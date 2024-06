Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Kryptokurse am Sonntagmittag

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagmittag um 0,92 Prozent auf 61.432,04 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 60.871,09 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 2,40 Prozent stärker bei 389,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 380,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ethereum-Kurs um 0,35 Prozent auf 3.383,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.371,60 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,27 Prozent auf 75,17 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 74,97 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4719 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:26 auf 0,4734 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 0,36 Prozent auf 0,3852 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,3838 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 1,49 Prozent auf 167,56 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 165,11 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1688 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1673 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0040 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0041 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0909 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0144 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0147 US-Dollar.

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 24,31 US-Dollar am Vortag auf 24,57 US-Dollar nach oben (1,11 Prozent).

Indes steigt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 11,20 US-Dollar am Vortag auf 11,35 US-Dollar nach oben (1,28 Prozent).

Redaktion finanzen.net