Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 80.778,17 US-Dollar und damit 0,79 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 81.419,96 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,25 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 11,2 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs 0,36 Prozent stärker bei 56,84 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 56,63 US-Dollar.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.350,49 US-Dollar am Vortag auf 2.323,10 US-Dollar nach unten (1,17 Prozent).

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 1,30 Prozent auf 459,46 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 465,53 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,91 Prozent auf 1,412 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,425 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 12:26 ab. Es geht 0,84 Prozent auf 412,34 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 415,84 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2667 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2667 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1607 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3463 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3468 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,05 Prozent auf 647,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 647,47 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1124 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,1116 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,05 Prozent auf 89,07 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 89,12 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,38 Prozent auf 9,567 US-Dollar, nach 9,604 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Chainlink kaum. Am Donnerstagmittag lag der Chainlink-Kurs bei 9,987 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 9,994 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9921 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,9890 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

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