r Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Darum haben Krypto-Insider gerade diesen Presale-Coin im Blick!

Als Insider gilt jemand, er bestimmte Dinge wei├č, die bisher nicht in der breiten ├ľffentlichkeit angekommen sind. Das k├Ânnen Geheimnisse sein, oder Ergebnisse von Analysen, wie beispielsweise im Finanzwesen. Krypto-Insider wissen etwas ├╝ber die zuk├╝nftige Entwicklung eines Coins.

Dieses Wissen teilen Sie in der Regel ungern, doch wir hatten das gro├če Gl├╝ck, uns auf dem Markt umh├Âren zu k├Ânnen. Und wir haben mit mehreren Krypto-Insidern gesprochen. Nat├╝rlich unter der Hand, denn die Informationen sind teilweise einfach nur f├╝r einen bestimmten Personenkreis gedacht. Doch hier sind die wesentlichen Dinge, die wir erfahren haben, in der Zusammenfassung.

$ECOTERRA noch 4 Tage im Pre-Sales verf├╝gbar

$WSM beendet Vorverkauf im August

$YPRED hat noch 3 Per-Sales Phasen vor sich

$THUG Pre-Sales geht in 8 Tagen zu Ende

Ecoterra Pre-Sales nutzen

Sie k├Ânnen noch 4 Tage in den Pre-Sales von Ecoterra investieren. Das Projekt ist vor allem dann f├╝r Sie geeignet, wenn Sie an nachhaltigen Investments interessiert sind. Im Kern geht es um das Recycling von Wertstoffen.

Benutzer und Token Inhaber erhalten Zugang zur Ecoterra App, mit der sie f├╝r das Recycling von Wertstoffen belohnt werden. Die Krypto Rewards sehen neue Coins oder NFTs vor, die in Form von COÔéé-Zertifikaten an NFT-Marktpl├Ątzen handeln kann.

Am Ende des Vorverkaufs fordern Sie Ihre gekauften Token einfach an. Ist diese Phase abgeschlossen, erfolgt der Token Launch an bekannten Exchanges. Inzwischen hat Ecoterra schon ├╝ber 5,9 Millionen USDT eingesammelt. Das Ziel von 6,7 Millionen USDT wird erreicht und damit lassen sich die innovativen Pl├Ąne der Entwickler finanzieren.

Von den neuen Funktionen profitieren auch Anleger, denn mit jedem neuen Update und jeder neuen Funktion, die ver├Âffentlicht wird, steigt der Wert der Plattform und damit auch der des Tokens.

Experten sehen in Ecoterra den neuen gr├╝nen Coin nach IMPT, der schon vergangenes Jahr f├╝r Aufruhr am Kryptomarkt sorgte.

Wall Street Memes Pre-Sales nutzen

Anleger, die Interesse an Meme Coins haben, haben noch 8 Pre-Sales Phasen Zeit, in den Token zu investieren. Schon 22 Phasen sind ausverkauft und das Projekt konnte ├╝ber 13,54 Millionen US-Dollar von Kleinanlegern einsammeln. Es sind vor allem Anleger aus dem Privatsektor und Anf├Ąnger, die mit kleinen Betr├Ągen in einen aufstrebenden Meme Coin investieren.

Thematisch geht es bei Wall Street Memes um eine Art Gegenbewegung zum Kapitalismus und den Finanzm├Ąrkten im Allgemeinen. Mit emotionalen Botschaften, die gespickt sind mit Humor, Ironie oder Sarkasmus, dr├╝cken die Menschen aus, was sie bewegt. Durch die sehr gro├če┬á Community von ├╝ber 1,1 Millionen Menschen erreichen die Memes immer eine extrem hohe virale Reichweite.

Jedes Meme wird sofort mehrfach geteilt und verbreitet sich so rasend schnell im Internet. Der Grundgedanke hinter Wall Street Memes ist lediglich die Unterhaltung der Anleger und Fans. Au├čerdem will das Projekt der erste Meme Coin sein, der eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreichen. Und so wie es aussieht, k├Ânnte das den Entwicklern sogar gelingen!

Derzeit kostet der $WSM-Token nur 0,0313 $!

yPredict Pre-Sales nutzen

Krypto Trader suchen st├Ąndig nach verl├Ąsslichen Signalen, um sich f├╝r oder gegen einen Coin zu entscheiden. Am klassischen Finanzmarkt ├╝bernehmen das Analysten, professionelle Anleger und Berater sowie intelligente Trading-Bots. Aber f├╝r den Kryptomarkt sind solche Methoden noch nicht durchg├Ąngig im Einsatz. Au├čerdem fehlt es h├Ąufig an ausreichend historischen Daten, um bestimmte Muster zu erkennen.

yPredict ver├Ąndert nun die Art und Weise, wie Krypto Trader Entscheidungen treffen und Handelsstrategien optimieren. Die intelligenten Algorithmen basieren auf denselben Datenmodellen wie der Chat Bot von ChatGPT. Nur wurde in diesem Falle die Software angereichert mit den aktuellsten News und Echtzeit-Daten der Krypto-B├Ârsen. Derzeit kostet der $YPRED-Token nur 0,09 $.

Die Entwickler haben bisher ├╝ber 2,85 Millionen US-Dollar im Vorverkauf eingenommen. Ein Teil der Technologie ist sogar zum Patent angemeldet. Dabei handelt es sich um spezifische Vorhersagemodelle, die von Anf├Ąngern und Fortgeschrittenen verwendet werden k├Ânnen. Eine weitere M├Âglichkeit an intelligente Modelle zu kommen, ist der Marktplatz auf yPredict. Dort stellen junge Nachwuchstalente aus dem KI-Bereich ihre Prognosemodelle zum Verkauf ein.

Um fortgeschrittene Analysen zu erstellen, ben├Âtigen professionelle Anleger aber noch mehr. Sentiment Analysen, technische Tradingsignale und Chartmuster sind weitere Angebote, die auf yPredict zur Verf├╝gung stehen. Noch k├Ânnen Sie den nativen Utility-Token zu einem besonders niedrigen Preis im Vorverkauf kaufen.

Thug Life Pre-Sales nutzen

Kommen wir zu einem ganz au├čergew├Âhnlichen Projekt, und zwar Thug Life. Der Gangsta Life Token sorgt f├╝r viele Lacher und gute Laune im Netz. Angelehnt an die Songs des verstorbenen Rappers Tupac Shakur steht Thug Life vor allem f├╝r die Menschen in unserer Welt, die nicht von Reichtum und Geld gesegnet wurden. Es ist ein verdammt hartes Leben, doch sie sind nicht alleine!

You know what time it is. All interactions with this tweets are noted.



Tag frens, drop wallet addy and keep an eye on DMs for $THUG pic.twitter.com/m5hPpKurTw ÔÇö Thug Life Token (@thug_life_token) June 26, 2023

Genau um dieses Wir-Gef├╝hl geht es beim Meme Coin im Vorverkauf. Thug Life nimmt sich selbst nicht so ernst, und will auch nicht, dass Sie den Coin so ernst nehmen. In der Gemeinschaft finden sich viele Gleichgesinnte, die genau wie Sie, den Wunsch nach einem leichteren Leben haben. Treten Sie der Thug Life Community bei und werden Sie Teil des Plans, endlich das zu erhalten, was Sie verdient haben.

Den nativen Utility-Token $THUG kaufen Sie f├╝r nur 0,0007 $ im Vorverkauf. Doch Achtung: Bei diesem Projekt gibt es nur eine einzige Per-Sales-Phase und die endet in wenigen Tagen. Danach geht es gem├Ą├č dem Prinzip aus Angebot und Nachfrage bei der Preisfindung. Vorher erfolgt der Token Launch auf den f├╝hrenden Exchanges.

├ťber die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin t├Ątig. Ihre langj├Ąhrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptow├Ąhrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ├╝ber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzm├Ąrkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptow├Ąhrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen f├╝r Kryptotrader. Ver├Âffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/