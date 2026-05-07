Das "digitale Gold" im Tresor: USA rücken offiziellem Bitcoin-Bestand näher
08.05.26 03:23 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
62.085,1951 CHF -352,9130 CHF -0,57%
67.813,3861 EUR -385,4423 EUR -0,57%
58.668,7898 GBP -349,0132 GBP -0,59%
12.484.395,8806 JPY -62.896,0926 JPY -0,50%
79.554,8927 USD -442,8884 USD -0,55%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,54%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,59%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,62%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,12%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,56%
Die Debatte um Bitcoin als staatliche Reserve erhält neuen Schwung, nachdem ein hochrangiger Berater des US-Präsidenten einen möglichen Durchbruch angedeutet hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch