Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Dienstagmittag entwickeln.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:26 1,43 Prozent auf 59.286,67 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 60.148,88 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 7,73 EUR notiert.

Daneben fällt Litecoin um 1,65 Prozent auf 42,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 43,06 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 1,79 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 1.581,13 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.609,92 US-Dollar wert war.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Dienstagmittag hinzu. Um 0,42 Prozent auf 201,26 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 200,42 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple am Dienstagmittag nach. Um 1,51 Prozent auf 1,041 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,057 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 1,88 Prozent auf 310,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 316,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Cardano-Kurs 0,62 Prozent schwächer bei 0,1447 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1456 US-Dollar.

Zudem gewinnt Stellar am Dienstagmittag hinzu. Um 1,81 Prozent auf 0,1778 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,1746 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3209 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3176 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 1,72 Prozent auf 549,11 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 558,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0732 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0724 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 73,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (74,95 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,80 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,86 Prozent auf 6,604 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,661 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 7,269 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,370 US-Dollar).

Daneben fällt Sui um 1,32 Prozent auf 0,6926 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,7019 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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