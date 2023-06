🟡Darum könnte Bitcoin bis 2024 auf 100.000 Dollar steigen, während dieser Meme-Coin sogar 100x Potenzial hat!🟡

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verf√ľgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erh√§lt CryptoPR unter Umst√§nden eine Provision ‚Äď ohne dass f√ľr Sie Kosten entstehen. F√ľr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Endlich bewegt sich was am Kryptomarkt und das erleichterte Seufzen der Anleger d√ľrfte weit zu h√∂ren gewesen sein. Auch beim Blick in mein Depot konnte ich es kaum fassen, da hat der Bitcoin doch glatt ein neues Jahreshoch hingelegt und zieht gleich noch Bitcoin Cash mit sich.

Die Litecoin Kurs Prognose hatte auch schon so positiv ausgesehen, doch da war das Halving wohl f√ľr verantwortlich. Schlie√ülich steht das in rund 40 Tage an. Vielleicht waren die ersten Kurszuw√§chse aber auch schon die Vorzeichen f√ľr das Ausbrechen von BTC, auf das wir so lange gewartet haben.

BTC: 30.657,64 $, Jahreshoch bei 31.389,54 $ gestern

Fällt jetzt das ATH aus dem vergangenen Jahr?

Experten sind sich jetzt sicher wie nie: Bitcoin könnte auf 100.000 $ steigen

Wall Street Memes zieht nach, Vorverkauf räumt alle Rekorde und Potenzial 100x

Anleger suchen nach g√ľnstigen Coins zum Einstieg ins Krypto Trading

Grund f√ľr Kurssprung: Bitcoin-ETF-Pl√§ne von BlackRock?

Bitcoin erobert 30.000er-Marke zur√ľck und die Anleger reagieren verz√ľckt. Es kommt zu neuen Kaufbewegungen am Kryptomarkt, der lange Zeit als reines Seitw√§rts Szenario festzusitzen schien. Der Finanzkonzern BlackRock hat in den USA einen Bitcoin ETF beantragt und die Zeichen stehen gut. Und das, obwohl zahlreiche Experten davon ausgehen, dass es nicht zu einer Genehmigung kommen wird.

BlackRock ist der weltweit gr√∂√üte Verm√∂gensverwalter und hatte am Donnerstag einen Antrag auf die Genehmigung f√ľr einen Bitcoin-ETF eingereicht. Wei√ü das Unternehmen vielleicht schon mehr, als bisher der √Ėffentlichkeit bekannt ist? Der b√∂rsengehandelte Indexfonds w√ľrde mit Coinbase als Depotbank fungieren. Eben jener Kryptob√∂rse, die gerade mit der SEC auf Kriegsfu√ü steht. Da verwundert es schon, dass ein solcher ETF √ľberhaupt beantragt wird und dann noch zu diesem kritischen Zeitpunkt.

Da k√∂nnte mehr dahinter stecken, das sieht auch die FAZ so. Normalerweise dauert die Genehmigung durch die SEC Monate und die Aufsichtsbeh√∂rde ist nicht daf√ľr bekannt, Krypto-Investments besonders offen gegen√ľberzustehen. Die Registrierungserkl√§rung bei der SEC hat die Anwaltskanzlei Kelly Hunt & Charles eingereicht. Von dieser Seite sind jedoch keine weiteren Kommentare zu bekommen, was es mit dem jetzt geplanten Bitcoin-ETF auf sich hat.

Fakt ist aber wohl, dass BlackRock √ľber ausreichend juristisches und finanzielles Know-how verf√ľgt, um einen solchen Antrag nicht einfach ins Blaue hineinzustellen. Dass die Wahl als Depotbank auf Coinbase f√§llt, mag nur auf den ersten Blick verwirren. Schlie√ülich ist Coinbase in den USA die gr√∂√üte Krypto-B√∂rse und damit aus Expertensicht genau der richtige Partner f√ľr einen solchen ETF.

Dennoch bleiben Fragen, warum die Beantragung genau jetzt erfolgt und trotz der eigentlich schlechten Aussichten √ľberhaupt gestellt wurde. Viele Akteure am Kryptomarkt sehen den neuerlichen Ausbruch von Bitcoin genau mit dieser Ank√ľndigung in Zusammenhang und ihre Ansicht ist tats√§chlich nicht ganz von der Hand zu weisen.

Wird Bitcoin jetzt ausbrechen?

Wer sich mit den aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt auseinandersetzt und die News regelm√§√üig verfolgt, wei√ü genau, die Spatzen pfiffen es schon l√§nger von den D√§chern: Die Bullen sind zur√ľck und haben nur auf ein Signal gewartet, um die Macht zu √ľbernehmen.

In den letzten Wochen konnten wir bereits zahlreiche Statistiken verfolgen, die behaupteten, es gab noch nie in den letzten 12 Monaten so oft die Erwähnung eines Bullenruns am Kryptomarkt wie derzeit.

Die entsprechenden Berichte √ľber den Bitcoin-ETF von BlackRock und Coinbase hat nat√ľrlich f√ľr eine Menge positiver Energie gesorgt. Aber es gibt auch noch andere Faktoren, die daf√ľr sprechen, dass Bitcoin kurz davor ist, endlich aus den F√§ngen des Krypto-Winters 2022 auszubrechen. Das ist unsere √úbersicht:

2024 kommt das n√§chste Bitcoin Halving und alle wissen, das f√ľhrt nicht nur zur Verknappung der verf√ľgbaren BTC am Markt, sondern auch zu enormen spekulativen Trades. In der Vergangenheit gab es bei den Bitcoin-Halvings immer auch gro√üe Kursspr√ľnge, die Anlegern hohe Renditen bescherten. Schon jetzt ist man gespannt, was das n√§chste Bitcoin Halving bringen wird und nimmt jedes Zeichen eines Bullenruns dankbar auf. Die Deutschen lieben Kryptow√§hrungen und ihr Anteil steigt st√§ndig. Waren Bitcoin und andere Kryptow√§hrungen vor wenigen Jahren noch den risikofreudigen Ausnahmen oder √ľberdurchschnittlich erfahrenen Finanzexperten vorbehalten, befinden wir uns nun auf dem Weg in die Massenadaption. Immer mehr Anbieter dr√§ngen auf den Markt. Die Angebote werden vielf√§ltiger, das zeigt auch der Bitcoin-ETF von BlackRock, den es hoffentlich bald geben wird. Trotz des Regulierungswahnsinnes in den USA dr√§ngt FOMO auf den Markt zur√ľck. Die Menschen sind gelangweilt von Bankenpleiten, Regulierungsdrohungen und Anbietern und Banken, die Kundengelder verlieren. FOMO zeigt sich in fast allen Ebenen und auf nahezu allen Plattformen. F√ľr die laufenden Krypto Pre-Sales gibt es durch FOMO erhebliche Liquidit√§t, die in neue Coins flie√üt, die 2023 explodieren k√∂nnten. In Deutschland lehnen sich Anleger entspannt zur√ľck, denn die SEC ist in den USA und damit weit entfernt. Wir haben MiCA, das ab 2024 f√ľr klare Regulierungsrahmen sorgen wird, was Sicherheit und Transparenz bedeutet. Das wissen Anleger hierzulande zu sch√§tzen und sind bereit neue Coins mit etwas h√∂herem Risiko ins Depot zu nehmen. Dazu geh√∂rt beispielsweise yPredict und Chimpzee und vor allem Wall Street Memes! Extra-Tipp: So entdecken Sie ohne Twitter und Telegram Gruppen neue Trading-Tipps mit Launchpad.XYZ!

BTC-Kurshoch wirkt sich auch auf Pre-Sales aus

Das neue Jahreshoch von Bitcoin ist wie eine erl√∂sende Nachricht f√ľr alle Akteure an den Finanzm√§rkten. Auch dem Aktienmarkt ging es zuletzt gut, doch mit Spannung waren Bewegungen nach oben von Bitcoin & Co. erwartet worden.

Denn wie bereits in der Vergangenheit hatte die Kursveränderung nach oben von der Kryptowährung Nummer 1 auch andere Werte mit sich gezogen. Diesmal blicken wir aber nicht auf die Altcoins, sondern auf die Pre-Sales. Vor allem ein Vorverkauf muss hier erwähnt werden, denn die Parallelen zum Bitcoin-Höhenflug sind nicht von der Hand zu weisen. Es geht um Wall Street Memes!

Wall Street Memes verkauft seine Pre-Sales-Token schneller als jedes andere vergleichbare Projekt am Markt. Über die Hälfte der Token sind bereits an Anleger aus dem Privatsektor gegangen. Derzeit befinden wir uns in Phase 18 von 30 und der $WSM-Token kostet nur 0,0301 $.

Als die Pläne von BlackRock bekannt wurden, stieg das Interesse der Anleger ebenso rasant an wie der Bitcoin Preis. Ganze vier Pre-Sales-Phasen waren innerhalb weniger Tage ausverkauft.

Tokenpreis (USD) Wertsteigerung % 0,02500000 1,20 Sold Out 0,02530000 2,40 Sold Out 0,02560000 3,60 Sold Out 0,02590000 4,80 Sold Out 0,02620000 6,00 Sold Out 0,02650000 7,20 Sold Out 0,02680000 8,40 Sold Out 0,02710000 9,60 Sold Out 0,02740000 10,80 Sold Out 0,02770000 12,00 Sold Out 0,02800000 13,20 Sold Out 0,02830000 14,40 Sold Out 0,02860000 15,60 Sold Out 0,02890000 16,80 Sold Out 0,02920000 18,00 Sold Out 0,02950000 19,20 Sold Out 0,02980000 20,40 Sold Out 0,03010000 21,60 Live 0,03040000 22,80 0,03070000 24,00 0,03100000 25,20 0,03130000 26,40 0,03160000 27,60 0,03190000 28,80 0,03220000 30,00 0,03250000 31,20 0,03280000 32,40 0,03310000 33,60 0,03340000 34,80 0,03370000 33,20

Die automatische Wertsteigerung, die die Entwickler in die Preisbildung integriert haben, lässt sich der oben stehenden Tabelle gut entnehmen. Wer jetzt in Phase 18 den nativen Utility-Token des Meme Coins kauft, profitiert noch immer von rund 22 % Wertzuwachs bis zum Token Launch.

Fazit: Wir sehen einen dynamischen Kryptomarkt und die Ank√ľndigung eines Bitcoin-ETFs von BlackRock hat f√ľr positive Anlegerstimmung gesorgt. Sollte es wirklich zur Genehmigung kommen, k√∂nnte die noch vor dem Halving 2024 vorliegen, was dem Kurs zus√§tzlichen Schub bringen d√ľrfte. Ein Preis von 100.000 $ f√ľr 1 BTC in 2024 ist also gar nicht so abwegig.

Aber auch der Meme Coin Wall Street Memes, der sich mit sarkastischen und ironischen Memes dem Finanzmarkt und seinen negativen Auswirkungen entgegenstellt, hat jetzt mitzureden. Es sind klare Parallelen erkennbar, zwischen dem Auftrieb f√ľr den BTC-Kurs und dem schnellen Ausverkauf mehrerer Pre-Sales-Phasen von $WSM.

√úber die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin t√§tig. Ihre langj√§hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptow√§hrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um √ľber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzm√§rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptow√§hrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen f√ľr Kryptotrader. Ver√∂ffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/