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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

13.06.26 12:43 Uhr
Aktuelle Entwicklung: Bitcoin, Ripple & Co. am Samstagmittag am Kryptomarkt | finanzen.net

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

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Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,32 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 63.736,08 US-Dollar wert, nach 63.531,82 US-Dollar am Vortag.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 8,02 EUR beträgt die Performance seit Auflage -13,0 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 1,34 Prozent auf 43,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 43,05 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Ethereum-Kurs 0,46 Prozent stärker bei 1.672,16 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.664,43 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Bitcoin Cash um 2,82 Prozent auf 207,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 201,91 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,07 Prozent auf 1,144 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,132 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 3,85 Prozent auf 338,76 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 352,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1725 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1698 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1904 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1881 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3153 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3165 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,16 Prozent auf 604,38 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 603,39 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0859 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0873 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,89 Prozent auf 67,35 US-Dollar, nach 66,75 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 6,646 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,561 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,29 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,27 Prozent auf 7,953 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 7,853 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,7503 US-Dollar) geht es um 2,12 Prozent auf 0,7663 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com