Das 10 × 1 für Trader im Web 3.0 🧮!

Mit dem positiven Alpha eines Vermögenswertes wird angezeigt, dass sich dieser besser als erwartet hinsichtlich seiner Rendite entwickelt hat. Je größer das Alpha ist, umso besser für den Anleger. Alpha steht auch für den ersten Buchstaben des griechischen Alphabetes und im Tierwesen für eine durchsetzungsfähige, dominante Person. Das Leittier wird häufig auch als Alphatier bezeichnet. Egal, welche Bedeutung man nimmt, Alpha zeigt immer auf Stärke, Gewinn oder Autorität. Kein Wunder, dass die Leitvision von Launchpad.XYZ Alpha getauft wurde.

Mit der Bezeichnung Alpha wird jedem Nutzer auf den ersten Blick signalisiert, worum es bei dieser All-in-one-Plattform geht, und zwar um echte Gewinner und Anführer. Launchpad.XYZ richtet sich an Benutzer und Interessierte des zukünftigen Internets, dem Web 3.0. An Trader und solche, die jetzt in den lukrativen Kryptomarkt einsteigen wollen. Mit einzigartigem Wissen erhalten Sie bei Launchpad.XYZ einen Vorteil gegenüber anderen Tradern und können ihr Know-how langfristig mit dem $YPRED-Token in bares Geld verwandeln.

Was ist das Problem von Web 3.0?

Derzeit ist der zukünftige Internet in weiten Teilen nicht mehr als eine Vision oder ein Rahmenwerk, auf dem neue und innovative Technologien aufbauen. Doch es gibt viele Anbieter mit unterschiedlichen Lösungen und Angeboten. Der stark fragmentierte Markt macht es jemanden, der sich durchschnittlich gut in Finanzthemen auskennt, recht schwer und verhindert so, dass die Technologien schnell eine breite Akzeptanz finden.

Viele Anwendungen sind darauf aufgebaut, dass ihre Anwender über ein hohes Maß an Wissen verfügen. Doch die Mehrheit der Anleger fühlt sich gerade mit Blick auf das Web 3.0 überfordert und sucht nach Wegen sich zu informieren, weiterzubilden und zu partizipieren. Launchpad.XYZ hat sich dieser Markthürden angenommen und eine Plattform entwickelt, bei der der Mensch im Zentrum aller Entwicklungen und Funktionen steht.

Die Entwickler von Launchpad.XYZ gehen davon aus, dass zukünftig eine Web 3.0 Wallet ausreichen wird, um mit dem neuen Standard der digitalen Identität, an verschiedensten Aspekten von Web 3.0 partizipieren zu können. Die Konzentration bei der Entwicklung von Launchpad.XYZ stand daher auf den Bedürfnissen der Anwender und im Ergebnis auf einer hohen Benutzerfreundlichkeit.

Als zentrale Plattform will Launchpad.XYZ jedem Anwender die Funktionen bieten, die er für seine individuellen Aktivitäten im Web 3.0 benötigt. Die Hürden sind dabei so gering wie möglich gehalten und eine hohe Interoperabilität über unterschiedliche Schnittstellen hinweg gewährleistet den nahtlosen Zugang. Dafür wurden 10 Kernbereiche entwickelt, auf die Nutzer und Token Inhaber über die Plattform Zugang erhalten.

Das sind die 10 Kernbereiche von Launchpad.XYZ

Non-Fungible Token NFTs: Anwender können über die zentrale Plattform unterschiedliche externe NFT-Marktplätze durchsuchen und eigene Sammlungen interessanter NFTs in einer Galerie anlegen. Die Software von Launchpad.XYZ gibt Auskunft über die möglichen Preisentwicklungen ausgewählter NFTs und bewertet diese mit der eigenen Entwicklung, dem Launchpad Quotient LPQ. Um NFTs verkaufen zu können, staken Nutzer ihre Token im Protokoll und verringern damit auch den Umlauf an handelbaren Token. Dies führt in der Regel zu einer Preissteigerung. Fraktionalisierte Vermögenswerte: Immobilien, Kunstwerke oder Unternehmen sowie Eigentumsrechte lassen sich durch die Technologie der Tokenisierung in viele kleine Teile aufteilen. Diese lassen sich einzeln als digitales Asset in Form eines Tokens handeln. So erhalten auch die Anleger Zugang zu lukrativen Märkten, für die sie andernfalls hohe Einstiegssummen aufbringen müssten. Auch in diesem Bereich kann die Sortierung nach dem Ranking des LPQ vorgenommen werden. Die anfallenden Gebühren werden mit dem nativen Utility-Token $LPX bezahlt, was die Preisstabilität des Coins positiv beeinflussen kann. Pre-Sales und ICOs: Token Pre-Sales sind eine willkommene Gelegenheit für Anleger, ihr Portfolio zu diversifizieren. Anfänger wagen sich besonders häufig über Krypto Pre-Sales zum ersten Mal ins Krypto-Trading. Grund dafür sind vor allem die meist sehr niedrigen Preise für die Token im Vorverkauf und die damit verbundenen Wachstumschancen. Auf Launchpad.XYZ lassen sich lukrative Pre-Sales identifizieren und mit historischen Daten nach unterschiedlichen Kriterien bewerten. Aus der nativen Web 3 Wallet heraus, kaufen Anleger direkt auf der Plattform von Launchpad.XYZ neue Coins mit Potenzial ein. Anleger, die ihre $LPX-Token im Protokoll gesperrt haben, erhalten privilegierten Zugang zu Pre-Sales. Play-2-Earn Games: Im Gaming-Hub stehen Neuentwicklungen und Beta-Versionen exklusiv für Launchpad.XYZ Anleger zur Verfügung. Der Spielmodus erlaubt die Interaktion mit anderen Spielern in Echtzeit und die Suche nach passenden Blockchain-Games erfolgt über die intelligente Suche. Wer seine P2E-Games auf Launchpad.XYZ veröffentlichen möchte, muss dafür eine Gebühr mit dem nativen Token $LPX entrichten. Die Einnahmen gewährleisten den weiteren Ausbau der Plattform. Metaverse: Schon heute ist klar, es wird nicht nur 1 Metaverse geben, sondern mehrere. Zwischen den virtuellen Welten wird die Interaktion auf Plattformen stattfinden. Innerhalb des Metaverse gibt es handelbare Vermögenswerte wie virtuelle Grundstücke. Bekannte Marken haben das Metaverse schon für sich entdeckt und bieten verschiedenste Kaufobjekte an. Den Wert messen Anwender einfach mit dem Launchpad Quotient LPQ. Auch diese Gebühren kommen dem gesamten Projekte zugute. Web 3.0 Wallet: Wie schon erwähnt, gehen die Entwickler von Launchpad.XYZ davon aus, dass im Internet der Zukunft der Zugang zu allen Bereichen über eine Wallet Adresse stattfinden wird. Mit dieser digitalen Identität können Vermögenswerte verwahrt werden. Außerdem findet über diese Schnittstelle die Interaktion mit dezentralen Anwendungen statt. Zudem ist natürlich auch das Krypto-Trading sowie der Token Tausch über die integrierte Web 3.0 Wallet möglich. Dezentralisierte Handelsplattform: In Verbindung mit der Web 3.0 Wallet entsteht ein sicheres Netzwerk aus Zugangspunkten zum Krypto-Trading. Alle Handelsoptionen stehen durch die Kombination der selbst verwahrenden Wallet und der dezentralisierten Handelsplattform auf der Plattform von Launchpad.XYZ bereit. Auch NFTs lassen sich dort handeln und speichern. Trading-Terminal: Um das volle Potenzial im Web 3.0 nutzen zu können, brauchen Anwender eine Einheit, von wo aus sich alle Bereiche und Funktionen bequem und einfach steuern lassen. Diese Einheit liegt in Form einer Blockchain-basierten Plattform bei Launchpad.XYZ vor. Sie ermöglicht ihren Benutzern das Navigieren in verschiedenen Märkten und die Identifizierung von lukrativen Vermögenswerten sowie Krypto Pre-Sales mit guten Wachstumschancen. Anleger werden auf Launchpad.XYZ in die Lage versetzt, ihre Handelsstrategie zu erstellen oder zu optimieren, um so die höchstmögliche Rendite zu erzeugen. Ergänzt wird das Trading-Terminal durch einen großen Weiterbildungsbereich, der Anfänger von der ersten Stunde an mit wertvollen Insights und Analysen über die Kryptomärkte versorgt. Der angesprochene Launchpad Quotient basiert auf einer innovativen Technologie. Dafür wurde intelligente Software erstellt, die ähnlich wie bei ChatGPT in der Lage sein wird, Vermögenswerte zu beurteilen und aussagefähige Kursprognosen zu erstellen. Mit mehr als 400 Datenpunkten sind die Algorithmen verbunden. Zu den verfügbare Analysen gehören die Sentiment-Analyse sowie die Analyse von Handelsvolumen. Über Benachrichtigungen sind Anleger und Nutzer stets auf dem Laufenden und können ganz einfach ihr Risikoprofil aktuellen Marktsituationen anpassen. Apollo, die intelligente Suche: Mit Natural Language Modellen sind Algorithmen in die Lage versetzt worden, menschliche Sprache zu verstehen und aus ihr Interaktionen abzuleiten. Die KI auf Launchpad.XYZ wird dazu verwendet, über alle Ebenen hinweg, eine sprachgesteuerte Suche durchzuführen. Diese tiefen Suchen bringen weiter mehr Ergebnisse hervor, als die klassische Suchfunktion im Internet. So lassen sich wirkliche Renditechancen herausfiltern, noch bevor alle anderen davon erfahren.

Fazit: Das Web 3.0 wird zu einem komplexen System heranwachsen, bei dem Nutzer leicht die Orientierung verlieren können. Der Zugang ins Internet der Zukunft ist derzeit nur wenigen Anwendern vorbehalten, da technisches Know-how benötigt wird. Um diese und andere Hürden aus dem Weg zu räumen, wurde Launchpad.XYZ entwickelt.

Mit der All-in-one-Plattform erhält jeder Nutzer Zugang zum Web 3.0 und seinen vielfältigen Chancen. Der native Utility-Token $LPX steht im Vorverkauf einem ausgewählten Publikum von Privatanlegern zur Verfügung und kostet derzeit nur 0,0445 $USDT. Dazu gibt es ein attraktives Bonusprogramm von bis zu 20 %.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/