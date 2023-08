Darum setzten Krypto Wale jetzt auf BTC20, während XRP auf 0,6536 $ steigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ripple konnte einen steilen Kursanstieg verzeichnen, findet sich momentan jedoch auf einem absteigenden Ast. Ob es sich nun lohnt nachzukaufen und warum immer mehr Wale auf eine andere Kryptowährung in der Zwischenzeit setzen, wird nun im Folgenden näher aufgezeigt:

Was XRP bisher bewegt hat

Bei XRP handelt es sich um eine der gefragtesten Kryptowährungen am Markt. Einer der Gründe liegt in der Gerichtsverhandlung mit der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC, welche ein Präzedenzfall für die Kryptowährungen darstellt. Denn die Securities Exchange Comission (SEC) hatte unterstellt, dass es sich bei dem Verkauf der XRP-Token um Wertpapiere gehandelt haben soll.

Nun stellte die Richterin Torres jedoch fest, dass die Verkäufe an die Kleinanleger keine Securities waren. Allerdings stufte sie das Angebot für die institutionellen Investoren als Wertpapier ein. Somit hatte Ripple nur einen Teilsieg errungen, welcher allerdings noch von der SEC durch eine Revision zunichtegemacht werden könnte.

Deswegen hat auch das Momentum bei Ripple wieder abgenommen, nachdem der Token innerhalb nur eines Tages um fast 100 % anstieg und bei einem Tagesgewinn von mehr als 73 % schloss. Allerdings ist Ripple seit dem Anstieg von fast 0,93 $ mittlerweile wieder auf 0,65 $ um über 30 % gefallen.

Momentum lässt nach und Korrektur von XRP könnte noch weitergehen

Einige Analysten vermuten eine Korrektur bis in den Unterstützungsbereich bei rund 0,55 $. Dort würde XRP auf einen bedeutenden Cluster treffen, welcher sich aus horizontalem Widerstand, 61,8er-Fibonacci-Level und diagonaler Unterstützung zusammensetzt. Dort könnte XRP einen starken Bounce verzeichnen.

Denn Ripple leistet weiter Bedeutendes mit den Partnerschaften mit den Zentralbanken und führenden Finanzunternehmen. So wurden 5 CBDCs angekündigt, 5 sind geplant und weitere 20 führen bereits die ersten Gespräche. Ebenso wurde XRP bei MoneyGram, einer der führenden Plattformen für internationale Transaktionen, eingeführt, während gleichzeitig 10 % der Aktien erworben wurden.

Dennoch sehen das Chartmuster und das fundamentale Umfeld aktuell eher danach aus, als ob zunächst eine Korrektur bis zu dem bedeutenden Widerstand wahrscheinlicher erscheint. Sollte Ripple noch einmal bis in den Bereich von 0,55 $ fallen, so müssen Investoren vom aktuellen Niveau aus einen Verlust von weiteren 18 bis 30 % erleiden. Deshalb schauen auch immer mehr Trader nach einer Alternative, auf welche sie temporär ausweichen können.

BTC20 überzeugt Investoren in Windeseile durch vielseitige Argumente

Be at the Forefront of Financial Innovation with $BTC20!



Learn how #BTC20 combines the principles of #Bitcoin with cutting-edge staking technology.



Don't miss your opportunity to be part of the future of finance – https://t.co/N56IcYsKHq pic.twitter.com/7JGfSMx9dA — BTC20 (@BTC20Token) July 26, 2023

In der letzten Zeit hat sich ein großer Hype um die Version-2.0-Token ergeben, wobei viele einfach nur den Namen verwendet haben. Dies hat bei einigen dennoch ausgereicht, um Kursanstiege von mehreren Hundert bis Tausenden Prozent innerhalb weniger Tage zu verzeichnen, wie bei Pepe2.0 oder Babydoge2.0. Allerdings hat der BTC20 wesentlich mehr zu bieten als eine Namensänderung. Was die Investoren in Scharen überzeugt hat, wird nun im Folgenden näher aufgezeigt.

Günstige Einstiegsgelegenheit und niedriger Marktkapitalisierung

Während des Vorverkaufs von BTC20 konnten die Token für einen Preis von 1 $ erworben werden, was dem Bitcoin-Kurs aus dem Jahr 2011 entspricht. Das Projekt möchte dabei die Blockchain der größten Kryptowährungen in der Zeit zurückstellen, um allen Anlegern noch einmal die Chance zu geben, sich den Token mit einem günstigeren Einstiegspreis zu sichern.

Auf diese Weise wurde für BTC20 die Finanzierungssumme von 6,05 Mio. $ in kürzester Zeit erreicht. Bei einem Vorverkaufspreis in Höhe von 1 $ kommt BTC bei 21 Mio. Token auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 21 Mio. $, was im Verhältnis zu vielen anderen Kryptowährungen jedoch gering ist. So kommt der Shitcoin Harry Potter Obama Sonic 10 Inu ($BITCOIN) seit Anfang Juni auf eine Marktkapitalisierung von 105,88 Mio. $ und einen Kursanstieg von 6.295.503 %.

BTC20 entwickelt sich zum Trend und überholt einige der populärsten Kryptowährungen

Eine außergewöhnliche Performance hat der neue BTC20 auch in den Google Trends erzielt. Dort konnte der gerade gestartete Token bereits nach kurzer Zeit eine der aktuell gefragtesten Kryptowährungen in den Suchanfragen an einigen Tagen sogar übertreffen.

Somit haben vermutlich viele, die Gelegenheit des Vorverkaufs verpasst und wollen sich die Token unmittelbar bei der ersten Listung möglichst zum Notierungspreis sichern. Dies könnte für eine besonders hohe Nachfrage und Kursanstiege sorgen.

Damit ist jedoch noch nicht Schluss. Denn auch einige bekannte Krypto-Nachrichtenwebsites berichten über den stark gefragten Coin. Zu ihnen gehören unter anderem CryptoPotato, BeInCrypto, NewsBTC, InsideBitcoins und Finbold. Hinzu kommen einige Influencer, wie Michael Wrubel mit 300.000 Abonnenten, Jacob Crypto Bury mit 20.000 Followern und Clinix Crypto mit 31.000 Anhängern. Sie prognostizieren dem Token eine attraktive Zukunft.

Hohe Renditen beim BTC20 Staking

BTC20 Staking Alert!



Staking kicks off at 3 pm UTC today, with potential APY returns up to 520%!



The $BTC20 journey mirrors #Bitcoin's 2011 phase, with a block reward of 50 $BTC20/block.



14,950,000 $BTC20 #Tokens are set aside for #Staking rewards.



Real-time… pic.twitter.com/oUhyepyD5h — BTC20 (@BTC20Token) August 9, 2023

Bei Bitcoin haben die Kryptominer mit ASIC oder Grafikkarten die Transaktionen der Blockchain verifiziert und im Gegenzug für die eingesetzte Rechenleistung eine Belohnung erhalten. Die Höhe dieser nimmt jedoch über die Zeit ab, bis alle BTC emittiert wurden. Dies findet immer beim sogenannten Halving statt, welches nächstes Mal im Jahr 2024 erwartet wird und meist Kursanstiege nach sich zieht, wovon auch BTC20 profitieren könnte.

Insgesamt werden 14,95 Mio. BTC20 von 21 Mio. Token für das Staking verwendet, was langfristige Investoren binden und den Preis stabilisieren oder antreiben könnte. Allerdings wird die Blockchain von Bitcoin bei dem neuen BTC20 auf das Jahr 2011 zurückgesetzt, als die Belohnungen pro Block noch bei 50 Token lagen.

Somit können Anleger bei BTC20 nicht nur von dem wesentlich größeren Wertsteigerungspotenzial beim Kurs, sondern ebenso von den höheren passiven Einkommen profitieren. Aktuell liegt die Rendite bei beeindruckenden 140,8 % pro Jahr, wobei sie abhängig von der Anzahl an Stakern ist und daher höher oder niedriger ausfallen kann.

Bemerkenswert ist auch das besonders große Interesse und Vertrauen der Anleger, welches sich an den hohen Stakingbeträgen ablesen lässt. Denn nachdem das Staking implementiert wurde, sind bereits 10 % der BTC20 Token innerhalb der ersten 15 Minuten in den Pool eingezahlt worden. Dies entspricht umgerechnet 611.000 $. Zudem hat auch ein Wal 155.067 BTC20 für umgerechnet 155.067 $ gestakt.

BTC20 bietet umweltfreundlichen Bitcoin

Discover the Green Side of Crypto with $BTC20!



Explore how #BTC20, on #Ethereum, adopts energy-efficient Proof-of-Stake (PoS) consensus.



Support sustainability in the #Crypto space and join the #Presale now – https://t.co/N56IcYsKHq pic.twitter.com/jlOgNcGH59 — BTC20 (@BTC20Token) July 23, 2023

In der heutigen Zeit nehmen Umwelt- und Klimaschutz eine zunehmend wichtigere Rolle in der Gesellschaft und Wirtschaft ein. Somit sind sie auch für immer mehr Investoren von größerer Relevanz, da neuartige Regulierungen energieintensive Miningverfahren wie PoW (Proof-of-Work) von Bitcoin verbieten könnten.

Der BTC20 Token nutzt hingegen eine energieeffiziente Blockchain mit dem Konsensmechanismus PoS (Proof-of-Stake). Auf diese Weise kann 99,95 % der Energie eingespart werden. Deswegen hat der neue Token auch den Spitznamen „umweltfreundlicher Bitcoin“ erhalten, was insbesondere bei nachhaltigen Investoren für großes Interesse sorgen könnte.

Anschluss zum führenden DeFi-Netzwerk und hohe Interoperabilität

Ein großer Vorteil von BTC20 ist die hohe Kompatibilität mit anderen Kryptowährungen. Denn der Token ist mit der größten Blockchain für Smart Contracts und Dapps auf Unternehmensniveau kompatibel. Dabei kann der BTC20 Token mit allen mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) nutzbaren Diensten interagieren.

Dies eröffnet unzählige weitere Anwendungsfälle für den neuen Bitcoin. So könnte der BTC20 auch bei einigen der führenden Krypto-Kreditanbietern als Sicherheit für Darlehen und mehr genutzt werden. Daher erhalten die Nutzer der BTC20 Token eine besondere Flexibilität.

BTC20 erzielt steigende Nachfrage

Der Vorverkauf von BTC20 wurde erst Mitte Juli begonnen und aufgrund der hohen Nachfrage schon vorzeitig ausverkauft. So konnte die Finanzierungssumme in Höhe von 6,05 Mio. $ bereits in weniger als zwei Wochen erreicht werden. Viele Investoren sind vermutlich zu spät gekommen und konnten sich die Token nicht rechtzeitig im Vorverkaufsangebot sichern, da sich das Verkaufstempo zum Schluss auf über 1 Mio. $ pro Tag gesteigert hatte. Deswegen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das FOMO sich aufgebaut hat und bei der ersten Listungen an einer Kryptobörse für Kursexplosionen sorgt.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.