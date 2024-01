Darum saugt Memecoin Sponge immer mehr Liquidität auf

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Memecoin Sponge zieht zunehmend Aufmerksamkeit auf sich – doch was verbirgt sich hinter dieser Dynamik? Seit der Einführung eines attraktiven Staking-Programms beobachten wir eine anhaltende Liquiditätszunahme. Ist es die reine Spekulation oder stehen wir vor einer grundlegenden Veränderung? Was genau treibt die Investoren dazu, ihr Vertrauen in Sponge Memecoin zu setzen? Dieser Artikel beleuchtet die Faktoren, die den Memecoin in eine neue Ära führen könnten.

Der Beginn einer neuen Ära: Das Staking-Programm von Sponge

Die Einführung des Staking-Programms am 1. November 2023 markierte den Beginn einer neuen Ära für den Memecoin Sponge. Nach einer Phase, in der die Tokeninhaber bereits durch großzügige AirDrops belohnt wurden, setzte Sponge Memecoin noch einen darauf: Das Staking-Programm ermöglichte den Investoren, ihre Coins für unterschiedliche Zeiträume zu binden und dadurch die Renditen deutlich zu steigern.

Mit drei wählbaren Sperrzeiten ermöglichte das Programm eine beeindruckende Erhöhung der Renditen auf das 1,5-fache, das 2-fache und sogar das 3-fache. Eine solch attraktive Struktur führte zu erstaunlichen Staking-Renditen von bis zu 1.578 % pro Jahr.

Eine Welle der Begeisterung: Die beeindruckende Akzeptanz des Staking-Pools

Seit der Einführung des Staking-Programms wurde eine beeindruckende Menge von 5.834.624.656 SPONGE in den Staking-Pool eingezahlt. Dieser Zustrom ist ein Zeichen für das Vertrauen und die Begeisterung der Investoren, die von den noch immer hohen jährlichen Renditen von 277 % angezogen werden.

Zudem hat sich die Anzahl der Investoren seitdem von 11.390 auf mittlerweile 12.950 erhöht. Diese dynamische Entwicklung zeigt, dass immer mehr Anleger aus der Memecoin-Community bereit sind, in den Memecoin Sponge zu investieren und sich einen Anteil an den lukrativen Staking-Renditen zu sichern. Die Token werden dabei so lange gesperrt, bis der Sponge V2 freigegeben wurde.

Hinter diesen beeindruckenden Zahlen steht eine Vision: Der Memecoin Sponge strebt danach, die Liquidität des Memecoin-Marktes in sein Projekt zu leiten, das darauf abzielt, neue Maßstäbe im GameFi-Bereich zu setzen.

Durch die strategische Nutzung der Marktliquidität und die Implementierung innovativer Staking-Optionen positioniert sich Sponge Memecoin als außergewöhnliches Projekt, das nicht nur Investoren, sondern auch Enthusiasten des GameFi-Bereichs anspricht.

Sponge Memecoin: Auf dem Weg zu neuen Höchstständen – Eine Analyse der jüngsten Marktentwicklungen

Durch die hohen Einzahlungen und die damit verbundene Bindung der Tokens im Staking-Pool wurde der Verkaufsdruck signifikant reduziert. Diese Reduzierung des Angebots auf dem freien Markt hat eine stabile Basis geschaffen, auf der Preisexplosionen begünstigt wurden. Dies spiegelt sich deutlich in der Preisentwicklung von Sponge Memecoin wider.

Von Oktober bis Januar erlebte Sponge Memecoin eine beeindruckende Preissteigerung von 1.264,83 %. Diese wurde unter anderem durch die Beteiligung des Tron-Gründers Justin Sun angetrieben, da dieser zu einem der Wale von Sponge geworden ist.

Allerdings wurde die Phase des Wachstums am 50er Fibonacci-Retracement durch eine Korrektur gebremst. Trotz dieser vorübergehenden Konsolidierung konnte sich Sponge dank seiner attraktiven Tokenomics und einem Zuwachs der Investorenanzahl von 11.390 auf 12.950 schnell erholen.

Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt und formte ein bullisches Dreieck, das tendenziell auf eine starke bullische Bewegung hindeutet, insbesondere nachdem der Kurs sich stark an das Allzeithoch aus Mai 2023 angenähert hatte.

Sponge Prognose: Spätestens Februar dürfte der Ausbruch kommen

Laut der Chartformation wird sich Sponge spätestens bis Februar mit einer impulsiven Bewegung aus der Dreiecksformation lösen. Diese Annahme wird durch die Abnahme des Handelsvolumens unterstützt, ein Phänomen, das typischerweise vor einem Ausbruch auftritt.

Für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends muss Sponge nun zwei wesentliche Widerstände bei 0,001191 USD und 0,001248 USD überwinden, um den Weg bis zum Allzeithoch bei 0,002398 USD freizumachen. Vom aktuellen Kurs von 0,001114 USD bis zum Allzeithoch entspricht das einem potenziellen Anstieg für Sponge V2 von beachtlichen 115,43 %.

Obwohl die Zukunft für Sponge Memecoin vielversprechend aussieht, sollte man die Bedeutung der Fibonacci-Retracements nicht unterschätzen. Gewinnmitnahmen könnten bei den Marken 0,001511 USD und 0,001897 USD auftreten. Jedoch dürften solche Preissteigerungen, insbesondere in Kombination mit den hohen Staking-Renditen, für langfristige Investoren weiterhin attraktiv bleiben. Zudem steht im Kontext des Stakings eine weitere bedeutende Entwicklung bevor: Die Umwandlung von Sponge V1 in Sponge V2.

Sponge Kurspotenzial im Vergleich zu anderen Memecoins

Sollte es Sponge V2 in die Top 10 der Memecoins schaffen, so bietet sich, basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,001139 USD und einer bescheidenden Marktkapitalisierung von 27 Mio. USD, ein enormes Steigerungspotenzial.

Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mit den Rekordständen der Marktkapitalisierung der führenden Memecoins, dem entsprechenden Sponge-Preis, dem Kurspotenzial und der Rendite inklusive der aktuellen Staking-Belohnungen, wobei letztere mit Zunahme der Investoren abnehmen.

Memecoin Max. Marktkapitaliserung Sponge-Preis Kurspotenzial Renditepotenzial inkl. Staking Dogecoin $ 89.080.000.000 $ 0,5939 52.039 % 144.149 % Shiba Inu $ 43.510.000.000 $ 0,2901 25.367 % 70.266 % Bonk $ 1.490.000.000 $ 0,0099 772 % 2.139 % Pepe $ 1.370.000.000 $ 0,0091 702 % 1.944 % dogwifhat $ 451.670.000 $ 0,0030 164 % 455 % FLOKI $ 490.130.000 $ 0,0033 187 % 518 % Memecoin $ 408.170.000 $ 0,0027 139 % 385 % Myro $ 235.110.000 $ 0,0016 38 % 104 % Baby Doge Coin $ 486.230.000 $ 0,0032 185 % 511 % Bone ShibaSwap $ 465.860.000 $ 0,0031 173 % 478 % Durchschnitt $ 13.798.717.000 $ 0,0920 7.977 % 22.095 %

Sollte Sponge nur die Marktkapitalisierung von Myro erreichen, könnten sich Anleger noch über 38 bis 104 % freuen. Durchschnittlich betrachtet sieht es hingegen wesentlich attraktiver aus, da sich ein Kurspotenzial von 7.977 % bietet und inklusive Staking sogar 22.095 % möglich sind.

Könnte es der Sponge V2 wie auch die beiden führenden Memecoins Dogecoin und Shiba Inu unter die Top 100 der führenden Kryptowährungen schaffen, bedeutet das für einige Investoren lebensverändernde Renditen.

Im Falle von Shiba Inu sind 25.367 % bis 70.266 % und bei Dogecoin sogar 52.039 % bis 144.149 % möglich. Somit könnten Anleger mit einem Investment in Sponge in Höhe von 1.000 $ beeindruckende 253.668 bis 1.441.489 USD erzielen.

Transformation vom Memecoin Sponge in den GameFi-Coin Sponge V2

Die Transformation zum GameFi-Coin signalisiert nicht nur eine Weiterentwicklung in der technischen Infrastruktur, sondern auch ein neues Kapitel für die Sponge-Community, in dem Innovation und langfristiges Wachstum im Mittelpunkt stehen. Somit steigt neben der spekulativen auch die natürliche Nachfrage nach dem Token.

Das maßgeschneiderte Play-to-Earn-Spiel verspricht ein neues Maß an Spaß und fesselnder Unterhaltung in das Sponge-Ökosystem zu bringen und erlaubt Nutzern, SPONGEV2-Token zu verdienen, indem sie in dem Spiel in den Ranglisten aufsteigen.

Von dem Sponge-Spiel wird es eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version geben. Nutzer können die kostenlose Version spielen, um sich zu amüsieren, oder ihre SPONGEV2-Token nutzen, um Spielguthaben zu kaufen.

Diese Guthaben sind der Schlüssel, um im Spiel voranzukommen und gleichzeitig mehr SPONGEV2-Token zu verdienen, was eine direkte Verbindung zwischen Spielvergnügen und finanzieller Belohnung schafft.

Während die Spannung und Vorfreude auf das neue Spiel steigen, hält Sponge V2 die Community mit der Ankündigung in Atem, dass weitere Details zum Spiel über ihre sozialen Kanäle veröffentlicht werden, sobald der Veröffentlichungstermin näher rückt. Diese Strategie sorgt für kontinuierliche Aufmerksamkeit und Interesse an der Weiterentwicklung des Projekts.

