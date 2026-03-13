Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:09 bei 70.596,93 US-Dollar und damit 0,49 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 70.944,06 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,5 Prozent auf 9,53 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:09 notiert der Litecoin-Kurs 1,58 Prozent schwächer bei 54,44 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 55,31 US-Dollar.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.091,62 US-Dollar am Vortag auf 2.072,66 US-Dollar nach unten (0,91 Prozent).

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,25 Prozent auf 461,94 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 460,80 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,70 Prozent auf 1,389 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,399 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 17:09 ab. Es geht 1,05 Prozent auf 354,97 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 358,72 US-Dollar stand.

Nach 0,2657 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Samstagnachmittag um 1,89 Prozent auf 0,2607 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:09 werden 0,1637 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Tron am Samstagnachmittag hinzu. Um 1,66 Prozent auf 0,2983 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Tron-Kurs bei 0,2934 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 17:09 steht ein Minus von 0,47 Prozent auf 652,82 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 655,87 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Dogecoin-Kurs um 1,16 Prozent auf 0,0948 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,0959 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 1,59 Prozent auf 86,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 88,11 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 1,71 Prozent auf 9,560 US-Dollar, nach 9,726 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,02 Prozent auf 8,996 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 9,088 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9950 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 17:09 auf 0,9860 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

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