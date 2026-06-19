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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

21.06.26 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Nachmittag | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
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51.579,7366 CHF -241,8334 CHF -0,47%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.505,4023 EUR -10,8541 EUR -0,72%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.301,3384 GBP -13,0967 GBP -1,00%
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278.585,3459 JPY -2.008,6292 JPY -0,72%
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55,7515 GBP 0,4524 GBP 0,82%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
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95.080,6294 JPY 292,0198 JPY 0,31%
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 64.107,57 US-Dollar und damit 0,18 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 64.226,14 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -12,9 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 2,06 Prozent stärker bei 45,41 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 44,49 US-Dollar.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.739,52 US-Dollar am Vortag auf 1.727,07 US-Dollar nach unten (0,72 Prozent).

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 0,49 Prozent auf 198,73 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 199,71 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,148 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,149 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 17:10 ab. Es geht 0,49 Prozent auf 318,59 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 320,17 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1631 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,1622 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2161 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3263 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,3262 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,31 Prozent auf 589,45 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 587,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0836 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0835 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 1,10 Prozent auf 73,99 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,18 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 1,53 Prozent auf 6,329 US-Dollar, nach 6,234 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,16 Prozent auf 7,964 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 7,977 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7133 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 17:10 auf 0,7116 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com