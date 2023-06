Das nächste Level für Gods Unchained: Außergewöhnliche Reise ins Epic-Games-Store-Universum

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Epic Games Store begrüßt einen neuen, bahnbrechenden Eintrag – Gods Unchained. Erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag, wie dieser Schritt die Gaming-Landschaft verändern könnte

Das neue Terrain – Gods Unchained trifft auf Epic Games Store

Das im Juni 2019 veröffentlichte Blockchain-basierte Sammelkartenspiel Gods Unchained hat einen riesigen Schritt in Richtung Mainstream-Akzeptanz gemacht. Die kürzlich erfolgte Listung auf dem Epic Games Store ist ein bedeutender Meilenstein, der das Spiel in den Fokus von über 230 Millionen Kunden rückt. Dabei handelt es sich nicht nur um ein typisches Spiel, sondern um eine revolutionäre Integration von nicht fungiblen Token (NFTs) in das Gaming-Erlebnis.

Der einzigartige Charme von Gods Unchained

Seit seiner Veröffentlichung im Juni 2019 hat Gods Unchained kontinuierlich Spieler angezogen. Die Möglichkeit, eigene Karten zu besitzen und zu handeln – repräsentiert durch NFTs auf dem Ethereum Layer-2-Netzwerk Immutable X – ist eine Neuheit, die es von Spielen wie Hearthstone oder Magic: The Gathering Arena abhebt.

Das umsatzstärkste Kartenspiel auf Ethereum, Gods Unchained, hat seine aktive Spielerbasis im Laufe der Jahre auf bemerkenswerte 80.000 wöchentlich aktive Spieler im Januar 2022 ausgebaut. Im letzten Monats waren es laut DappRader jedoch nur 8.040 Nutzer.

Jetzt alternativ in neuartiges VR-Metaverse investieren!

Das große Potenzial des Epic Games Stores für Gods Unchained

Thrilled to announce that our very own award-winning TCG @GodsUnchained has officially launched on @EpicGames!



This enables easier access to Gods Unchained for the vast mainstream audience of 230 million PC users worldwide pic.twitter.com/rJ9pFJr8rB — Immutable (@Immutable) June 22, 2023

Mit über 230 Millionen PC-Gamern ist der Epic Games Store eine der bekanntesten digitalen Spieldistributionsplattformen. Dieses neue Zuhause für Gods Unchained bietet dem Game eine immense Möglichkeit, seine Präsenz auszubauen und ein breiteres Publikum von traditionellen PC-Spielern und Sammelkartenspiel-Enthusiasten zu erreichen.

Was der Wechsel bedeutet

Daniel Paez, Executive Producer von Gods Unchained, sieht die Listung auf Epic Games als Schlüsselmoment in der Geschichte des Spiels. In seinen Worten: „Die Bedeutung des Starts von Gods Unchained auf dem Epic Games Store, einer der größten PC-Spieleplattformen der Welt, kann kaum überschätzt werden. Wir freuen uns sehr, unser Spiel einem völlig neuen und wirklich massiven Publikum von traditionellen PC-Spielern und TCG-Enthusiasten (Trading Card Game) zu präsentieren.“

Jetzt frühzeitig in König der Memecoins investieren!

Weitere Expansionspläne von Gods Unchained

Ebenso hat das Team von Gods Unchained auch auf der Roadmap für das aktuelle Jahr die Veröffentlichung des Games auf Android und iOS vorgesehen. Bereits jetzt kommt es schon auf über 60.000 Sessions in der Pre-Alpha für Android.

Auch wenn das Mobilegaming zu Anfang aufgrund des kleinen Bildschirms abgelehnt wurde, handelt es sich dennoch um eine besonders bedeutende Nische im Gamingsektor. Denn sie kommt laut den Angaben von Statista auf eine Penetrationsrate von aktuell 25,1 %, welche bis zum Jahr 2027 noch auf beeindruckende 29,2 % ansteigen soll.

Zudem ist der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer innerhalb der vergangenen 6 Jahren um 55,44 % gestiegen, was einem Zuwachs von durchschnittlich 9,24 % pro Jahr entspricht. Somit könnte Gods Unchained künftig von einem erneuten Nutzerwachstum profitieren.

Ansonsten soll auch der neue Spielmodus „Sealed“ veröffentlicht werden. Bei diesem müssen die Gamer sieben Runden gewinnen oder werden nach dreimal verlieren disqualifiziert. Dabei gelten jedoch keinerlei Beschränkungen bezüglich des Deckaufbaus. Überdies sollen aber auch noch weitere Spielmodi erfolgen, wie das in der Entwicklung befindliche „Chaos Constructed“.

Jetzt in Gamifizierung des Klima- und Umweltschutzes investieren!

Könnte Epic Games nun Steam künftig Marktanteile abnehmen?

Steam, die beliebte Online-Gaming-Plattform, hat kürzlich ihre Richtlinien aktualisiert und dabei Blockchain-basierte Spiele von ihrer Plattform verbannt. Insbesondere sind Spiele, die Blockchain-Technologie verwenden oder den Austausch von Kryptowährungen oder NFTs (Non-Fungible Tokens) ermöglichen, auf Steam nicht mehr zugelassen.

Dies wurde durch eine Ergänzung in Valves Liste „Was Sie nicht auf Steam veröffentlichen sollten“ festgelegt. Als Begründung für diese Entscheidung wurde angeführt, dass das Unternehmen keine Spielgegenstände zulassen möchte, die einen realen Wert haben könnten. Es wurde auch spekuliert, dass Steam mit diesem Schritt möglicherweise Kontroversen vermeiden möchte​​.

Ein bekanntes Spiel, das aufgrund dieser Änderung von der Plattform entfernt wurde, ist „Age of Rust“, ein beliebtes Sci-Fi-Abenteuerspiel, bei dem Spieler nach NFTs und Bitcoin-Belohnungen suchen​.

Es wird angenommen, dass diese Entscheidung den Weg für Wettbewerber wie den Epic Games Store ebnen könnte, die bereit sind, Blockchain-Technologien und NFTs zu akzeptieren, solange sie die geltenden Gesetze einhalten, ihre Bedingungen offenlegen und von einer geeigneten Gruppe altersbewertet werden​.

Weiterer Ausblick auf Massenadaption der Blockchaingames

Mit dem weiteren Wachstum der Blockchain-Technologie wird erwartet, dass immer mehr Spiele die fortschrittlicheren Technologien annehmen werden. Wenn andere Plattformen wie der Epic Games Store offen für solche Spiele bleiben, könnte das Web3-Gaming den Durchbruch schaffen. Das Erscheinen von Gods Unchained auf dem Epic Games Store zeigt die fortschreitende Mainstreamadaption der Web3-Spiele. Dies könnte wiederum andere Entwickler inspirieren, das Gleiche zu tun, und letztendlich dazu führen, dass die Akzeptanz von Web3-Spielen in der breiteren Gaming-Gemeinschaft steigt.

Jetzt stattdessen in fortschrittliche KI-Tradingplattform investieren!

Nutzerfreundlichster Web3-Zugang wirbt in Kürze über 1 Mio. $ ein

Das revolutionäre Potenzial des Web3 bietet einige entscheidende Vorteile für seine Nutzer. Allerdings stehen der Massenverbreitung bisher noch der hohe technische Aufwand, die teilweise betrügerischen Angebote und der stark verstreute Markt im Wege. Deswegen hat Launchpad XYZ ein neuartiges Web3-Portal entwickelt. Mit dessen Hilfe können die Anwender so schnell, einfach, nahtlos und sicher wie noch nie auf das kuratierte Web3-Angebot zugreifen. Dies geschieht dabei mit der nutzerfreundlichen Web3-Wallet, die nur eine E-Mail oder Telefonnummer voraussetzt. KIs helfen dabei mit personalisierten Empfehlungen und Chatfunktion, um schnellstmögliche Orientierung zu bieten. Das Projekt verdient dabei an umfangreichen B2B- und B2C-Diensten.

Jetzt frühzeitig in nutzerfreundliches Web3-Portal investieren!

Neuartiges preisgekröntes Recycling-Verfahren wandelt Müllproblem in Goldgrube

Im Kampf mit dem globalen Müllproblem sowie den Umwelt- und Klimasorgen werden neuartige Wege benötigt, denn bisher mangelt es noch an Motivation und Infrastruktur. Für ein effizienteres Recyclingsystem setzt sich Ecoterra ein. Dabei führt es erstmalig das innovative und preisgekrönte Recycle-to-Earn-Verfahren ein, bei welchem die Nutzer für die Abgabe ihres Hausmülls bei Partnersupermärkten wie Delhaize (Lion) Kryptowährungen verdienen. Überdies beinhaltet es auch eine Abfalldatenbank mit renommierten globalen Unternehmen wie Nestlé und Coca-Cola. In dieser werden die Inhaltsstoffe besonders akribisch festgehalten und entsprechend entlohnt. Dabei werden die Pfandflaschen um viele weitere Müllarten ergänzt. Zudem gibt es Marktplätze und vieles mehr.

Jetzt rechtzeitig Ecoterra im Vorverkaufsangebot sichern!

Business-Ökosystem mit fortschrittlichsten Features für Angestellte und Unternehmen

Die Welt bleibt nicht stehen und entwickelte sich in den letzten 100 Jahren sogar so schnell wie noch nie in der Menschheitsgeschichte zuvor. Daher wird es für Unternehmen und Angestellte immer wichtiger, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, um nicht abgehängt zu werden. Dafür will DeeLance mit seinem besonderen Business-Ökosystem sorgen. Es bietet unter anderem ein Business-Metaverse mit fortschrittlichsten Features für die Fernarbeit. Dabei kann es für die Verbundenheit und Effizienz von echten Büros sorgen und diese mit interaktiven Lernumgebungen, Teamarbeit, 3D-Präsentationen und mehr übertreffen. Ebenso beinhaltet das Projekt einen Freelancer-Marktplatz mit niedrigsten Gebühren sowie höchster Effizienz und Sicherheit.

Jetzt frühzeitig in neuartiges Business-Metaverse investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.