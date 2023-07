Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Kryptokurse am Sonntagvormittag

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:40 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,27 Prozent auf 30.505,93 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 30.589,94 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -1,00 Prozent auf 287,83 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 290,73 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,51 Prozent auf 1.914,91 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.924,75 US-Dollar.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 107,15 US-Dollar am Vortag auf 110,84 US-Dollar nach oben (3,45 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,89 Prozent auf 0,4825 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4735 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2893 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -1,76 Prozent auf 164,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 167,08 US-Dollar.

Indes fällt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,1863 US-Dollar am Vortag auf 0,1838 US-Dollar nach unten (-1,33 Prozent).

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0024 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0024 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1055 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1073 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0301 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0293 US-Dollar.

Zudem gibt Dash nach. Um -1,57 Prozent reduziert sich der Dash-Kurs um 09:40 auf 37,44 US-Dollar, nachdem Dash am Vortag noch 38,04 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -2,63 Prozent auf 9,633 US-Dollar, nach 9,893 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net