Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

19.08.23 12:43 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:25 fällt Bitcoin -0,53 Prozent auf 25.917,15 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 26.054,13 US-Dollar. In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,59 Prozent auf 190,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 187,35 US-Dollar an der Tafel. Zudem legt Ethereum zu. Um 0,04 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 1.661,90 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.661,25 US-Dollar wert war. Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,11 Prozent auf 64,20 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 64,13 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5061 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:25 auf 0,5051 US-Dollar beziffert. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2639 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,2642 US-Dollar. Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,58 Prozent auf 144,23 US-Dollar, nach 143,39 US-Dollar am Vortag. Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1464 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0036 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0035 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1168 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1189 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für NEM bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,05 Prozent auf 0,0252 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEM-Kurs noch bei 0,0249 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Dash-Kurs kaum vom Fleck. Nach 26,49 US-Dollar am Vortag, tendiert Dash um 12:25 bei 26,49 US-Dollar. Zudem gewinnt NEO am Samstagmittag hinzu. Um 1,57 Prozent auf 7,107 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 6,997 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

