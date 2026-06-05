Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 61.769,56 US-Dollar und damit 1,44 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 60.890,22 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -10,9 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 2,20 Prozent stärker bei 42,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 41,30 US-Dollar.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.568,63 US-Dollar am Vortag auf 1.624,63 US-Dollar nach oben (3,57 Prozent).

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,37 Prozent auf 224,61 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 217,28 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 3,40 Prozent auf 1,131 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,093 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 17:10 auf. Es geht 5,19 Prozent auf 310,96 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 295,63 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1571 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,1623 US-Dollar beziffert.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert 4,37 Prozent auf 0,2033 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2126 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Tron am Sonntagnachmittag hinzu. Um 1,37 Prozent auf 0,3283 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Tron-Kurs bei 0,3239 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 2,70 Prozent auf 590,05 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 574,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0818 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0844 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 4,28 Prozent auf 64,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 62,15 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 0,55 Prozent auf 6,705 US-Dollar, nach 6,668 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 4,32 Prozent auf 7,713 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 7,393 US-Dollar wert.

Nach 0,7188 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Sonntagnachmittag um 3,80 Prozent auf 0,7461 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

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