DAX24.664 -1,0%Est505.973 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,12 -2,1%Nas25.806 -0,1%Bitcoin67.813 -0,6%Euro1,1731 ±0,0%Öl101,5 -1,8%Gold4.722 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verliert 25.000-Punkte-Marke letztlich aus dem Blick -- Wall Street letztlich in Rot -- Rheinmetall gewinnt mehr -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft im Fokus
Top News
Erneuerbare Energie-Aktien im Fokus: Rückenwind durch geopolitische Spannungen im Iran-Konflikt - diese 3 Aktien profitieren Erneuerbare Energie-Aktien im Fokus: Rückenwind durch geopolitische Spannungen im Iran-Konflikt - diese 3 Aktien profitieren
Morgan Stanley führt Kryptohandel ein und unterbietet Konkurrenten beim Preis Morgan Stanley führt Kryptohandel ein und unterbietet Konkurrenten beim Preis
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Das "digitale Gold" im Tresor: USA rücken offiziellem Bitcoin-Bestand näher

08.05.26 03:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62.085,1951 CHF -352,9130 CHF -0,57%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
67.813,3861 EUR -385,4423 EUR -0,57%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58.668,7898 GBP -349,0132 GBP -0,59%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.484.395,8806 JPY -62.896,0926 JPY -0,50%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
79.554,8927 USD -442,8884 USD -0,55%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,54%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,59%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,62%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,12%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,56%
Charts|News

Die Debatte um Bitcoin als staatliche Reserve erhält neuen Schwung, nachdem ein hochrangiger Berater des US-Präsidenten einen möglichen Durchbruch angedeutet hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch