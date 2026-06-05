DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,2800 -2,8%Nas25.709 -4,2%Bitcoin53.674 +1,6%Euro1,1524 ±0,0%Öl93,09 -2,4%Gold4.330 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SpaceX SPACEX Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Analysten sehen für TeamViewer-Aktie Luft nach oben Analysten sehen für TeamViewer-Aktie Luft nach oben
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

07.06.26 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Nachmittag | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
49.064,7592 CHF 582,5695 CHF 1,20%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
53.674,4712 EUR 839,2400 EUR 1,59%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46.182,9549 GBP 548,3570 GBP 1,20%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9.913.777,8950 JPY 152.766,3206 JPY 1,57%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
61.841,2943 USD 951,0793 USD 1,56%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.291,7070 CHF 42,7244 CHF 3,42%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.413,0649 EUR 51,9407 EUR 3,82%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.215,8389 GBP 40,2151 GBP 3,42%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
260.995,7993 JPY 9.535,7642 JPY 3,79%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.628,0694 USD 59,4353 USD 3,79%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
51,3940 CHF 1,9127 CHF 3,87%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
56,2225 EUR 2,2985 EUR 4,26%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
48,3754 GBP 1,8003 GBP 3,87%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
10.384,4096 JPY 422,2454 JPY 4,24%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
64,7771 USD 2,6320 USD 4,24%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8974 CHF 0,0268 CHF 3,08%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9818 EUR 0,0330 EUR 3,47%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8447 GBP 0,0252 GBP 3,08%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
181,3341 JPY 6,0493 JPY 3,45%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,1311 USD 0,0377 USD 3,45%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
468,5881 CHF 11,1317 CHF 2,43%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
512,6127 EUR 14,0829 EUR 2,82%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
441,0657 GBP 10,4779 GBP 2,43%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
94.680,5520 JPY 2.579,9721 JPY 2,80%
Charts|News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 61.769,56 US-Dollar und damit 1,44 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 60.890,22 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -10,9 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 2,20 Prozent stärker bei 42,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 41,30 US-Dollar.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.568,63 US-Dollar am Vortag auf 1.624,63 US-Dollar nach oben (3,57 Prozent).

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,37 Prozent auf 224,61 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 217,28 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 3,40 Prozent auf 1,131 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,093 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 17:10 auf. Es geht 5,19 Prozent auf 310,96 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 295,63 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1571 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,1623 US-Dollar beziffert.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert 4,37 Prozent auf 0,2033 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2126 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Tron am Sonntagnachmittag hinzu. Um 1,37 Prozent auf 0,3283 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Tron-Kurs bei 0,3239 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 2,70 Prozent auf 590,05 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 574,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0818 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0844 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 4,28 Prozent auf 64,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 62,15 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 0,55 Prozent auf 6,705 US-Dollar, nach 6,668 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 4,32 Prozent auf 7,713 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 7,393 US-Dollar wert.

Nach 0,7188 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Sonntagnachmittag um 3,80 Prozent auf 0,7461 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com